4 yıllık bölümler arasında yer alan Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|16+0 / 16
|546,1956
|383
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|45+0 / 45
|541,5815
|811
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|539,4296
|1.143
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|195+5 / 200
|534,3137
|2.094
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|533,0877
|2.358
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|531,8450
|2.651
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|35+0 / 35
|529,3584
|3.283
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|516,8677
|8.078
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+0 / 80
|513,3711
|9.761
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|13+0 / 13
|511,7666
|10.587
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|511,5991
|10.677
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|510,0634
|11.482
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|506,1640
|13.655
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|497,9818
|18.852
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|491,7841
|23.009
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|486,4369
|26.858
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|485,0152
|27.924
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|481,7865
|30.351
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|13+0 / 13
|481,2535
|30.783
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|479,8263
|31.889
|Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|477,3664
|33.803
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|477,0369
|34.037
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|477,0259
|34.044
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|470,0325
|39.632
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|467,5633
|41.759
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|85+3 / 88
|467,4473
|41.851
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+0 / 40
|464,8825
|43.928
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|463,7283
|44.877
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|463,4850
|45.077
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|463,1531
|45.341
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 11
|462,5391
|45.824
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|461,1918
|46.977
|Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|460,8981
|47.227
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|460,5760
|47.520
|Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|95+3 / 98
|459,0645
|48.794
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|458,1760
|49.514
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|64+2 / 66
|456,5310
|50.917
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|456,2385
|51.176
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|455,3668
|51.908
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|453,6860
|53.349
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|452,6031
|54.344
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|451,9692
|54.886
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|451,9364
|54.911
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|75+2 / 77
|450,2232
|56.390
|Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|449,1783
|57.312
|Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|448,9812
|57.485
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|447,2093
|59.073
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|38+0 / 38
|446,0481
|60.128
|Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|443,7093
|62.162
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|442,7242
|63.082
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 11
|441,4343
|64.274
|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|75+2 / 77
|441,2710
|64.426
|Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|438,4004
|67.024
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|438,2126
|67.196
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|75+2 / 77
|436,3489
|68.930
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|75+2 / 77
|434,0140
|71.059
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|433,9965
|71.079
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|433,6403
|71.410
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|65+2 / 67
|430,2274
|74.632
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|429,2443
|75.585
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|85+3 / 88
|427,8842
|76.907
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|427,3199
|77.471
|Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|427,2259
|77.584
|Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|85+3 / 88
|426,5980
|78.121
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|426,3602
|78.367
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|426,2968
|78.440
|Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|85+3 / 88
|423,5285
|81.249
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|421,9755
|82.804
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|418,6347
|86.096
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|415,8309
|88.911
|Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|93+0 / 93
|415,1416
|89.629
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|414,5985
|90.198
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|75+2 / 77
|414,0677
|90.830
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|45+0 / 45
|413,9563
|90.954
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|412,5158
|92.493
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|409,9067
|95.299
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|408,7878
|96.485
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|407,3634
|98.003
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|406,1958
|99.300
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|76+0 / 76
|404,8067
|100.770
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|404,3100
|101.294
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|16+0 / 16
|403,1138
|102.610
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|75+2 / 77
|401,4025
|104.499
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|401,3492
|104.557
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|85+3 / 88
|399,1730
|107.009
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 17
|395,8862
|110.804
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|395,5347
|111.182
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|75+2 / 77
|394,6791
|112.176
|İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|393,1006
|114.042
|Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|390,0178
|117.724
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|389,6559
|118.157
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|388,8385
|119.154
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|387,5426
|120.737
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|54+0 / 54
|387,3249
|121.007
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|85+3 / 88
|386,2280
|122.411
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|62+0 / 62
|383,9965
|125.202
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|383,9865
|125.211
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|383,7742
|125.482
|İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|382,1345
|127.503
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 34
|380,1326
|130.144
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|31+0 / 31
|379,3803
|131.071
|Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|56+2 / 58
|378,3650
|132.492
|Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|48+0 / 48
|377,6999
|133.381
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|56+2 / 58
|377,1196
|134.155
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|370,4847
|143.429
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|369,8990
|144.276
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 17
|369,8422
|144.354
|Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|367,6391
|147.639
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|366,1404
|149.851
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|59+0 / 59
|365,9290
|150.192
|Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|75+2 / 77
|365,5287
|150.796
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|75+2 / 77
|364,4324
|152.394
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|65+2 / 67
|361,4739
|156.871
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|361,0679
|157.467
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|45+0 / 45
|360,7246
|157.998
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|359,6326
|159.689
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|358,6242
|161.327
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|356,2453
|165.254
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|28+0 / 28
|355,4027
|166.694
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|354,9560
|167.406
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|354,8279
|167.652
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|352,8317
|171.097
|Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|56+2 / 58
|352,6158
