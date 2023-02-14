(4 Yıllık) Makine Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Makine Mühendisliği bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Makine Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Makine Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Makine Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Makine Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Makine Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL14+0 / 14536,47551.658
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82531,64692.695
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL27+0 / 27531,18452.813
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL180+5 / 185520,86596.321
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12520,41856.503
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8517,29257.876
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL26+0 / 26512,489510.223
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL200+5 / 205507,300013.032
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52499,605117.798
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82490,772523.706
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL42+0 / 42489,033524.971
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL210+6 / 216476,339734.612
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL33+0 / 33474,103736.382
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7468,225841.147
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52466,601742.492
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL14+0 / 14464,090544.573
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72462,405045.917
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82461,751146.464
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6456,562350.885
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82455,058752.154
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10452,434254.492
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6452,275254.628
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10448,449557.956
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10447,773758.563
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82447,530558.784
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93446,209059.978
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL56+2 / 58446,131360.054
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6442,385263.399
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8442,060463.698
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL13+0 / 13441,550564.178
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8440,683764.975
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82436,398868.881
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82436,372768.907
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7435,341069.826
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93432,114772.820
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3430,339674.536
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL35+0 / 35426,948977.828
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5423,513081.279
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103422,443182.366
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3419,993384.666
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72419,984384.679
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6419,878884.785
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7417,779986.973
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5417,480887.273
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3415,462289.283
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL40+0 / 40415,346689.412
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6414,624590.171
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL39+0 / 39414,209290.685
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / 2412,109592.963
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL4+0 / 4410,846494.287
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103409,352595.883
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5407,285398.080
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 3DolmadıDolmadı
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10405,555299.953
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL110+3 / 113401,5351104.371
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93400,8093105.164
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9398,5051107.777
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72397,9818108.393
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72393,1115114.027
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72389,3703118.516
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103387,3110121.029
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL82+0 / 82384,7753124.222
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103383,4905125.803
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82383,1781126.178
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72377,2759133.951
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15374,7816137.463
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15373,0385139.845
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62370,5530143.349
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103368,2807146.685
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL71+0 / 71363,9510153.119
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82362,9807154.566
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93359,3198160.201
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5358,4153161.673
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72358,0547162.238
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62357,5747163.013
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL42+0 / 42357,5487163.070
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)Makine Mühendisliği (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82354,4950168.215
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL56+2 / 58353,2263170.441
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL19+0 / 19351,1305173.998
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL33+0 / 33349,1834177.375
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93348,4842178.631
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL45+0 / 45343,4554187.953
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62342,8401189.088
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / 2342,2919190.063
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL31+0 / 31339,7240195.080
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8339,1132196.344
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82336,0461202.584
Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93335,1100204.517
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL55+0 / 55334,1792206.457
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103332,9836208.935
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93332,8341209.239
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL56+2 / 58331,1085213.017
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103328,0484219.734
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93327,8726220.114
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL56+2 / 58325,9727224.381
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL65+2 / 67325,6182225.138
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL55+0 / 55325,3687225.722
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6324,8582226.941
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62324,8355226.986
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL42+0 / 42324,7409227.194
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL65+2 / 67324,0396228.913
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20323,0805231.116
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52322,9024231.550
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72322,4437232.662
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL22+0 / 3DolmadıDolmadı
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62318,6353241.895
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41318,2825242.785
Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52317,4429244.862
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103316,4393247.444
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 3DolmadıDolmadı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 1DolmadıDolmadı
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52315,7477249.174
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62314,7162251.726
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10313,9855253.560
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20312,6231257.194
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15311,5953260.027
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72309,8388264.810
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Makine Mühendisliği (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93309,3351266.260
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82308,9917267.185
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72308,6249268.246
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82307,3699271.742
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 2DolmadıDolmadı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 2DolmadıDolmadı
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL26+0 / 26305,8904275.964
Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet)Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82305,8079276.213
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5305,4514277.300
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82305,2749277.819
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 1DolmadıDolmadı
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 1DolmadıDolmadı
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL42+0 / 42303,9404281.724
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 3DolmadıDolmadı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 2DolmadıDolmadı
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25302,7843285.016
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 11DolmadıDolmadı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 9DolmadıDolmadı
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 3DolmadıDolmadı
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL37+0 / 37301,2435289.781
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 7DolmadıDolmadı
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 10DolmadıDolmadı
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52300,4427292.205
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / 10DolmadıDolmadı
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82300,0909293.247
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 8DolmadıDolmadı
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1300,0299293.434
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 6DolmadıDolmadı
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL14+0 / 14299,7333294.344
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 28DolmadıDolmadı
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 2DolmadıDolmadı
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 34DolmadıDolmadı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 9DolmadıDolmadı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 2DolmadıDolmadı
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 7DolmadıDolmadı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15299,2072295.998
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 11DolmadıDolmadı
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / 3DolmadıDolmadı
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 2DolmadıDolmadı
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 22DolmadıDolmadı
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 35DolmadıDolmadı
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL25+1 / 4DolmadıDolmadı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 22DolmadıDolmadı
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 7DolmadıDolmadı
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 13DolmadıDolmadı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 12DolmadıDolmadı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 27DolmadıDolmadı
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 8DolmadıDolmadı
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 9DolmadıDolmadı
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 28DolmadıDolmadı
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 54DolmadıDolmadı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 35DolmadıDolmadı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 34DolmadıDolmadı
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 22DolmadıDolmadı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL25+1 / 18DolmadıDolmadı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 19DolmadıDolmadı
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL21+0 / 21298,2545299.031
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL38+0 / 16DolmadıDolmadı
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 11DolmadıDolmadı
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 25DolmadıDolmadı
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 5DolmadıDolmadı
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 57DolmadıDolmadı
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 6DolmadıDolmadı
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 28DolmadıDolmadı
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 4DolmadıDolmadı
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 69DolmadıDolmadı
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Makine Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 59DolmadıDolmadı
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 18DolmadıDolmadı
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / ---------
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / ---------
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / ---------
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Makine Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / ---------
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / ---------
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Makine Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / ---------

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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