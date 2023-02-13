(4 Yıllık) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Endüstriyel Tasarım (Fakülte) bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Endüstriyel Tasarım (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Endüstriyel Tasarım (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72469,734939.894
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5465,466543.495
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62463,513545.062
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5460,201547.811
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9457,425950.147
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9440,500465.168
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6437,642767.708
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7434,945170.180
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10434,448370.623
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5431,095873.835
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62414,997889.784
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41405,4803100.037
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7397,1469109.352
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8396,5447110.054
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41396,4203110.217
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6387,4034120.900
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7384,7645124.239
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL26+0 / 26372,2043140.991
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5367,2657148.165
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5365,4275150.953
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5362,5866155.148
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5362,2317155.706
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93350,2372175.529
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5348,3246178.942
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72347,3525180.693
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5346,4473182.331
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8345,3231184.398
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5345,2244184.579
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL26+0 / 26341,2371192.125
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5334,6301205.488
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31332,1552210.776
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL28+0 / 28325,6534225.070
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL42+0 / 42316,8868246.297
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5312,9494256.315
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41308,9257267.368
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL36+0 / 36302,1717286.882
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL52+0 / 52298,9308296.837
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL59+0 / 59297,3934301.667
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL42+0 / 42296,1188305.864
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL27+0 / 27294,8766309.963
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52294,8556310.039
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL32+0 / 32293,5873314.254
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25292,8924316.528
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL31+0 / 31282,9644352.266
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25280,9870359.923
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10279,9746364.018
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25275,1115384.258
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34274,9641384.928
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25274,7561385.837
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10274,6489386.322
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52273,5675391.126
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62270,3255406.012
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL24+0 / 24267,0916421.674
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL43+0 / 43266,2676425.745
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25262,9691442.627
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25262,7966443.532
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1260,5440455.911
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5259,6165461.046
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1230,7280684.480
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3219,9235805.455
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL14+0 / 14213,5829884.629
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3186,78721.243.786

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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