(4 Yıllık) Kimya Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Kimya Mühendisliği bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Kimya Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Kimya Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Kimya Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Kimya Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Kimya Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72520,44876.490
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93499,062218.184
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82487,508926.082
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6478,097633.217
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72471,421738.518
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82458,240549.462
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1457,375350.192
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82457,267150.290
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet)Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62449,968356.619
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82441,532364.186
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62436,172669.074
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62434,167270.910
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103423,882580.884
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62422,679482.127
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72420,772183.959
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93413,622291.332
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5411,840993.249
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Kimya Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5404,2843101.324
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL14+0 / 14403,7880101.848
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72400,7307105.245
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62388,6699119.358
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62388,0856120.045
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL37+0 / 37382,8566126.593
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52376,1683135.512
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL25+1 / 26373,0846139.796
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL4+0 / 4370,0817144.017
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31353,3014170.323
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20331,3612212.457
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL45+2 / 47329,7695215.894
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL55+2 / 57325,3555225.759
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Kimya Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20324,0567228.868
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL25+1 / 26320,9489236.242
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31311,9952258.899
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Kimya Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1311,0146261.608
Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet)Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31306,5633274.044
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31304,6465279.630
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Kimya Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL28+0 / 28302,4343286.077
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 5DolmadıDolmadı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 3DolmadıDolmadı
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 11DolmadıDolmadı
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 20DolmadıDolmadı
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Kimya Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 14DolmadıDolmadı
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı)Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / ---------
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)Kimya Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / ---------

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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