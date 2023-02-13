4 yıllık bölümler arasında yer alan Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

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Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 292,8968 316.514 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 291,0302 322.863 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 290,2663 325.634 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 284,5960 346.036 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 279,8653 364.496 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 277,5406 373.990 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 272,7745 394.697 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 271,4626 400.699 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 264,7694 433.303 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 253,3978 498.642 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 252,6813 503.172 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 235,6730 636.224 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 221,0683 791.596

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.