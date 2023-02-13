4 yıllık bölümler arasında yer alan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|453,1303
|53.839
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|430,4382
|74.437
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|347,2112
|180.953
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|326,5465
|223.079
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|321,2049
|235.624
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|317,8516
|243.850
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|313,4714
|254.931
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|310,7235
|262.398
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 5
|Dolmadı
|Dolmadı
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 12
|Dolmadı
|Dolmadı
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|300,9881
|290.529
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|299,3308
|295.581
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 12
|Dolmadı
|Dolmadı
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / ---
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NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.