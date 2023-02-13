4 yıllık bölümler arasında yer alan Endüstri Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Endüstri Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Endüstri Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Endüstri Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|16+0 / 16
|542,6052
|693
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|537,7303
|1.448
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|45+0 / 45
|533,8210
|2.192
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|85+3 / 88
|529,1310
|3.346
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|528,8183
|3.437
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|16+0 / 16
|528,1813
|3.646
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|524,1154
|5.018
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|523,7423
|5.178
|Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Fransızca) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|521,0889
|6.233
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|35+0 / 35
|518,7394
|7.269
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|510,9533
|11.027
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|508,4625
|12.369
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|506,5675
|13.437
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|503,1250
|15.537
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|501,3829
|16.625
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|495,0948
|20.727
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+0 / 80
|491,3620
|23.334
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|490,1543
|24.158
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|13+0 / 13
|489,2218
|24.850
|Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|13+0 / 13
|485,9913
|27.210
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 11
|484,2249
|28.538
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|33+0 / 33
|483,6985
|28.921
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|14+0 / 14
|481,1283
|30.868
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|481,1257
|30.872
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|480,6298
|31.256
|Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|478,5372
|32.894
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 11
|474,7244
|35.917
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|471,8592
|38.149
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|471,3605
|38.566
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|465,9327
|43.072
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|464,2403
|44.448
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|461,9450
|46.297
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|461,8068
|46.410
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|461,1505
|47.019
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|459,2097
|48.669
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|459,1365
|48.735
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|63+0 / 63
|457,7174
|49.918
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 11
|455,1414
|52.090
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|454,6927
|52.476
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|454,1450
|52.933
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|453,7239
|53.320
|Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|92+0 / 92
|453,4868
|53.530
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|450,6980
|55.967
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|450,4510
|56.191
|Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|450,1245
|56.487
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|447,2662
|59.022
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|446,5572
|59.680
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|446,0038
|60.165
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|14+0 / 14
|445,6185
|60.514
|Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|444,8907
|61.131
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|443,0436
|62.768
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|35+0 / 35
|442,9864
|62.826
|Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|439,8336
|65.754
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|439,6101
|65.945
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|437,8206
|67.550
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|437,1963
|68.126
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|436,3718
|68.909
|Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|435,0014
|70.120
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|434,6582
|70.422
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|434,1855
|70.895
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|433,2280
|71.780
|Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|433,0408
|71.954
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|62+0 / 62
|431,9143
|73.006
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|431,7054
|73.208
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 11
|430,7693
|74.146
|Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|430,7320
|74.176
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|428,8001
|76.004
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|427,7545
|77.039
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|427,3766
|77.411
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|426,0732
|78.700
|Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|425,4263
|79.332
|Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|423,5195
|81.265
|Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|423,4262
|81.355
|Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|417,6307
|87.123
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|415,9078
|88.844
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|410,8132
|94.332
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+0 / 30
|410,4551
|94.714
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|409,9521
|95.249
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+0 / 18
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|407,7495
|97.583
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|13+0 / 13
|407,7182
|97.613
|İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|406,8899
|98.525
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|405,9678
|99.539
|Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|404,7851
|100.793
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|65+0 / 65
|403,9563
|101.695
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|403,4559
|102.209
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|58+0 / 58
|401,6724
|104.213
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|401,5234
|104.380
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|400,9604
|104.995
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|23+0 / 23
|399,7027
|106.393
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|397,9136
|108.480
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|394,1318
|112.842
|Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|76+0 / 76
|392,1584
|115.141
|İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|389,6194
|118.206
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+0 / 70
|387,7926
|120.432
|İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|387,3356
|120.995
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|386,1733
|122.463
