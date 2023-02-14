4 yıllık bölümler arasında yer alan Makine Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Makine Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Makine Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Makine Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|14+0 / 14
|536,4755
|1.658
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|531,6469
|2.695
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|27+0 / 27
|531,1845
|2.813
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|180+5 / 185
|520,8659
|6.321
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|520,4185
|6.503
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|517,2925
|7.876
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|26+0 / 26
|512,4895
|10.223
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|200+5 / 205
|507,3000
|13.032
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|499,6051
|17.798
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|490,7725
|23.706
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|42+0 / 42
|489,0335
|24.971
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|210+6 / 216
|476,3397
|34.612
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|33+0 / 33
|474,1037
|36.382
|Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|468,2258
|41.147
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|466,6017
|42.492
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|14+0 / 14
|464,0905
|44.573
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|462,4050
|45.917
|İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|461,7511
|46.464
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|456,5623
|50.885
|Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|455,0587
|52.154
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|452,4342
|54.492
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|452,2752
|54.628
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|448,4495
|57.956
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|447,7737
|58.563
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|447,5305
|58.784
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|446,2090
|59.978
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|56+2 / 58
|446,1313
|60.054
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|442,3852
|63.399
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|442,0604
|63.698
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|13+0 / 13
|441,5505
|64.178
|Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|440,6837
|64.975
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|436,3988
|68.881
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|436,3727
|68.907
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|435,3410
|69.826
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|432,1147
|72.820
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|430,3396
|74.536
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|35+0 / 35
|426,9489
|77.828
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|423,5130
|81.279
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|422,4431
|82.366
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|419,9933
|84.666
|Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|419,9843
|84.679
|Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|419,8788
|84.785
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|417,7799
|86.973
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|417,4808
|87.273
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|415,4622
|89.283
|Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+0 / 40
|415,3466
|89.412
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|414,6245
|90.171
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|39+0 / 39
|414,2092
|90.685
|Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / 2
|412,1095
|92.963
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|4+0 / 4
|410,8464
|94.287
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|409,3525
|95.883
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|407,2853
|98.080
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|405,5552
|99.953
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|110+3 / 113
|401,5351
|104.371
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|400,8093
|105.164
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|398,5051
|107.777
|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|397,9818
|108.393
|Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|393,1115
|114.027
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|389,3703
|118.516
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|387,3110
|121.029
|Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|82+0 / 82
|384,7753
|124.222
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|383,4905
|125.803
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|383,1781
|126.178
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|377,2759
|133.951
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|374,7816
|137.463
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|373,0385
|139.845
|Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|370,5530
|143.349
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|368,2807
|146.685
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|71+0 / 71
|363,9510
|153.119
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|362,9807
|154.566
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|359,3198
|160.201
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|358,4153
|161.673
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|358,0547
|162.238
|İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|357,5747
|163.013
|Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|42+0 / 42
|357,5487
|163.070
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|354,4950
|168.215
|Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|56+2 / 58
|353,2263
|170.441
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|19+0 / 19
|351,1305
|173.998
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|33+0 / 33
|349,1834
|177.375
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|348,4842
|178.631
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|45+0 / 45
|343,4554
|187.953
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|342,8401
|189.088
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / 2
|342,2919
|190.063
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|31+0 / 31
|339,7240
|195.080
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|339,1132
|196.344
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|336,0461
|202.584
|Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|335,1100
|204.517
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|55+0 / 55
|334,1792
|206.457
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|332,9836
|208.935
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|332,8341
|209.239
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|56+2 / 58
|331,1085
|213.017
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|328,0484
|219.734
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|327,8726
|220.114
|Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|56+2 / 58
|325,9727
|224.381
|Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|65+2 / 67
|325,6182
|225.138
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|55+0 / 55
|325,3687
|225.722
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|324,8582
|226.941
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|324,8355
|226.986
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|42+0 / 42
|324,7409
|227.194
|Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|65+2 / 67
|324,0396
|228.913
|İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|323,0805
|231.116
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|322,9024
|231.550
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|322,4437
|232.662
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|22+0 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|318,6353
|241.895
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|318,2825
|242.785
|Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|317,4429
|244.862
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|316,4393
|247.444
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|315,7477
|249.174
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|314,7162
|251.726
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|313,9855
|253.560
|İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|312,6231
|257.194
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|311,5953
|260.027
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|309,8388
|264.810
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|309,3351
|266.260
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|308,9917
|267.185
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|308,6249
|268.246
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|307,3699
|271.742
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|26+0 / 26
|305,8904
|275.964
|Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|305,8079
|276.213
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|305,4514
|277.300
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|305,2749
|277.819
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|42+0 / 42
|303,9404
|281.724
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|302,7843
|285.016
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 11
|Dolmadı
|Dolmadı
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 9
|Dolmadı
|Dolmadı
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|37+0 / 37
|301,2435
|289.781
|Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 7
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 10
|Dolmadı
|Dolmadı
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|300,4427
|292.205
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 10
|Dolmadı
|Dolmadı
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|300,0909
|293.247
|Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 8
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|300,0299
|293.434
|Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 6
|Dolmadı
|Dolmadı
|Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|14+0 / 14
|299,7333
|294.344
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 28
|Dolmadı
|Dolmadı
|Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 34
|Dolmadı
|Dolmadı
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 9
|Dolmadı
|Dolmadı
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 7
|Dolmadı
|Dolmadı
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|299,2072
|295.998
|Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 11
|Dolmadı
|Dolmadı
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 22
|Dolmadı
|Dolmadı
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 35
|Dolmadı
|Dolmadı
|Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 22
|Dolmadı
|Dolmadı
|Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 7
|Dolmadı
|Dolmadı
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 13
|Dolmadı
|Dolmadı
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 12
|Dolmadı
|Dolmadı
|Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 27
|Dolmadı
|Dolmadı
|Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 8
|Dolmadı
|Dolmadı
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 9
|Dolmadı
|Dolmadı
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 28
|Dolmadı
|Dolmadı
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 54
|Dolmadı
|Dolmadı
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 35
|Dolmadı
|Dolmadı
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 34
|Dolmadı
|Dolmadı
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 22
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 18
|Dolmadı
|Dolmadı
|Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 19
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|21+0 / 21
|298,2545
|299.031
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|38+0 / 16
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 11
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 25
|Dolmadı
|Dolmadı
|Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 5
|Dolmadı
|Dolmadı
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 57
|Dolmadı
|Dolmadı
|Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 6
|Dolmadı
|Dolmadı
|İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 28
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 69
|Dolmadı
|Dolmadı
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 59
|Dolmadı
|Dolmadı
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 18
|Dolmadı
|Dolmadı
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / ---
|---
|---
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / ---
|---
|---
|Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / ---
|---
|---
|İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / ---
|---
|---
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / ---
|---
|---
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / ---
|---
|---
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