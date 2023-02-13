4 yıllık bölümler arasında yer alan Ebelik (Yüksekokul) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Ebelik (Yüksekokul) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Ebelik (Yüksekokul) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Ebelik (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Ebelik (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 356,9814 164.025 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ebelik (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 335,7645 203.133 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Ebelik (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 333,5818 207.686 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Ebelik (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 333,5454 207.760 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Ebelik (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 324,0880 228.796 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ebelik (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 68+0 / 68 292,3742 318.283 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Ebelik (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 13+0 / 13 291,0108 322.939 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Ebelik (Yüksekokul) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 41+0 / 41 277,5260 374.043 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Ebelik (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 13+0 / 13 252,9780 501.325 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Ebelik (Yüksekokul) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 14+0 / 14 237,4939 619.722

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.