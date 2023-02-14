(4 Yıllık) İnşaat Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, İnşaat Mühendisliği bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) İnşaat Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan İnşaat Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İnşaat Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İnşaat Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) İnşaat Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82497,497919.174
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5477,283933.862
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62467,113742.087
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL180+5 / 185458,113949.564
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8452,949854.016
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52446,615059.639
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL4+0 / 4442,697463.108
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL180+5 / 185440,816264.850
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62430,372474.506
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3422,368982.428
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5418,090986.622
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82417,692187.061
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5410,150195.040
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL130+4 / 134409,178996.062
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8403,2480102.463
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41400,9553105.004
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3398,1685108.169
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3395,1565111.627
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10391,4950115.924
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL4+0 / 4386,6172121.922
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL4+0 / 4377,1625134.093
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72375,0176137.143
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9374,1015138.444
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3371,9303141.364
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3370,7942142.992
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93369,1950145.320
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3368,3227146.618
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82362,6245155.095
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3359,8002159.416
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10357,2516163.574
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / 2356,9032164.152
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82355,4181166.666
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82355,1980167.005
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93349,2443177.288
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3347,9521179.598
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3346,3647182.474
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL64+2 / 66345,8124183.493
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL35+1 / 36345,7823183.552
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5345,6492183.811
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5343,1876188.417
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72342,7684189.214
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3340,6491193.267
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62338,6461197.247
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3336,2222202.232
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10333,0523208.781
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82332,4406210.138
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10332,0244211.057
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 1DolmadıDolmadı
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72330,6749213.898
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 1DolmadıDolmadı
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20327,5762220.788
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52327,4250221.140
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / 1DolmadıDolmadı
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL48+0 / 48326,5369223.096
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82326,4599223.266
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82326,1020224.083
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 1DolmadıDolmadı
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 2DolmadıDolmadı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 2DolmadıDolmadı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103321,6653234.499
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 1DolmadıDolmadı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72319,0768240.854
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL29+0 / 29317,2589245.347
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10316,9275246.205
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62315,7900249.065
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10315,3612250.117
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11314,7985251.501
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15313,9827253.568
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10313,9777253.581
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL35+0 / 35312,8110256.671
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82312,0407258.779
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15311,9758258.960
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93311,1980261.105
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25311,1862261.137
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72310,6714262.519
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15309,8932264.644
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62309,8395264.809
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72309,2956266.360
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 1DolmadıDolmadı
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 1DolmadıDolmadı
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / 1DolmadıDolmadı
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20308,0007269.979
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62307,1515272.405
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 13DolmadıDolmadı
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / 1DolmadıDolmadı
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 6DolmadıDolmadı
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL21+0 / 21305,2254277.970
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12305,2127278.021
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 2DolmadıDolmadı
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / 2DolmadıDolmadı
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25304,4791280.154
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5304,3116280.640
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 2DolmadıDolmadı
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 2DolmadıDolmadı
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1304,0135281.519
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 8DolmadıDolmadı
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 1DolmadıDolmadı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72303,5198282.858
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82303,5173282.868
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103303,4600283.046
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 4DolmadıDolmadı
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 3DolmadıDolmadı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 3DolmadıDolmadı
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 2DolmadıDolmadı
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 7DolmadıDolmadı
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 2DolmadıDolmadı
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / 2300,8792290.849
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 2DolmadıDolmadı
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 11DolmadıDolmadı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 3DolmadıDolmadı
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL35+1 / 4DolmadıDolmadı
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL16+0 / 16299,8966293.833
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 5DolmadıDolmadı
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 4DolmadıDolmadı
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 5DolmadıDolmadı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15299,7283294.356
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 7DolmadıDolmadı
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL21+0 / 6DolmadıDolmadı
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / 12DolmadıDolmadı
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / 11DolmadıDolmadı
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 22DolmadıDolmadı
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 6DolmadıDolmadı
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 4DolmadıDolmadı
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 16DolmadıDolmadı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 2DolmadıDolmadı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 36DolmadıDolmadı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 6DolmadıDolmadı
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / 8DolmadıDolmadı
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 8DolmadıDolmadı
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 5DolmadıDolmadı
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 4DolmadıDolmadı
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL19+0 / 16DolmadıDolmadı
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 21DolmadıDolmadı
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 48DolmadıDolmadı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 16DolmadıDolmadı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 3DolmadıDolmadı
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 2DolmadıDolmadı
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 4DolmadıDolmadı
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 20DolmadıDolmadı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 14DolmadıDolmadı
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL14+0 / 7DolmadıDolmadı
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 5DolmadıDolmadı
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 1DolmadıDolmadı
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 4DolmadıDolmadı
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 8DolmadıDolmadı
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 26DolmadıDolmadı
Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 25DolmadıDolmadı
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 37DolmadıDolmadı
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 5DolmadıDolmadı
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 52DolmadıDolmadı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL45+2 / 8DolmadıDolmadı
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 32DolmadıDolmadı
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 23DolmadıDolmadı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 7DolmadıDolmadı
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL21+0 / 20DolmadıDolmadı
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 41DolmadıDolmadı
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 48DolmadıDolmadı
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 35DolmadıDolmadı
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 43DolmadıDolmadı
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 2DolmadıDolmadı
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / ---------
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / ---------
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / ---------
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / ---------
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / ---------
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / ---------
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / ---------
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / ---------
Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / ---------
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / ---------
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / ---------
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL13+0 / ---------
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / ---------
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / ---------
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / ---------
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / ---------
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / ---------
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / ---------
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / ---------
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / ---------
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / ---------
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / ---------
Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / ---------
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / ---------
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / ---------
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / ---------
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / ---------

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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