|171.447
|Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|352,5019
|171.639
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+0 / 50
|351,9802
|172.557
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|85+3 / 88
|348,9262
|177.813
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|348,8017
|178.047
|Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|347,6096
|180.244
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|345,6258
|183.865
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|345,3023
|184.430
|Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|65+2 / 67
|343,8224
|187.311
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|13+0 / 13
|342,3813
|189.895
|Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|55+2 / 57
|340,7958
|192.967
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|56+2 / 58
|339,1797
|196.187
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|339,1553
|196.232
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|75+2 / 77
|338,4953
|197.550
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|63+0 / 63
|337,5147
|199.552
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|337,1844
|200.246
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|59+0 / 59
|334,5067
|205.788
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|334,0352
|206.763
|Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|333,5984
|207.645
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|333,5631
|207.725
|Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|332,9161
|209.073
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|332,2710
|210.523
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|330,6061
|214.035
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|330,0315
|215.302
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|329,8588
|215.693
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 11
|329,0339
|217.526
|Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+0 / 30
|327,2733
|221.485
|Kayseri Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|326,6598
|222.827
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|75+2 / 77
|325,9941
|224.336
|Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|324,3179
|228.258
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|323,6568
|229.753
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|323,0152
|231.272
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|57+0 / 57
|322,0195
|233.674
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|321,9303
|233.882
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|320,6500
|236.967
|Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+0 / 30
|319,2461
|240.449
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|65+2 / 67
|319,0348
|240.948
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|317,9239
|243.676
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|316,9155
|246.230
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|45+0 / 45
|316,7091
|246.752
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|316,0741
|248.378
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|314,4178
|252.463
|Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|313,6260
|254.516
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|313,6249
|254.517
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|313,5629
|254.676
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|312,9804
|256.238
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|312,0344
|258.799
|İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|311,2096
|261.067
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|22+0 / 22
|311,1110
|261.346
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|19+0 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|310,4874
|263.024
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|65+2 / 67
|310,3575
|263.357
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+0 / 70
|309,4974
|265.815
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|309,4452
|265.959
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|45+0 / 45
|309,0309
|267.083
|Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|307,9307
|270.170
|Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|41+0 / 41
|306,8801
|273.176
|Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|306,6977
|273.678
|Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|305,4548
|277.282
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|39+0 / 39
|304,0523
|281.407
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 17
|303,9693
|281.639
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|4+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|37+0 / 37
|303,3616
|283.340
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|48+0 / 48
|302,4792
|285.953
|Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|27+0 / 27
|302,4516
|286.029
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|31+0 / 31
|301,8131
|287.981
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 9
|Dolmadı
|Dolmadı
|Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|45+2 / 47
|300,3764
|292.393
|Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 7
|Dolmadı
|Dolmadı
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 30
|Dolmadı
|Dolmadı
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|18+0 / 7
|Dolmadı
|Dolmadı
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|43+0 / 19
|Dolmadı
|Dolmadı
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|33+0 / 33
|299,4678
|295.185
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|299,3830
|295.436
|Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 11
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 15
|Dolmadı
|Dolmadı
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 27
|Dolmadı
|Dolmadı
|Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 14
|Dolmadı
|Dolmadı
|Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 30
|Dolmadı
|Dolmadı
|Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 12
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 20
|Dolmadı
|Dolmadı
|İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 11
|Dolmadı
|Dolmadı
|Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 13
|Dolmadı
|Dolmadı
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 36
|Dolmadı
|Dolmadı
|Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 29
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 9
|Dolmadı
|Dolmadı
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 7
|Dolmadı
|Dolmadı
|Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 10
|Dolmadı
|Dolmadı
|Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 14
|Dolmadı
|Dolmadı
|Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 22
|Dolmadı
|Dolmadı
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 29
|Dolmadı
|Dolmadı
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 26
|Dolmadı
|Dolmadı
|Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 9
|Dolmadı
|Dolmadı
|Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 8
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 50
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 20
|Dolmadı
|Dolmadı
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 65
|Dolmadı
|Dolmadı
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 22
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 9
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 11
|Dolmadı
|Dolmadı
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 32
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 28
|Dolmadı
|Dolmadı
|Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 26
|Dolmadı
|Dolmadı
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 28
|Dolmadı
|Dolmadı
|Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 19
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|32+0 / 23
|Dolmadı
|Dolmadı
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 27
|Dolmadı
|Dolmadı
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 46
|Dolmadı
|Dolmadı
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 54
|Dolmadı
|Dolmadı
|Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 12
|Dolmadı
|Dolmadı
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 55
|Dolmadı
|Dolmadı
|Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 35
|Dolmadı
|Dolmadı
|Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 41
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 67
|Dolmadı
|Dolmadı
|Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 30
|Dolmadı
|Dolmadı
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / ---
|---
|---
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / ---
|---
|---
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / ---
|---
|---
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / ---
|---
|---
|Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / ---
|---
|---
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / ---
|---
|---
|Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / ---
|---
|---
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / ---
|---
|---
|Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / ---
|---
|---
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / ---
|---
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NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.