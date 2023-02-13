(4 Yıllık) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL16+0 / 16546,1956383
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL45+0 / 45541,5815811
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93539,42961.143
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL195+5 / 200534,31372.094
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9533,08772.358
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15531,84502.651
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL35+0 / 35529,35843.283
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103516,86778.078
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL80+0 / 80513,37119.761
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL13+0 / 13511,766610.587
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52511,599110.677
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25510,063411.482
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15506,164013.655
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10497,981818.852
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62491,784123.009
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72486,436926.858
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9485,015227.924
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7481,786530.351
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL13+0 / 13481,253530.783
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82479,826331.889
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8477,366433.803
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10477,036934.037
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10477,025934.044
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82470,032539.632
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93467,563341.759
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL85+3 / 88467,447341.851
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL40+0 / 40464,882543.928
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10463,728344.877
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12463,485045.077
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12463,153145.341
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11462,539145.824
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9461,191846.977
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5460,898147.227
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82460,576047.520
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL95+3 / 98459,064548.794
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8458,176049.514
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL64+2 / 66456,531050.917
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10456,238551.176
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6455,366851.908
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103453,686053.349
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6452,603154.344
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3451,969254.886
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82451,936454.911
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL75+2 / 77450,223256.390
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12449,178357.312
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6448,981257.485
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5447,209359.073
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL38+0 / 38446,048160.128
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6443,709362.162
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93442,724263.082
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11441,434364.274
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL75+2 / 77441,271064.426
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5438,400467.024
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8438,212667.196
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL75+2 / 77436,348968.930
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL75+2 / 77434,014071.059
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62433,996571.079
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8433,640371.410
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL65+2 / 67430,227474.632
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7429,244375.585
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL85+3 / 88427,884276.907
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6427,319977.471
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8427,225977.584
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL85+3 / 88426,598078.121
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8426,360278.367
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20426,296878.440
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL85+3 / 88423,528581.249
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7421,975582.804
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8418,634786.096
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15415,830988.911
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL93+0 / 93415,141689.629
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82414,598590.198
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL75+2 / 77414,067790.830
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL45+0 / 45413,956390.954
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72412,515892.493
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15409,906795.299
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3408,787896.485
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103407,363498.003
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8406,195899.300
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL76+0 / 76404,8067100.770
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62404,3100101.294
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL16+0 / 16403,1138102.610
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL75+2 / 77401,4025104.499
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10401,3492104.557
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL85+3 / 88399,1730107.009
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / 17395,8862110.804
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3395,5347111.182
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL75+2 / 77394,6791112.176
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72393,1006114.042
Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93390,0178117.724
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93389,6559118.157
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72388,8385119.154
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9387,5426120.737
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL54+0 / 54387,3249121.007
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL85+3 / 88386,2280122.411
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL62+0 / 62383,9965125.202
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82383,9865125.211
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8383,7742125.482
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72382,1345127.503
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34380,1326130.144
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL31+0 / 31379,3803131.071
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL56+2 / 58378,3650132.492
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL48+0 / 48377,6999133.381
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL56+2 / 58377,1196134.155
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72370,4847143.429
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72369,8990144.276
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / 17369,8422144.354
Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL25+1 / 26367,6391147.639
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15366,1404149.851
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL59+0 / 59365,9290150.192
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL75+2 / 77365,5287150.796
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL75+2 / 77364,4324152.394
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL65+2 / 67361,4739156.871
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6361,0679157.467
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL45+0 / 45360,7246157.998
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10359,6326159.689
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72358,6242161.327
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72356,2453165.254
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL28+0 / 28355,4027166.694
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72354,9560167.406
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6354,8279167.652
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82352,8317171.097
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL56+2 / 58352,6158171.447
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72352,5019171.639
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL50+0 / 50351,9802172.557
