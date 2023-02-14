4 yıllık bölümler arasında yer alan Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 422,6506 82.159 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 407,1561 98.236 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 372,9824 139.907 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 361,8779 156.295 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 352,4128 171.793 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 347,4526 180.530 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 345,7418 183.625 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 342,2125 190.220 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 330,4684 214.327 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 330,2222 214.904 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 329,0791 217.423 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 328,1199 219.556 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 326,4051 223.378 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 324,3395 228.199 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 324,2244 228.469 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 324,1357 228.676 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 320,9867 236.159 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 318,2958 242.756 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 318,1292 243.179 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 317,8083 243.950 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 317,3703 245.045 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 315,6768 249.330 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 315,5724 249.559 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 314,9223 251.193 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 314,5045 252.250 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 314,1083 253.230 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 313,4986 254.858 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 312,9187 256.399 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 312,2306 258.291 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 311,7089 259.724 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 310,8977 261.933 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 310,1119 264.031 Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 309,9297 264.545 Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 309,1770 266.673 Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 308,2139 269.399 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 308,1497 269.562 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 307,2258 272.164 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 306,7549 273.516 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 306,5760 274.010 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 306,3399 274.675 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 305,8576 276.067 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 305,0816 278.431 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 304,8439 279.074 Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 1 Dolmadı Dolmadı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 303,5934 282.669 Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 303,4274 283.138 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 303,3806 283.284 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 302,6244 285.515 Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 10 Dolmadı Dolmadı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 300,8190 291.037 Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 300,6474 291.574 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 299,8193 294.069 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 15 Dolmadı Dolmadı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 17 Dolmadı Dolmadı Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 299,3263 295.597 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 14 Dolmadı Dolmadı Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 298,6463 297.749 Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 30 Dolmadı Dolmadı Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 15 Dolmadı Dolmadı Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 14 Dolmadı Dolmadı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 18 Dolmadı Dolmadı Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 5 Dolmadı Dolmadı Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 14 Dolmadı Dolmadı Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 298,1534 299.345 Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 298,1362 299.399 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 19 Dolmadı Dolmadı Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 18 Dolmadı Dolmadı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 7 Dolmadı Dolmadı Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 21 Dolmadı Dolmadı

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