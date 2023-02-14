4 yıllık bölümler arasında yer alan Genetik ve Biyomühendislik Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Genetik ve Biyomühendislik bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Genetik ve Biyomühendislik bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Genetik ve Biyomühendislik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Genetik ve Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 474,4859 36.103 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Genetik ve Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 457,9864 49.678 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Genetik ve Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 447,9466 58.419 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Genetik ve Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 438,2057 67.202 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Genetik ve Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 65+0 / 65 360,4742 158.381 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Genetik ve Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 37+0 / 37 343,0524 188.694 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Genetik ve Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 52+0 / 52 310,8613 262.038 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Genetik ve Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 5 Dolmadı Dolmadı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Genetik ve Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 25 Dolmadı Dolmadı Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Genetik ve Biyomühendislik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 29 Dolmadı Dolmadı Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Genetik ve Biyomühendislik (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / --- --- ---

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