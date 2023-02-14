4 yıllık bölümler arasında yer alan Fizik Öğretmenliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Fizik Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Fizik Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Fizik Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Fizik Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 447,4180 58.869 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Fizik Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 433,8844 71.175 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Fizik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 378,9175 131.709 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Fizik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 354,5157 168.181 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Fizik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 336,9335 200.780 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Fizik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 330,0848 215.188 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Fizik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 316,6846 246.813 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Fizik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 309,5369 265.703

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.