4 yıllık bölümler arasında yer alan Biyoloji Öğretmenliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Biyoloji Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Biyoloji Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Biyoloji Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Biyoloji Öğretmenliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Biyoloji Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|341,2696
|192.052
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Biyoloji Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|326,5092
|223.165
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Biyoloji Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|326,0629
|224.165
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Biyoloji Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|312,6590
|257.103
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Biyoloji Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Biyoloji Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|299,7154
|294.394
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Biyoloji Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 20
|Dolmadı
|Dolmadı
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Biyoloji Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 19
|Dolmadı
|Dolmadı
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Biyoloji Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / ---
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NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.