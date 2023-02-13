4 yıllık bölümler arasında yer alan Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 16+0 / 16 546,1956 383 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 45+0 / 45 541,5815 811 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 539,4296 1.143 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 195+5 / 200 534,3137 2.094 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 533,0877 2.358 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 531,8450 2.651 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 35+0 / 35 529,3584 3.283 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 516,8677 8.078 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 80+0 / 80 513,3711 9.761 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 13+0 / 13 511,7666 10.587 Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 511,5991 10.677 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 510,0634 11.482 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 506,1640 13.655 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 497,9818 18.852 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 491,7841 23.009 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 486,4369 26.858 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 485,0152 27.924 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 481,7865 30.351 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 13+0 / 13 481,2535 30.783 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 479,8263 31.889 Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 477,3664 33.803 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 477,0369 34.037 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 477,0259 34.044 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 470,0325 39.632 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 467,5633 41.759 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 85+3 / 88 467,4473 41.851 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 40+0 / 40 464,8825 43.928 Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 463,7283 44.877 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 463,4850 45.077 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 463,1531 45.341 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 462,5391 45.824 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 461,1918 46.977 Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 460,8981 47.227 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 460,5760 47.520 Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 95+3 / 98 459,0645 48.794 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 458,1760 49.514 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 64+2 / 66 456,5310 50.917 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 456,2385 51.176 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 455,3668 51.908 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 453,6860 53.349 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 452,6031 54.344 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 451,9692 54.886 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 451,9364 54.911 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 75+2 / 77 450,2232 56.390 Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 449,1783 57.312 Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 448,9812 57.485 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 447,2093 59.073 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 38+0 / 38 446,0481 60.128 Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 443,7093 62.162 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 442,7242 63.082 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 441,4343 64.274 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 75+2 / 77 441,2710 64.426 Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 438,4004 67.024 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 438,2126 67.196 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 75+2 / 77 436,3489 68.930 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 75+2 / 77 434,0140 71.059 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 433,9965 71.079 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 433,6403 71.410 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 65+2 / 67 430,2274 74.632 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 429,2443 75.585 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 85+3 / 88 427,8842 76.907 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 427,3199 77.471 Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 427,2259 77.584 Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 85+3 / 88 426,5980 78.121 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 426,3602 78.367 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 426,2968 78.440 Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 85+3 / 88 423,5285 81.249 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 421,9755 82.804 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 418,6347 86.096 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 415,8309 88.911 Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 93+0 / 93 415,1416 89.629 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 414,5985 90.198 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 75+2 / 77 414,0677 90.830 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 45+0 / 45 413,9563 90.954 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 412,5158 92.493 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 409,9067 95.299 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 408,7878 96.485 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 407,3634 98.003 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 406,1958 99.300 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 76+0 / 76 404,8067 100.770 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 404,3100 101.294 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 16+0 / 16 403,1138 102.610 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 75+2 / 77 401,4025 104.499 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 401,3492 104.557 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 85+3 / 88 399,1730 107.009 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 17 395,8862 110.804 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 395,5347 111.182 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 75+2 / 77 394,6791 112.176 İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 393,1006 114.042 Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 390,0178 117.724 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 389,6559 118.157 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 388,8385 119.154 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 387,5426 120.737 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 54+0 / 54 387,3249 121.007 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 85+3 / 88 386,2280 122.411 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 62+0 / 62 383,9965 125.202 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 383,9865 125.211 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 383,7742 125.482 İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 382,1345 127.503 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 380,1326 130.144 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 31+0 / 31 379,3803 131.071 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 56+2 / 58 378,3650 132.492 Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 48+0 / 48 377,6999 133.381 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 56+2 / 58 377,1196 134.155 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 370,4847 143.429 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 369,8990 144.276 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 17 369,8422 144.354 Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 367,6391 147.639 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 366,1404 149.851 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 59+0 / 59 365,9290 150.192 Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 75+2 / 77 365,5287 150.796 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 75+2 / 77 364,4324 152.394 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 65+2 / 67 361,4739 156.871 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 361,0679 157.467 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 45+0 / 45 360,7246 157.998 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 359,6326 159.689 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 358,6242 161.327 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 356,2453 165.254 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 28+0 / 28 355,4027 166.694 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 354,9560 167.406 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 354,8279 167.652 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 352,8317 171.097 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 56+2 / 58 352,6158 171.447 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 352,5019 171.639 