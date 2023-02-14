4 yıllık bölümler arasında yer alan İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

Haberin Devamı

(4 Yıllık) İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 291,8645 320.003 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 286,0840 340.578 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 284,1586 347.674 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 272,5992 395.499 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 257,3153 474.323 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 228,3256 709.461 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 4 Dolmadı Dolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.