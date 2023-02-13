4 yıllık bölümler arasında yer alan Biyosistem Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Biyosistem Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Biyosistem Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Biyosistem Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Biyosistem Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 284,7024 345.611 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Biyosistem Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 265,2322 430.942 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Biyosistem Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 262,0300 447.627 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) Biyosistem Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 258,6694 466.491 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Biyosistem Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 253,4904 498.062 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Biyosistem Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 252,6336 503.503 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) Biyosistem Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 249,2367 526.387 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Biyosistem Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 245,4446 554.130 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Biyosistem Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 242,5162 576.988 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Biyosistem Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 240,8190 591.029 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Biyosistem Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 239,1201 605.449 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Biyosistem Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 237,0766 623.453 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Biyosistem Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 234,9709 642.829 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) Biyosistem Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 233,6683 655.236 Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) Biyosistem Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 226,7134 727.065 Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) Biyosistem Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 220,3591 800.206

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.