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 50+0 / 50 351,9802 172.557 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 85+3 / 88 348,9262 177.813 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 348,8017 178.047 Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 347,6096 180.244 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 345,6258 183.865 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 345,3023 184.430 Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 65+2 / 67 343,8224 187.311 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 13+0 / 13 342,3813 189.895 Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 55+2 / 57 340,7958 192.967 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 56+2 / 58 339,1797 196.187 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 339,1553 196.232 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 75+2 / 77 338,4953 197.550 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 63+0 / 63 337,5147 199.552 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 337,1844 200.246 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 59+0 / 59 334,5067 205.788 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 334,0352 206.763 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 333,5984 207.645 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 333,5631 207.725 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 332,9161 209.073 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 332,2710 210.523 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 330,6061 214.035 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 330,0315 215.302 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 329,8588 215.693 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 329,0339 217.526 Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 30+0 / 30 327,2733 221.485 Kayseri Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 326,6598 222.827 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 75+2 / 77 325,9941 224.336 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 324,3179 228.258 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 323,6568 229.753 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 323,0152 231.272 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 57+0 / 57 322,0195 233.674 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 321,9303 233.882 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 320,6500 236.967 Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 30+0 / 30 319,2461 240.449 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 65+2 / 67 319,0348 240.948 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 317,9239 243.676 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 316,9155 246.230 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 1 Dolmadı Dolmadı İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 45+0 / 45 316,7091 246.752 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 316,0741 248.378 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 314,4178 252.463 Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 313,6260 254.516 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 313,6249 254.517 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 313,5629 254.676 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 312,9804 256.238 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 312,0344 258.799 İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 311,2096 261.067 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 22+0 / 22 311,1110 261.346 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 19+0 / 3 Dolmadı Dolmadı Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 310,4874 263.024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 65+2 / 67 310,3575 263.357 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 2 Dolmadı Dolmadı Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 70+0 / 70 309,4974 265.815 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 309,4452 265.959 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 45+0 / 45 309,0309 267.083 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 307,9307 270.170 Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 41+0 / 41 306,8801 273.176 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 306,6977 273.678 Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 305,4548 277.282 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 39+0 / 39 304,0523 281.407 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 17 303,9693 281.639 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 4+0 / 1 Dolmadı Dolmadı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 37+0 / 37 303,3616 283.340 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 48+0 / 48 302,4792 285.953 Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 27+0 / 27 302,4516 286.029 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 31+0 / 31 301,8131 287.981 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 9 Dolmadı Dolmadı Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 45+2 / 47 300,3764 292.393 Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 7 Dolmadı Dolmadı İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 30 Dolmadı Dolmadı Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 18+0 / 7 Dolmadı Dolmadı Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 43+0 / 19 Dolmadı Dolmadı Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 33+0 / 33 299,4678 295.185 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 299,3830 295.436 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 11 Dolmadı Dolmadı İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 15 Dolmadı Dolmadı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 27 Dolmadı Dolmadı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 14 Dolmadı Dolmadı Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 30 Dolmadı Dolmadı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 12 Dolmadı Dolmadı Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 20 Dolmadı Dolmadı İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 11 Dolmadı Dolmadı Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 1 Dolmadı Dolmadı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 13 Dolmadı Dolmadı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 36 Dolmadı Dolmadı Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 29 Dolmadı Dolmadı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 9 Dolmadı Dolmadı Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 7 Dolmadı Dolmadı Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 10 Dolmadı Dolmadı Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 14 Dolmadı Dolmadı Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 22 Dolmadı Dolmadı Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 29 Dolmadı Dolmadı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 26 Dolmadı Dolmadı Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 9 Dolmadı Dolmadı Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 8 Dolmadı Dolmadı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 50 Dolmadı Dolmadı İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 20 Dolmadı Dolmadı Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 65 Dolmadı Dolmadı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 22 Dolmadı Dolmadı İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 9 Dolmadı Dolmadı İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 11 Dolmadı Dolmadı Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 32 Dolmadı Dolmadı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 28 Dolmadı Dolmadı Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 26 Dolmadı Dolmadı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 28 Dolmadı Dolmadı Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 19 Dolmadı Dolmadı İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 32+0 / 23 Dolmadı Dolmadı Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 27 Dolmadı Dolmadı Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 46 Dolmadı Dolmadı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 54 Dolmadı Dolmadı Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 12 Dolmadı Dolmadı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 55 Dolmadı Dolmadı Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 35 Dolmadı Dolmadı Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 41 Dolmadı Dolmadı Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 67 Dolmadı Dolmadı Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 30 Dolmadı Dolmadı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / --- --- --- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / --- --- --- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / --- --- --- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / --- --- --- Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / --- --- --- İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / --- --- --- Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / --- --- --- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / --- --- --- Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / --- --- --- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / --- --- ---

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