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL85+3 / 88348,9262177.813
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72348,8017178.047
Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72347,6096180.244
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5345,6258183.865
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93345,3023184.430
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL65+2 / 67343,8224187.311
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL13+0 / 13342,3813189.895
Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL55+2 / 57340,7958192.967
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL56+2 / 58339,1797196.187
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62339,1553196.232
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL75+2 / 77338,4953197.550
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL63+0 / 63337,5147199.552
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10337,1844200.246
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL59+0 / 59334,5067205.788
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5334,0352206.763
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5333,5984207.645
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82333,5631207.725
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72332,9161209.073
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5332,2710210.523
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93330,6061214.035
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41330,0315215.302
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72329,8588215.693
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11329,0339217.526
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL30+0 / 30327,2733221.485
Kayseri Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52326,6598222.827
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL75+2 / 77325,9941224.336
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62324,3179228.258
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72323,6568229.753
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5323,0152231.272
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL57+0 / 57322,0195233.674
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82321,9303233.882
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20320,6500236.967
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL30+0 / 30319,2461240.449
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL65+2 / 67319,0348240.948
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72317,9239243.676
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3316,9155246.230
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 1DolmadıDolmadı
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 1DolmadıDolmadı
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL45+0 / 45316,7091246.752
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82316,0741248.378
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10314,4178252.463
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10313,6260254.516
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62313,6249254.517
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10313,5629254.676
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3312,9804256.238
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82312,0344258.799
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82311,2096261.067
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL22+0 / 22311,1110261.346
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL19+0 / 3DolmadıDolmadı
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1310,4874263.024
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL65+2 / 67310,3575263.357
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 2DolmadıDolmadı
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL70+0 / 70309,4974265.815
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72309,4452265.959
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL45+0 / 45309,0309267.083
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72307,9307270.170
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL41+0 / 41306,8801273.176
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62306,6977273.678
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7305,4548277.282
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL39+0 / 39304,0523281.407
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / 17303,9693281.639
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL4+0 / 1DolmadıDolmadı
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL37+0 / 37303,3616283.340
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL48+0 / 48302,4792285.953
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL27+0 / 27302,4516286.029
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL31+0 / 31301,8131287.981
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 9DolmadıDolmadı
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL45+2 / 47300,3764292.393
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 7DolmadıDolmadı
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 30DolmadıDolmadı
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL18+0 / 7DolmadıDolmadı
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL43+0 / 19DolmadıDolmadı
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL33+0 / 33299,4678295.185
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93299,3830295.436
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 11DolmadıDolmadı
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 15DolmadıDolmadı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 27DolmadıDolmadı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 14DolmadıDolmadı
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 30DolmadıDolmadı
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 12DolmadıDolmadı
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 20DolmadıDolmadı
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 11DolmadıDolmadı
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 1DolmadıDolmadı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 13DolmadıDolmadı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 36DolmadıDolmadı
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 29DolmadıDolmadı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 9DolmadıDolmadı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL11+0 / 7DolmadıDolmadı
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 10DolmadıDolmadı
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 14DolmadıDolmadı
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 22DolmadıDolmadı
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 29DolmadıDolmadı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 26DolmadıDolmadı
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 9DolmadıDolmadı
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 8DolmadıDolmadı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 50DolmadıDolmadı
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 20DolmadıDolmadı
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 65DolmadıDolmadı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 22DolmadıDolmadı
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / 9DolmadıDolmadı
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / 11DolmadıDolmadı
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 32DolmadıDolmadı
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 28DolmadıDolmadı
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 26DolmadıDolmadı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 28DolmadıDolmadı
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 19DolmadıDolmadı
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL32+0 / 23DolmadıDolmadı
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 27DolmadıDolmadı
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 46DolmadıDolmadı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 54DolmadıDolmadı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 12DolmadıDolmadı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 55DolmadıDolmadı
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 35DolmadıDolmadı
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 41DolmadıDolmadı
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 67DolmadıDolmadı
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 30DolmadıDolmadı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / ---------
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / ---------
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / ---------
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / ---------
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / ---------
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / ---------
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / ---------
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / ---------
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / ---------
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / ---------

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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