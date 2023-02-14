4 yıllık bölümler arasında yer alan Fizik Öğretmenliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Fizik Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Fizik Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Fizik Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Fizik Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|447,4180
|58.869
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Fizik Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|433,8844
|71.175
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Fizik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|378,9175
|131.709
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Fizik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|354,5157
|168.181
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Fizik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|336,9335
|200.780
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Fizik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|330,0848
|215.188
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Fizik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|316,6846
|246.813
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Fizik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|309,5369
|265.703
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.