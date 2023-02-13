4 yıllık bölümler arasında yer alan Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

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Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAYISAL 16+1 / 17 384,5015 124.591 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAYISAL 18+1 / 19 364,6299 152.118 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAYISAL 14+1 / 15 328,4057 218.902 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAYISAL 14+1 / 15 315,9904 248.599 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 14+1 / 15 300,6261 291.649 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAYISAL 14+1 / 10 Dolmadı Dolmadı Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 14+1 / 15 298,2113 299.152

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.