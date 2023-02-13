4 yıllık bölümler arasında yer alan Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

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Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 254,3756 492.390 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 250,7498 515.941 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 247,7350 537.178 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 247,4908 538.956

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.