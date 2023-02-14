4 yıllık bölümler arasında yer alan Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|55+2 / 57
|477,8164
|33.448
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|456,7728
|50.704
|Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|446,6468
|59.610
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|409,1717
|96.072
|Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|386,2536
|122.375
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|380,2866
|129.947
|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|378,2590
|132.632
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (Örgün) (UOLP-Strathclyde) (İngilizce) (UOLP) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 6
|Dolmadı
|Dolmadı
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|369,7090
|144.548
|Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|364,3971
|152.434
|Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|56+0 / 56
|356,0217
|165.631
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+0 / 30
|341,8988
|190.862
|Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|315,2382
|250.439
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|315,1860
|250.546
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.