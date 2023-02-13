4 yıllık bölümler arasında yer alan Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 385,3612 123.497 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 382,7998 126.667 Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 48+0 / 48 235,7958 635.081 Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 232,0535 671.095

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.