4 yıllık bölümler arasında yer alan İnşaat Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İnşaat Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İnşaat Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) İnşaat Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 497,4979 19.174 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 477,2839 33.862 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 467,1137 42.087 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 180+5 / 185 458,1139 49.564 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 452,9498 54.016 Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 446,6150 59.639 Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 4+0 / 4 442,6974 63.108 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 180+5 / 185 440,8162 64.850 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 430,3724 74.506 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 422,3689 82.428 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 418,0909 86.622 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 417,6921 87.061 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 410,1501 95.040 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 130+4 / 134 409,1789 96.062 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 403,2480 102.463 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 400,9553 105.004 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 398,1685 108.169 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 395,1565 111.627 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 391,4950 115.924 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 4+0 / 4 386,6172 121.922 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 4+0 / 4 377,1625 134.093 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 375,0176 137.143 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 374,1015 138.444 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 371,9303 141.364 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 370,7942 142.992 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 369,1950 145.320 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 368,3227 146.618 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 362,6245 155.095 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 359,8002 159.416 Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 357,2516 163.574 Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 2 356,9032 164.152 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 355,4181 166.666 Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 355,1980 167.005 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 349,2443 177.288 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 347,9521 179.598 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 346,3647 182.474 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 64+2 / 66 345,8124 183.493 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 35+1 / 36 345,7823 183.552 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 345,6492 183.811 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 343,1876 188.417 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 342,7684 189.214 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 340,6491 193.267 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 338,6461 197.247 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 336,2222 202.232 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 333,0523 208.781 Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 332,4406 210.138 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 332,0244 211.057 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 1 Dolmadı Dolmadı Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 330,6749 213.898 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 327,5762 220.788 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 327,4250 221.140 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 48+0 / 48 326,5369 223.096 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 326,4599 223.266 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 326,1020 224.083 Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 1 Dolmadı Dolmadı Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 2 Dolmadı Dolmadı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 2 Dolmadı Dolmadı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 321,6653 234.499 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 1 Dolmadı Dolmadı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 319,0768 240.854 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 29+0 / 29 317,2589 245.347 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 316,9275 246.205 Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 315,7900 249.065 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 315,3612 250.117 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 314,7985 251.501 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 313,9827 253.568 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 313,9777 253.581 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 35+0 / 35 312,8110 256.671 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 312,0407 258.779 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 311,9758 258.960 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 311,1980 261.105 Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 311,1862 261.137 İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 310,6714 262.519 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 309,8932 264.644 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 309,8395 264.809 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 309,2956 266.360 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 1 Dolmadı Dolmadı Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 1 Dolmadı Dolmadı İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 308,0007 269.979 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 307,1515 272.405 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 13 Dolmadı Dolmadı İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 6 Dolmadı Dolmadı Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 21+0 / 21 305,2254 277.970 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 305,2127 278.021 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 2 Dolmadı Dolmadı Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 2 Dolmadı Dolmadı İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 304,4791 280.154 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 304,3116 280.640 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 2 Dolmadı Dolmadı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 2 Dolmadı Dolmadı İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 304,0135 281.519 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 8 Dolmadı Dolmadı Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 303,5198 282.858 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 303,5173 282.868 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 303,4600 283.046 Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 4 Dolmadı Dolmadı Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 3 Dolmadı Dolmadı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 3 Dolmadı Dolmadı Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 2 Dolmadı Dolmadı Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 7 Dolmadı Dolmadı Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 2 Dolmadı Dolmadı Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 2 300,8792 290.849 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 2 Dolmadı Dolmadı Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 11 Dolmadı Dolmadı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 3 Dolmadı Dolmadı Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 35+1 / 4 Dolmadı Dolmadı Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 16+0 / 16 299,8966 293.833 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 5 Dolmadı Dolmadı İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 4 Dolmadı Dolmadı İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 5 Dolmadı Dolmadı Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 299,7283 294.356 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 7 Dolmadı Dolmadı İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 21+0 / 6 Dolmadı Dolmadı İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 12 Dolmadı Dolmadı İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 11 Dolmadı Dolmadı Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 22 Dolmadı Dolmadı Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 6 Dolmadı Dolmadı Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 4 Dolmadı Dolmadı Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 16 Dolmadı Dolmadı Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 2 Dolmadı Dolmadı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 36 Dolmadı Dolmadı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 6 Dolmadı Dolmadı İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 8 Dolmadı Dolmadı Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 8 Dolmadı Dolmadı Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 5 Dolmadı Dolmadı Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 4 Dolmadı Dolmadı İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 19+0 / 16 Dolmadı Dolmadı Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 21 Dolmadı Dolmadı Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 48 Dolmadı Dolmadı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 16 Dolmadı Dolmadı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 3 Dolmadı Dolmadı Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 2 Dolmadı Dolmadı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 4 Dolmadı Dolmadı Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 20 Dolmadı Dolmadı Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 14 Dolmadı Dolmadı Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 14+0 / 7 Dolmadı Dolmadı İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 5 Dolmadı Dolmadı Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 1 Dolmadı Dolmadı Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 4 Dolmadı Dolmadı Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 8 Dolmadı Dolmadı Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 26 Dolmadı Dolmadı Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 25 Dolmadı Dolmadı Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 37 Dolmadı Dolmadı Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 5 Dolmadı Dolmadı Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 52 Dolmadı Dolmadı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 45+2 / 8 Dolmadı Dolmadı Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 32 Dolmadı Dolmadı Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 23 Dolmadı Dolmadı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 7 Dolmadı Dolmadı Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 21+0 / 20 Dolmadı Dolmadı Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 41 Dolmadı Dolmadı Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 48 Dolmadı Dolmadı Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 35 Dolmadı Dolmadı Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 43 Dolmadı Dolmadı Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 2 Dolmadı Dolmadı Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / --- --- --- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / --- --- --- Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / --- --- --- Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / --- --- --- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / --- --- --- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / --- --- --- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / --- --- --- Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / --- --- --- Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / --- --- --- Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / --- --- --- İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / --- --- --- İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 13+0 / --- --- --- İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / --- --- --- Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / --- --- --- Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / --- --- --- Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / --- --- --- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / --- --- --- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / --- --- --- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / --- --- --- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / --- --- --- Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / --- --- --- Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / --- --- --- Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / --- --- --- Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / --- --- --- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / --- --- --- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / --- --- --- Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / --- --- ---

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