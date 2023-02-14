4 yıllık bölümler arasında yer alan İnşaat Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İnşaat Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İnşaat Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) İnşaat Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|497,4979
|19.174
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|477,2839
|33.862
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|467,1137
|42.087
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|180+5 / 185
|458,1139
|49.564
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|452,9498
|54.016
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|446,6150
|59.639
|Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|4+0 / 4
|442,6974
|63.108
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|180+5 / 185
|440,8162
|64.850
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|430,3724
|74.506
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|422,3689
|82.428
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|418,0909
|86.622
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|417,6921
|87.061
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|410,1501
|95.040
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|130+4 / 134
|409,1789
|96.062
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|403,2480
|102.463
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|400,9553
|105.004
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|398,1685
|108.169
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|395,1565
|111.627
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|391,4950
|115.924
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|4+0 / 4
|386,6172
|121.922
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|4+0 / 4
|377,1625
|134.093
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|375,0176
|137.143
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|374,1015
|138.444
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|371,9303
|141.364
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|370,7942
|142.992
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|369,1950
|145.320
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|368,3227
|146.618
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|362,6245
|155.095
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|359,8002
|159.416
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|357,2516
|163.574
|Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / 2
|356,9032
|164.152
|İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|355,4181
|166.666
|Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|355,1980
|167.005
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|349,2443
|177.288
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|347,9521
|179.598
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|346,3647
|182.474
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|64+2 / 66
|345,8124
|183.493
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|35+1 / 36
|345,7823
|183.552
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|345,6492
|183.811
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|343,1876
|188.417
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|342,7684
|189.214
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|340,6491
|193.267
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|338,6461
|197.247
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|336,2222
|202.232
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|333,0523
|208.781
|Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|332,4406
|210.138
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|332,0244
|211.057
|Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|330,6749
|213.898
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|327,5762
|220.788
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|327,4250
|221.140
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|48+0 / 48
|326,5369
|223.096
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|326,4599
|223.266
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|326,1020
|224.083
|Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|321,6653
|234.499
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|319,0768
|240.854
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|29+0 / 29
|317,2589
|245.347
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|316,9275
|246.205
|Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|315,7900
|249.065
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|315,3612
|250.117
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 11
|314,7985
|251.501
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|313,9827
|253.568
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|313,9777
|253.581
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|35+0 / 35
|312,8110
|256.671
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|312,0407
|258.779
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|311,9758
|258.960
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|311,1980
|261.105
|Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|311,1862
|261.137
|İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|310,6714
|262.519
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|309,8932
|264.644
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|309,8395
|264.809
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|309,2956
|266.360
|Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|308,0007
|269.979
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|307,1515
|272.405
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 13
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 6
|Dolmadı
|Dolmadı
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|21+0 / 21
|305,2254
|277.970
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|305,2127
|278.021
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|304,4791
|280.154
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|304,3116
|280.640
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|304,0135
|281.519
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 8
|Dolmadı
|Dolmadı
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|303,5198
|282.858
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|303,5173
|282.868
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|303,4600
|283.046
|Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
|Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 7
|Dolmadı
|Dolmadı
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / 2
|300,8792
|290.849
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 11
|Dolmadı
|Dolmadı
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|35+1 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|16+0 / 16
|299,8966
|293.833
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 5
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 5
|Dolmadı
|Dolmadı
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|299,7283
|294.356
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 7
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|21+0 / 6
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 12
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 11
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 22
|Dolmadı
|Dolmadı
|Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 6
|Dolmadı
|Dolmadı
|Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 16
|Dolmadı
|Dolmadı
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 36
|Dolmadı
|Dolmadı
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 6
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 8
|Dolmadı
|Dolmadı
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 8
|Dolmadı
|Dolmadı
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 5
|Dolmadı
|Dolmadı
|Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|19+0 / 16
|Dolmadı
|Dolmadı
|Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 21
|Dolmadı
|Dolmadı
|Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 48
|Dolmadı
|Dolmadı
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 16
|Dolmadı
|Dolmadı
|Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 20
|Dolmadı
|Dolmadı
|Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 14
|Dolmadı
|Dolmadı
|Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|14+0 / 7
|Dolmadı
|Dolmadı
|İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 5
|Dolmadı
|Dolmadı
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 8
|Dolmadı
|Dolmadı
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 26
|Dolmadı
|Dolmadı
|Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 25
|Dolmadı
|Dolmadı
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 37
|Dolmadı
|Dolmadı
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 5
|Dolmadı
|Dolmadı
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 52
|Dolmadı
|Dolmadı
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|45+2 / 8
|Dolmadı
|Dolmadı
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 32
|Dolmadı
|Dolmadı
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 23
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 7
|Dolmadı
|Dolmadı
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|21+0 / 20
|Dolmadı
|Dolmadı
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 41
|Dolmadı
|Dolmadı
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 48
|Dolmadı
|Dolmadı
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 35
|Dolmadı
|Dolmadı
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 43
|Dolmadı
|Dolmadı
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / ---
|---
|---
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / ---
|---
|---
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / ---
|---
|---
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / ---
|---
|---
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / ---
|---
|---
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / ---
|---
|---
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / ---
|---
|---
|Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / ---
|---
|---
|Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / ---
|---
|---
|Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / ---
|---
|---
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / ---
|---
|---
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|13+0 / ---
|---
|---
|İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / ---
|---
|---
|Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / ---
|---
|---
|Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / ---
|---
|---
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / ---
|---
|---
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / ---
|---
|---
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / ---
|---
|---
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / ---
|---
|---
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / ---
|---
|---
|Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / ---
|---
|---
|Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / ---
|---
|---
|Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / ---
|---
|---
|Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / ---
|---
|---
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / ---
|---
|---
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / ---
|---
|---
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / ---
|---
|---
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