4 yıllık bölümler arasında yer alan Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Endüstriyel Tasarım (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Endüstriyel Tasarım (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 469,7349 39.894 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 465,4665 43.495 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 463,5135 45.062 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 460,2015 47.811 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 457,4259 50.147 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 440,5004 65.168 Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 437,6427 67.708 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 434,9451 70.180 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 434,4483 70.623 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 431,0958 73.835 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 414,9978 89.784 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 405,4803 100.037 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 397,1469 109.352 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 396,5447 110.054 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 396,4203 110.217 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 387,4034 120.900 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 384,7645 124.239 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 26+0 / 26 372,2043 140.991 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 367,2657 148.165 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 365,4275 150.953 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 362,5866 155.148 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 362,2317 155.706 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 350,2372 175.529 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 348,3246 178.942 Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 347,3525 180.693 Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 346,4473 182.331 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 345,3231 184.398 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 345,2244 184.579 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 26+0 / 26 341,2371 192.125 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 334,6301 205.488 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 332,1552 210.776 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 28+0 / 28 325,6534 225.070 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 42 316,8868 246.297 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 312,9494 256.315 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 308,9257 267.368 Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 36+0 / 36 302,1717 286.882 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 52+0 / 52 298,9308 296.837 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 59+0 / 59 297,3934 301.667 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 42 296,1188 305.864 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 27+0 / 27 294,8766 309.963 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 294,8556 310.039 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 32+0 / 32 293,5873 314.254 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 292,8924 316.528 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 31+0 / 31 282,9644 352.266 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 280,9870 359.923 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 279,9746 364.018 Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 275,1115 384.258 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 274,9641 384.928 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 274,7561 385.837 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 274,6489 386.322 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 273,5675 391.126 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 270,3255 406.012 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 24+0 / 24 267,0916 421.674 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 43+0 / 43 266,2676 425.745 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 262,9691 442.627 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 262,7966 443.532 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 260,5440 455.911 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 259,6165 461.046 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 230,7280 684.480 Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 219,9235 805.455 Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 14+0 / 14 213,5829 884.629 Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 186,7872 1.243.786

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.