(4 Yıllık) Endüstri Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Endüstri Mühendisliği bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Endüstri Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Endüstri Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Endüstri Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Endüstri Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Endüstri Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL16+0 / 16542,6052693
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82537,73031.448
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL45+0 / 45533,82102.192
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL85+3 / 88529,13103.346
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62528,81833.437
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL16+0 / 16528,18133.646
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12524,11545.018
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82523,74235.178
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Fransızca) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31521,08896.233
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL35+0 / 35518,73947.269
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52510,953311.027
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15508,462512.369
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52506,567513.437
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82503,125015.537
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15501,382916.625
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72495,094820.727
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL80+0 / 80491,362023.334
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62490,154324.158
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL13+0 / 13489,221824.850
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL13+0 / 13485,991327.210
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11484,224928.538
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL33+0 / 33483,698528.921
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL14+0 / 14481,128330.868
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7481,125730.872
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41480,629831.256
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41478,537232.894
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11474,724435.917
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12471,859238.149
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7471,360538.566
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8465,932743.072
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10464,240344.448
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72461,945046.297
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10461,806846.410
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15461,150547.019
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93459,209748.669
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10459,136548.735
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL63+0 / 63457,717449.918
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11455,141452.090
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5454,692752.476
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93454,145052.933
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15453,723953.320
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL92+0 / 92453,486853.530
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7450,698055.967
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9450,451056.191
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82450,124556.487
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82447,266259.022
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12446,557259.680
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82446,003860.165
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL14+0 / 14445,618560.514
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5444,890761.131
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15443,043662.768
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL35+0 / 35442,986462.826
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6439,833665.754
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82439,610165.945
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9437,820667.550
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9437,196368.126
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103436,371868.909
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5435,001470.120
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6434,658270.422
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6434,185570.895
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8433,228071.780
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7433,040871.954
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL62+0 / 62431,914373.006
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52431,705473.208
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11430,769374.146
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9430,732074.176
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12428,800176.004
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9427,754577.039
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93427,376677.411
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12426,073278.700
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6425,426379.332
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62423,519581.265
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72423,426281.355
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5417,630787.123
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9415,907888.844
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9410,813294.332
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL30+0 / 30410,455194.714
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20409,952195.249
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL30+0 / 18DolmadıDolmadı
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10407,749597.583
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL13+0 / 13407,718297.613
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3406,889998.525
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62405,967899.539
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5404,7851100.793
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL65+0 / 65403,9563101.695
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93403,4559102.209
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL58+0 / 58401,6724104.213
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72401,5234104.380
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6400,9604104.995
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL23+0 / 23399,7027106.393
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62397,9136108.480
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62394,1318112.842
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL76+0 / 76392,1584115.141
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20389,6194118.206
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL70+0 / 70387,7926120.432
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72387,3356120.995
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72386,1733122.463
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL55+0 / 55383,8441125.400
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62381,7235128.071
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20381,4055128.516
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL59+0 / 59380,0138130.297
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8379,0641131.517
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62377,6909133.397
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL62+0 / 62373,8703138.776
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / 2370,9035142.829
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62370,3931143.563
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62369,8887144.287
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72368,5255146.317
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL13+0 / 13366,9307148.662
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10366,8569148.772
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1365,5277150.797
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72365,4525150.910
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL78+0 / 78365,0286151.513
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12359,0473160.648
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3358,7365161.134
Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82358,1019162.168
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34356,5709164.715
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL59+0 / 59355,2032166.996
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL85+3 / 88353,5587169.899
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL51+0 / 51353,5059169.979
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1353,4531170.079
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL51+0 / 51352,8601171.050
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL74+0 / 74350,7687174.605
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62348,7509178.135
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62346,5721182.118
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10345,1171184.802
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62343,9173187.143
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62339,2152196.116
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62339,1057196.359
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL28+0 / 28337,7510199.043
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12336,7597201.135
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL18+0 / 18333,4485207.974
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL59+0 / 59333,2125208.462
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82333,0009208.900
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5332,5672209.836
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / 17330,6836213.886
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62330,0801215.202
Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41329,6809216.066
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL75+2 / 77329,2733216.985
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL49+0 / 49328,3652219.001
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62324,9594226.693
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15324,7663227.142
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62322,8939231.572
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62321,6233234.616
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6321,2621235.499
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL31+0 / 31320,7936236.639
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15319,9611238.666
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL85+3 / 88318,9512241.162
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20316,6106247.013
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72314,9720251.066
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62314,5654252.111
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25314,5211252.216
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL50+0 / 50313,8959253.805
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL33+0 / 33312,9938256.205
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL4+0 / 4312,8564256.544
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL26+0 / 26312,3904257.822
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL4+0 / 1DolmadıDolmadı
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL51+0 / 51311,6571259.851
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL33+0 / 33310,7319262.381
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL71+0 / 71309,6185265.461
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL33+0 / 33309,5198265.748
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL14+0 / 14309,3042266.337
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10309,2230266.546
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL68+0 / 68308,8032267.710
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 7DolmadıDolmadı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31308,4564268.716
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL19+0 / 19307,8979270.267
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 4DolmadıDolmadı
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL47+0 / 47306,3479274.651
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10304,1285281.180
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 4DolmadıDolmadı
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / 17302,6481285.434
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL21+0 / 21302,5863285.632
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62302,5329285.790
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34302,1526286.952
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 1DolmadıDolmadı
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41301,9114287.664
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5300,8515290.925
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL21+0 / 12DolmadıDolmadı
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 3DolmadıDolmadı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 1DolmadıDolmadı
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52299,8329294.022
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1299,1839296.072
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21299,1220296.253
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 17DolmadıDolmadı
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 26DolmadıDolmadı
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 15DolmadıDolmadı
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41298,7144297.518
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 11DolmadıDolmadı
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL36+0 / 14DolmadıDolmadı
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 45DolmadıDolmadı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 9DolmadıDolmadı
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) (Yurtdışı)Endüstri Mühendisliği (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL80+0 / 18DolmadıDolmadı
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL71+0 / 20DolmadıDolmadı
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 19DolmadıDolmadı
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL22+0 / 20DolmadıDolmadı
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 1DolmadıDolmadı
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL68+0 / 32DolmadıDolmadı
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / ---------
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / ---------

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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