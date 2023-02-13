4 yıllık bölümler arasında yer alan Biyoloji Öğretmenliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Biyoloji Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Biyoloji Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Biyoloji Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Biyoloji Öğretmenliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Biyoloji Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 341,2696 192.052 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Biyoloji Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 326,5092 223.165 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Biyoloji Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 326,0629 224.165 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Biyoloji Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 312,6590 257.103 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Biyoloji Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 4 Dolmadı Dolmadı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Biyoloji Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 299,7154 294.394 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Biyoloji Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 20 Dolmadı Dolmadı Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Biyoloji Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 19 Dolmadı Dolmadı Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Biyoloji Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / --- --- ---

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