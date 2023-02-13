4 yıllık bölümler arasında yer alan Aktüerya Bilimleri (Fakülte) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Aktüerya Bilimleri (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Aktüerya Bilimleri (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Aktüerya Bilimleri (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Aktüerya Bilimleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 296,6292 304.206 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Aktüerya Bilimleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 291,7992 320.236 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Aktüerya Bilimleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 284,9684 344.615 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Aktüerya Bilimleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 248,6897 530.345 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Aktüerya Bilimleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 231,0391 681.261 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Aktüerya Bilimleri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 221,5836 785.483 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Aktüerya Bilimleri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 207,4485 965.394 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Aktüerya Bilimleri (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / --- --- ---

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