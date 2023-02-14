4 yıllık bölümler arasında yer alan Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

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Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 55+2 / 57 477,8164 33.448 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 456,7728 50.704 Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 446,6468 59.610 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 409,1717 96.072 Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 386,2536 122.375 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 380,2866 129.947 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 378,2590 132.632 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (Örgün) (UOLP-Strathclyde) (İngilizce) (UOLP) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 6 Dolmadı Dolmadı Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 369,7090 144.548 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 364,3971 152.434 Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 56+0 / 56 356,0217 165.631 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 30+0 / 30 341,8988 190.862 Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 315,2382 250.439 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 315,1860 250.546

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.