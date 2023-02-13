4 yıllık bölümler arasında yer alan Biyosistem Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Biyosistem Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Biyosistem Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Biyosistem Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Biyosistem Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|284,7024
|345.611
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Biyosistem Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|265,2322
|430.942
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Biyosistem Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|262,0300
|447.627
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
|Biyosistem Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|258,6694
|466.491
|Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Biyosistem Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|253,4904
|498.062
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|Biyosistem Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|252,6336
|503.503
|Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)
|Biyosistem Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|249,2367
|526.387
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Biyosistem Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|245,4446
|554.130
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|Biyosistem Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|242,5162
|576.988
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|Biyosistem Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|240,8190
|591.029
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|Biyosistem Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|239,1201
|605.449
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Biyosistem Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|237,0766
|623.453
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Biyosistem Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|234,9709
|642.829
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)
|Biyosistem Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|233,6683
|655.236
|Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)
|Biyosistem Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|226,7134
|727.065
|Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)
|Biyosistem Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|220,3591
|800.206
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.