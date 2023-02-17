(4 Yıllık) SAYISAL 2023 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - (Lisans)

AYT sınavı sonrası barajı geçen öğrenciler tercih heyecanı içinde. Bizde AYT puanıyla alım yapan 4 Yıllık Sayısal (Lisans) 2023 Üniversite Taban Puanları, Başarı Sıralamaları, sizler için araştırıp yayınlıyoruz.
Aşağıdaki listelenen tabloda Sayısal üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamalısının yanı sıra kontenjanlarını da bulabilirsiniz.
Aşağıdaki puanlar 2022 Üniversitesi yerleştirme puanlarıyla hazırlanmıştır. Tercih yapacak öğrenciler bu puanları baz alarak tercih yapmalıdır. ÖSYM’de her yıl tercih klavuzunda bir önceki yılın taban ve taban puanları tercih kılavuzunda yer vermektedir.
Bölüm Bazlı Sayısal 2023 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (4 Yıllık - Lisans)
Aşağıda listelenen bölümlerin üzerine tıklayarak bilgi edinebilirsiniz.
- (4 Yıllık) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Adli Bilimler Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Adli Bilişim Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Aktüerya Bilimleri (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Bahçe Bitkileri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Basım Teknolojileri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Bilgisayar Bilimleri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Bitki Koruma Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Biyokimya Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Biyoloji Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Biyoloji Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Biyomühendislik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Biyosistem Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Biyoteknoloji Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Çevre Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Deri Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Dijital Oyun Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Diş Hekimliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Ebelik (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Ebelik (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Eczacılık Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Elektrik Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Elektronik Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Endüstri Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Endüstriyel Tasarım (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Enerji Bilimi ve Teknolojileri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Ergoterapi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Fizik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Fizik Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Fizik Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Fotonik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Genetik ve Biyomühendislik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Geomatik Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Gerontoloji Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Gıda Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Gıda Teknolojisi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Harita Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Hemşirelik (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) İç Mimarlık Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) İmalat Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) İnşaat Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) İstatistik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) İşletme Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Jeofizik Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Kimya Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Kimya Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Kimya Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Maden Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Makine Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Matematik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Matematik Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Matematik Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Mekatronik Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Mimarlık Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Moleküler Biyoteknoloji Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Mühendislik Programları Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)