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|55+0 / 55
|383,8441
|125.400
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|381,7235
|128.071
|İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|381,4055
|128.516
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|59+0 / 59
|380,0138
|130.297
|Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|379,0641
|131.517
|İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|377,6909
|133.397
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|62+0 / 62
|373,8703
|138.776
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / 2
|370,9035
|142.829
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|370,3931
|143.563
|Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|369,8887
|144.287
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|368,5255
|146.317
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|13+0 / 13
|366,9307
|148.662
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|366,8569
|148.772
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|365,5277
|150.797
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|365,4525
|150.910
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|78+0 / 78
|365,0286
|151.513
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|359,0473
|160.648
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|358,7365
|161.134
|Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|358,1019
|162.168
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 34
|356,5709
|164.715
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|59+0 / 59
|355,2032
|166.996
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|85+3 / 88
|353,5587
|169.899
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|51+0 / 51
|353,5059
|169.979
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|353,4531
|170.079
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|51+0 / 51
|352,8601
|171.050
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|74+0 / 74
|350,7687
|174.605
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|348,7509
|178.135
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|346,5721
|182.118
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|345,1171
|184.802
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|343,9173
|187.143
|Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|339,2152
|196.116
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|339,1057
|196.359
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|28+0 / 28
|337,7510
|199.043
|Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|336,7597
|201.135
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|18+0 / 18
|333,4485
|207.974
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|59+0 / 59
|333,2125
|208.462
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|333,0009
|208.900
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|332,5672
|209.836
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 17
|330,6836
|213.886
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|330,0801
|215.202
|Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|329,6809
|216.066
|Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|75+2 / 77
|329,2733
|216.985
|Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|49+0 / 49
|328,3652
|219.001
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|324,9594
|226.693
|İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|324,7663
|227.142
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|322,8939
|231.572
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|321,6233
|234.616
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|321,2621
|235.499
|Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|31+0 / 31
|320,7936
|236.639
|Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|319,9611
|238.666
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|85+3 / 88
|318,9512
|241.162
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|316,6106
|247.013
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|314,9720
|251.066
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|314,5654
|252.111
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|314,5211
|252.216
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+0 / 50
|313,8959
|253.805
|Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|33+0 / 33
|312,9938
|256.205
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|4+0 / 4
|312,8564
|256.544
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|26+0 / 26
|312,3904
|257.822
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|4+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|51+0 / 51
|311,6571
|259.851
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|33+0 / 33
|310,7319
|262.381
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|71+0 / 71
|309,6185
|265.461
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|33+0 / 33
|309,5198
|265.748
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|14+0 / 14
|309,3042
|266.337
|Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|309,2230
|266.546
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|68+0 / 68
|308,8032
|267.710
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 7
|Dolmadı
|Dolmadı
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|308,4564
|268.716
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|19+0 / 19
|307,8979
|270.267
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|47+0 / 47
|306,3479
|274.651
|İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|304,1285
|281.180
|Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 17
|302,6481
|285.434
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|21+0 / 21
|302,5863
|285.632
|Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|302,5329
|285.790
|Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 34
|302,1526
|286.952
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|301,9114
|287.664
|Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|300,8515
|290.925
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|21+0 / 12
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|299,8329
|294.022
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|299,1839
|296.072
|Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|299,1220
|296.253
|Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 17
|Dolmadı
|Dolmadı
|Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 26
|Dolmadı
|Dolmadı
|Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 15
|Dolmadı
|Dolmadı
|Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|298,7144
|297.518
|Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 11
|Dolmadı
|Dolmadı
|Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|36+0 / 14
|Dolmadı
|Dolmadı
|İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 45
|Dolmadı
|Dolmadı
|Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 9
|Dolmadı
|Dolmadı
|Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) (Yurtdışı)
|Endüstri Mühendisliği (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+0 / 18
|Dolmadı
|Dolmadı
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|71+0 / 20
|Dolmadı
|Dolmadı
|Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 19
|Dolmadı
|Dolmadı
|Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|22+0 / 20
|Dolmadı
|Dolmadı
|Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|68+0 / 32
|Dolmadı
|Dolmadı
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / ---
|---
|---
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / ---
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NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.