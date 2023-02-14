4 yıllık bölümler arasında yer alan Makine Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Makine Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Makine Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

Haberin Devamı

(4 Yıllık) Makine Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 14+0 / 14 536,4755 1.658 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 531,6469 2.695 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 27+0 / 27 531,1845 2.813 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 180+5 / 185 520,8659 6.321 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 520,4185 6.503 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 517,2925 7.876 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 26+0 / 26 512,4895 10.223 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 200+5 / 205 507,3000 13.032 Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 499,6051 17.798 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 490,7725 23.706 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 42 489,0335 24.971 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 210+6 / 216 476,3397 34.612 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 33+0 / 33 474,1037 36.382 Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 468,2258 41.147 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 466,6017 42.492 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 14+0 / 14 464,0905 44.573 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 462,4050 45.917 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 461,7511 46.464 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 456,5623 50.885 Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 455,0587 52.154 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 452,4342 54.492 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 452,2752 54.628 Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 448,4495 57.956 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 447,7737 58.563 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 447,5305 58.784 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 446,2090 59.978 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 56+2 / 58 446,1313 60.054 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 442,3852 63.399 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 442,0604 63.698 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 13+0 / 13 441,5505 64.178 Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 440,6837 64.975 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 436,3988 68.881 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 436,3727 68.907 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 435,3410 69.826 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 432,1147 72.820 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 430,3396 74.536 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 35+0 / 35 426,9489 77.828 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 423,5130 81.279 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 422,4431 82.366 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 419,9933 84.666 Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 419,9843 84.679 Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 419,8788 84.785 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 417,7799 86.973 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 417,4808 87.273 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 415,4622 89.283 Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 40+0 / 40 415,3466 89.412 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 414,6245 90.171 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 39+0 / 39 414,2092 90.685 Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 2 412,1095 92.963 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 4+0 / 4 410,8464 94.287 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 409,3525 95.883 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 407,2853 98.080 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 3 Dolmadı Dolmadı Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 405,5552 99.953 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 110+3 / 113 401,5351 104.371 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 400,8093 105.164 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 398,5051 107.777 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 397,9818 108.393 Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 393,1115 114.027 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 389,3703 118.516 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 387,3110 121.029 Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 82+0 / 82 384,7753 124.222 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 383,4905 125.803 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 383,1781 126.178 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 377,2759 133.951 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 374,7816 137.463 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 373,0385 139.845 Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 370,5530 143.349 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 368,2807 146.685 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 71+0 / 71 363,9510 153.119 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 362,9807 154.566 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 359,3198 160.201 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 358,4153 161.673 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 358,0547 162.238 İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 357,5747 163.013 Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 42 357,5487 163.070 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Makine Mühendisliği (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 354,4950 168.215 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 56+2 / 58 353,2263 170.441 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 19+0 / 19 351,1305 173.998 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 33+0 / 33 349,1834 177.375 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 348,4842 178.631 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 45+0 / 45 343,4554 187.953 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 342,8401 189.088 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 2 342,2919 190.063 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 31+0 / 31 339,7240 195.080 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 339,1132 196.344 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 336,0461 202.584 Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 335,1100 204.517 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 55+0 / 55 334,1792 206.457 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 332,9836 208.935 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 332,8341 209.239 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 56+2 / 58 331,1085 213.017 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 328,0484 219.734 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 327,8726 220.114 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 56+2 / 58 325,9727 224.381 Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 65+2 / 67 325,6182 225.138 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 55+0 / 55 325,3687 225.722 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 324,8582 226.941 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 324,8355 226.986 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 42 324,7409 227.194 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 65+2 / 67 324,0396 228.913 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 323,0805 231.116 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 322,9024 231.550 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 322,4437 232.662 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 22+0 / 3 Dolmadı Dolmadı Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 318,6353 241.895 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 318,2825 242.785 Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 317,4429 244.862 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 316,4393 247.444 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 3 Dolmadı Dolmadı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 1 Dolmadı Dolmadı Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 315,7477 249.174 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 314,7162 251.726 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 313,9855 253.560 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 312,6231 257.194 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 311,5953 260.027 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 309,8388 264.810 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Makine Mühendisliği (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 309,3351 266.260 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 308,9917 267.185 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 308,6249 268.246 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 307,3699 271.742 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 2 Dolmadı Dolmadı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 2 Dolmadı Dolmadı Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 26+0 / 26 305,8904 275.964 Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet) Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 305,8079 276.213 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 305,4514 277.300 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 305,2749 277.819 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 1 Dolmadı Dolmadı İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 42 303,9404 281.724 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 3 Dolmadı Dolmadı Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 2 Dolmadı Dolmadı Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 302,7843 285.016 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 11 Dolmadı Dolmadı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 9 Dolmadı Dolmadı Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 3 Dolmadı Dolmadı Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 37+0 / 37 301,2435 289.781 Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 7 Dolmadı Dolmadı İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 10 Dolmadı Dolmadı Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 300,4427 292.205 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 10 Dolmadı Dolmadı Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 300,0909 293.247 Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 8 Dolmadı Dolmadı İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 300,0299 293.434 Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 6 Dolmadı Dolmadı Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 14+0 / 14 299,7333 294.344 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 28 Dolmadı Dolmadı Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 2 Dolmadı Dolmadı Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 34 Dolmadı Dolmadı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 9 Dolmadı Dolmadı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 2 Dolmadı Dolmadı Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 7 Dolmadı Dolmadı Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 299,2072 295.998 Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 11 Dolmadı Dolmadı Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 3 Dolmadı Dolmadı Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 2 Dolmadı Dolmadı Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 22 Dolmadı Dolmadı Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 35 Dolmadı Dolmadı Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 4 Dolmadı Dolmadı Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 22 Dolmadı Dolmadı Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 7 Dolmadı Dolmadı Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 13 Dolmadı Dolmadı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 12 Dolmadı Dolmadı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 27 Dolmadı Dolmadı Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 8 Dolmadı Dolmadı Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 9 Dolmadı Dolmadı Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 28 Dolmadı Dolmadı Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 54 Dolmadı Dolmadı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 35 Dolmadı Dolmadı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 34 Dolmadı Dolmadı Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 22 Dolmadı Dolmadı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 18 Dolmadı Dolmadı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 19 Dolmadı Dolmadı İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 21+0 / 21 298,2545 299.031 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 38+0 / 16 Dolmadı Dolmadı Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 11 Dolmadı Dolmadı Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 25 Dolmadı Dolmadı Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 5 Dolmadı Dolmadı Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 57 Dolmadı Dolmadı Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 6 Dolmadı Dolmadı İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 28 Dolmadı Dolmadı Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 4 Dolmadı Dolmadı Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 69 Dolmadı Dolmadı Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 59 Dolmadı Dolmadı Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 18 Dolmadı Dolmadı Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / --- --- --- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / --- --- --- Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / --- --- --- İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Makine Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / --- --- --- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / --- --- --- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / --- --- ---

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