4 yıllık bölümler arasında yer alan Genetik ve Biyomühendislik Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Genetik ve Biyomühendislik bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Genetik ve Biyomühendislik bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Genetik ve Biyomühendislik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Genetik ve Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 11
|474,4859
|36.103
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Genetik ve Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|457,9864
|49.678
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Genetik ve Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|447,9466
|58.419
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Genetik ve Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|438,2057
|67.202
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Genetik ve Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|65+0 / 65
|360,4742
|158.381
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Genetik ve Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|37+0 / 37
|343,0524
|188.694
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Genetik ve Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|52+0 / 52
|310,8613
|262.038
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Genetik ve Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 5
|Dolmadı
|Dolmadı
|Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Genetik ve Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 25
|Dolmadı
|Dolmadı
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Genetik ve Biyomühendislik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 29
|Dolmadı
|Dolmadı
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Genetik ve Biyomühendislik (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / ---
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NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.