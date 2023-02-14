4 yıllık bölümler arasında yer alan Kimya Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Kimya Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Kimya Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Kimya Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 520,4487 6.490 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 499,0622 18.184 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 487,5089 26.082 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 478,0976 33.217 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 471,4217 38.518 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 458,2405 49.462 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 457,3753 50.192 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 457,2671 50.290 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet) Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 449,9683 56.619 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 441,5323 64.186 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 436,1726 69.074 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 434,1672 70.910 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 423,8825 80.884 Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 422,6794 82.127 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 420,7721 83.959 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 413,6222 91.332 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 411,8409 93.249 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Kimya Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 404,2843 101.324 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 14+0 / 14 403,7880 101.848 Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 400,7307 105.245 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 388,6699 119.358 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 388,0856 120.045 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 37+0 / 37 382,8566 126.593 Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 376,1683 135.512 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 373,0846 139.796 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 4+0 / 4 370,0817 144.017 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 353,3014 170.323 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 331,3612 212.457 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 45+2 / 47 329,7695 215.894 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 55+2 / 57 325,3555 225.759 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Kimya Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 324,0567 228.868 Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 320,9489 236.242 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 311,9952 258.899 Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Kimya Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 311,0146 261.608 Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet) Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 306,5633 274.044 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 304,6465 279.630 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 28+0 / 28 302,4343 286.077 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 5 Dolmadı Dolmadı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 3 Dolmadı Dolmadı İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 11 Dolmadı Dolmadı Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 20 Dolmadı Dolmadı Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Kimya Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 14 Dolmadı Dolmadı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı) Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / --- --- --- Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / --- --- ---

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.