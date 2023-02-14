4 yıllık bölümler arasında yer alan Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Gemi ve Yat Tasarımı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Gemi ve Yat Tasarımı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gemi ve Yat Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 343,3542 188.135 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gemi ve Yat Tasarımı (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 265,8546 427.821 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gemi ve Yat Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 16+0 / 16 206,9893 971.566

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.