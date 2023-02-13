4 yıllık bölümler arasında yer alan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

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Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 453,1303 53.839 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 430,4382 74.437 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 347,2112 180.953 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 326,5465 223.079 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 321,2049 235.624 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 317,8516 243.850 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 313,4714 254.931 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 310,7235 262.398 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 5 Dolmadı Dolmadı Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 12 Dolmadı Dolmadı Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 300,9881 290.529 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 299,3308 295.581 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 12 Dolmadı Dolmadı Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / --- --- ---

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.