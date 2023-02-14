4 yıllık bölümler arasında yer alan Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|422,6506
|82.159
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|407,1561
|98.236
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|372,9824
|139.907
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|361,8779
|156.295
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|352,4128
|171.793
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|347,4526
|180.530
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|345,7418
|183.625
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|342,2125
|190.220
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|330,4684
|214.327
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|330,2222
|214.904
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|329,0791
|217.423
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|328,1199
|219.556
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|326,4051
|223.378
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|324,3395
|228.199
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|324,2244
|228.469
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|324,1357
|228.676
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|320,9867
|236.159
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|318,2958
|242.756
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|318,1292
|243.179
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|317,8083
|243.950
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|317,3703
|245.045
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|315,6768
|249.330
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|315,5724
|249.559
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|314,9223
|251.193
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|314,5045
|252.250
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|314,1083
|253.230
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|313,4986
|254.858
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|312,9187
|256.399
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|312,2306
|258.291
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|311,7089
|259.724
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|310,8977
|261.933
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|310,1119
|264.031
|Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|309,9297
|264.545
|Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|309,1770
|266.673
|Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|308,2139
|269.399
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|308,1497
|269.562
|Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|307,2258
|272.164
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|306,7549
|273.516
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|306,5760
|274.010
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|306,3399
|274.675
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|305,8576
|276.067
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|305,0816
|278.431
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|304,8439
|279.074
|Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|303,5934
|282.669
|Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|303,4274
|283.138
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|303,3806
|283.284
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|302,6244
|285.515
|Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 10
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|300,8190
|291.037
|Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|300,6474
|291.574
|Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|299,8193
|294.069
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 15
|Dolmadı
|Dolmadı
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 17
|Dolmadı
|Dolmadı
|Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|299,3263
|295.597
|Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 14
|Dolmadı
|Dolmadı
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|298,6463
|297.749
|Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 30
|Dolmadı
|Dolmadı
|Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 15
|Dolmadı
|Dolmadı
|Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 14
|Dolmadı
|Dolmadı
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 18
|Dolmadı
|Dolmadı
|Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 5
|Dolmadı
|Dolmadı
|Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 14
|Dolmadı
|Dolmadı
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|298,1534
|299.345
|Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|298,1362
|299.399
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 19
|Dolmadı
|Dolmadı
|Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 18
|Dolmadı
|Dolmadı
|Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 7
|Dolmadı
|Dolmadı
|Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 21
|Dolmadı
|Dolmadı
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.