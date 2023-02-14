4 yıllık bölümler arasında yer alan Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 436,2485 69.011 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 355,8212 165.959 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 31+0 / 31 322,1856 233.274 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 4+0 / 4 317,2346 245.416 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 276,8949 376.674 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 21+0 / 21 264,1217 436.603 Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 240,4923 593.718

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