4 yıllık bölümler arasında yer alan Kimya Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Kimya Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Kimya Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Kimya Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|520,4487
|6.490
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|499,0622
|18.184
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|487,5089
|26.082
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|478,0976
|33.217
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|471,4217
|38.518
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|458,2405
|49.462
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|457,3753
|50.192
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|457,2671
|50.290
|İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|449,9683
|56.619
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|441,5323
|64.186
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|436,1726
|69.074
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|434,1672
|70.910
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|423,8825
|80.884
|Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|422,6794
|82.127
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|420,7721
|83.959
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|413,6222
|91.332
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|411,8409
|93.249
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|404,2843
|101.324
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|14+0 / 14
|403,7880
|101.848
|Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|400,7307
|105.245
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|388,6699
|119.358
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|388,0856
|120.045
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|37+0 / 37
|382,8566
|126.593
|Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|376,1683
|135.512
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|373,0846
|139.796
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|4+0 / 4
|370,0817
|144.017
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|353,3014
|170.323
|İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|331,3612
|212.457
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|45+2 / 47
|329,7695
|215.894
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|55+2 / 57
|325,3555
|225.759
|İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|324,0567
|228.868
|Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|320,9489
|236.242
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|311,9952
|258.899
|Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|311,0146
|261.608
|Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|306,5633
|274.044
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|304,6465
|279.630
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|28+0 / 28
|302,4343
|286.077
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 5
|Dolmadı
|Dolmadı
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 11
|Dolmadı
|Dolmadı
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 20
|Dolmadı
|Dolmadı
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 14
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / ---
|---
|---
|Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / ---
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NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.