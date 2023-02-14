4 yıllık bölümler arasında yer alan Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|436,2485
|69.011
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|355,8212
|165.959
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|31+0 / 31
|322,1856
|233.274
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|4+0 / 4
|317,2346
|245.416
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|276,8949
|376.674
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|21+0 / 21
|264,1217
|436.603
|Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)
|Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|240,4923
|593.718
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.