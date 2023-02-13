4 yıllık bölümler arasında yer alan Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Endüstriyel Tasarım (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Endüstriyel Tasarım (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|469,7349
|39.894
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|465,4665
|43.495
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|463,5135
|45.062
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|460,2015
|47.811
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|457,4259
|50.147
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|440,5004
|65.168
|Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|437,6427
|67.708
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|434,9451
|70.180
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|434,4483
|70.623
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|431,0958
|73.835
|Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|414,9978
|89.784
|İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|405,4803
|100.037
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|397,1469
|109.352
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|396,5447
|110.054
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|396,4203
|110.217
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|387,4034
|120.900
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|384,7645
|124.239
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|26+0 / 26
|372,2043
|140.991
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|367,2657
|148.165
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|365,4275
|150.953
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|362,5866
|155.148
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|362,2317
|155.706
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|350,2372
|175.529
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|348,3246
|178.942
|Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|347,3525
|180.693
|Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|346,4473
|182.331
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|345,3231
|184.398
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|345,2244
|184.579
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|26+0 / 26
|341,2371
|192.125
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|334,6301
|205.488
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|332,1552
|210.776
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|28+0 / 28
|325,6534
|225.070
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|42+0 / 42
|316,8868
|246.297
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|312,9494
|256.315
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|308,9257
|267.368
|Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|36+0 / 36
|302,1717
|286.882
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|52+0 / 52
|298,9308
|296.837
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|59+0 / 59
|297,3934
|301.667
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|42+0 / 42
|296,1188
|305.864
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|27+0 / 27
|294,8766
|309.963
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|294,8556
|310.039
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|32+0 / 32
|293,5873
|314.254
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|292,8924
|316.528
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|31+0 / 31
|282,9644
|352.266
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|280,9870
|359.923
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|279,9746
|364.018
|Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|275,1115
|384.258
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 34
|274,9641
|384.928
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|274,7561
|385.837
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|274,6489
|386.322
|Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|273,5675
|391.126
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|270,3255
|406.012
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|24+0 / 24
|267,0916
|421.674
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|43+0 / 43
|266,2676
|425.745
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|262,9691
|442.627
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|262,7966
|443.532
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|260,5440
|455.911
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|259,6165
|461.046
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|230,7280
|684.480
|Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|219,9235
|805.455
|Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|14+0 / 14
|213,5829
|884.629
|Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|186,7872
|1.243.786
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.