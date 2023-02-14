(4 Yıllık) Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41422,650682.159
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31407,156198.236
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62372,9824139.907
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62361,8779156.295
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62352,4128171.793
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52347,4526180.530
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62345,7418183.625
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52342,2125190.220
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62330,4684214.327
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52330,2222214.904
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62329,0791217.423
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52328,1199219.556
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52326,4051223.378
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52324,3395228.199
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52324,2244228.469
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41324,1357228.676
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52320,9867236.159
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52318,2958242.756
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52318,1292243.179
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41317,8083243.950
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41317,3703245.045
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41315,6768249.330
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31315,5724249.559
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52314,9223251.193
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31314,5045252.250
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41314,1083253.230
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52313,4986254.858
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41312,9187256.399
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41312,2306258.291
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41311,7089259.724
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52310,8977261.933
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31310,1119264.031
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41309,9297264.545
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41309,1770266.673
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31308,2139269.399
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41308,1497269.562
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41307,2258272.164
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52306,7549273.516
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31306,5760274.010
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31306,3399274.675
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41305,8576276.067
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31305,0816278.431
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21304,8439279.074
Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 1DolmadıDolmadı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41303,5934282.669
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31303,4274283.138
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31303,3806283.284
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31302,6244285.515
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 10DolmadıDolmadı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21300,8190291.037
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31300,6474291.574
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31299,8193294.069
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 15DolmadıDolmadı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 17DolmadıDolmadı
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31299,3263295.597
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 14DolmadıDolmadı
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31298,6463297.749
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 30DolmadıDolmadı
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 15DolmadıDolmadı
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 14DolmadıDolmadı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 18DolmadıDolmadı
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 5DolmadıDolmadı
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 14DolmadıDolmadı
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31298,1534299.345
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41298,1362299.399
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 19DolmadıDolmadı
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 18DolmadıDolmadı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 7DolmadıDolmadı
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 21DolmadıDolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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