4 yıllık bölümler arasında yer alan Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 56+2 / 58 366,7297 148.947 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 304,6411 279.649 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 24 Dolmadı Dolmadı Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / --- --- ---

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.