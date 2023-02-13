4 yıllık bölümler arasında yer alan Endüstri Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Endüstri Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Endüstri Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Endüstri Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 16+0 / 16 542,6052 693 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 537,7303 1.448 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 45+0 / 45 533,8210 2.192 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 85+3 / 88 529,1310 3.346 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 528,8183 3.437 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 16+0 / 16 528,1813 3.646 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 524,1154 5.018 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 523,7423 5.178 Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Fransızca) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 521,0889 6.233 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 35+0 / 35 518,7394 7.269 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 510,9533 11.027 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 508,4625 12.369 Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 506,5675 13.437 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 503,1250 15.537 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 501,3829 16.625 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 495,0948 20.727 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 80+0 / 80 491,3620 23.334 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 490,1543 24.158 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 13+0 / 13 489,2218 24.850 Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 13+0 / 13 485,9913 27.210 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 484,2249 28.538 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 33+0 / 33 483,6985 28.921 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 14+0 / 14 481,1283 30.868 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 481,1257 30.872 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 480,6298 31.256 Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 478,5372 32.894 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 474,7244 35.917 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 471,8592 38.149 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 471,3605 38.566 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 465,9327 43.072 Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 464,2403 44.448 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 461,9450 46.297 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 461,8068 46.410 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 461,1505 47.019 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 459,2097 48.669 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 459,1365 48.735 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 63+0 / 63 457,7174 49.918 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 455,1414 52.090 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 454,6927 52.476 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 454,1450 52.933 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 453,7239 53.320 Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 92+0 / 92 453,4868 53.530 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 450,6980 55.967 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 450,4510 56.191 Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 450,1245 56.487 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 447,2662 59.022 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 446,5572 59.680 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 446,0038 60.165 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 14+0 / 14 445,6185 60.514 Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 444,8907 61.131 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 443,0436 62.768 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 35+0 / 35 442,9864 62.826 Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 439,8336 65.754 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 439,6101 65.945 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 437,8206 67.550 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 437,1963 68.126 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 436,3718 68.909 Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 435,0014 70.120 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 434,6582 70.422 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 434,1855 70.895 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 433,2280 71.780 Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 433,0408 71.954 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 62+0 / 62 431,9143 73.006 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 431,7054 73.208 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 430,7693 74.146 Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 430,7320 74.176 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 428,8001 76.004 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 427,7545 77.039 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 427,3766 77.411 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 426,0732 78.700 Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 425,4263 79.332 Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 423,5195 81.265 Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 423,4262 81.355 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 417,6307 87.123 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 415,9078 88.844 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 410,8132 94.332 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 30+0 / 30 410,4551 94.714 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 409,9521 95.249 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 30+0 / 18 Dolmadı Dolmadı İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 407,7495 97.583 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 13+0 / 13 407,7182 97.613 İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 406,8899 98.525 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 405,9678 99.539 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 404,7851 100.793 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 65+0 / 65 403,9563 101.695 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 403,4559 102.209 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 58+0 / 58 401,6724 104.213 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 401,5234 104.380 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 400,9604 104.995 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 23+0 / 23 399,7027 106.393 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 397,9136 108.480 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 394,1318 112.842 Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 76+0 / 76 392,1584 115.141 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 389,6194 118.206 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 70+0 / 70 387,7926 120.432 İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 387,3356 120.995 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 386,1733 122.463 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 55+0 / 55 383,8441 125.400 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 381,7235 128.071 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 381,4055 128.516 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 59+0 / 59 380,0138 130.297 Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 379,0641 131.517 İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 377,6909 133.397 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 62+0 / 62 373,8703 138.776 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 2 370,9035 142.829 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 370,3931 143.563 Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 369,8887 144.287 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 368,5255 146.317 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 13+0 / 13 366,9307 148.662 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 366,8569 148.772 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 365,5277 150.797 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 365,4525 150.910 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 78+0 / 78 365,0286 151.513 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 359,0473 160.648 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 358,7365 161.134 Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 358,1019 162.168 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 356,5709 164.715 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 59+0 / 59 355,2032 166.996 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 85+3 / 88 353,5587 169.899 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 51+0 / 51 353,5059 169.979 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 353,4531 170.079 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 51+0 / 51 352,8601 171.050 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 74+0 / 74 350,7687 174.605 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 348,7509 178.135 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 346,5721 182.118 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 345,1171 184.802 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 343,9173 187.143 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 339,2152 196.116 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 339,1057 196.359 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 28+0 / 28 337,7510 199.043 Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 336,7597 201.135 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 18+0 / 18 333,4485 207.974 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 59+0 / 59 333,2125 208.462 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 333,0009 208.900 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 332,5672 209.836 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 17 330,6836 213.886 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 330,0801 215.202 Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 329,6809 216.066 Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 75+2 / 77 329,2733 216.985 Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 49+0 / 49 328,3652 219.001 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 324,9594 226.693 İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 324,7663 227.142 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 322,8939 231.572 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 321,6233 234.616 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 321,2621 235.499 Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 31+0 / 31 320,7936 236.639 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 319,9611 238.666 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 85+3 / 88 318,9512 241.162 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 316,6106 247.013 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 314,9720 251.066 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 314,5654 252.111 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 314,5211 252.216 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 50+0 / 50 313,8959 253.805 Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 33+0 / 33 312,9938 256.205 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 4+0 / 4 312,8564 256.544 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 26+0 / 26 312,3904 257.822 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 4+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 51+0 / 51 311,6571 259.851 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 33+0 / 33 310,7319 262.381 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 71+0 / 71 309,6185 265.461 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 33+0 / 33 309,5198 265.748 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 14+0 / 14 309,3042 266.337 Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 309,2230 266.546 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 68+0 / 68 308,8032 267.710 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 7 Dolmadı Dolmadı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 308,4564 268.716 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 19+0 / 19 307,8979 270.267 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 4 Dolmadı Dolmadı İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 47+0 / 47 306,3479 274.651 İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 304,1285 281.180 Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 4 Dolmadı Dolmadı İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 17 302,6481 285.434 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 21+0 / 21 302,5863 285.632 Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 302,5329 285.790 Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 302,1526 286.952 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 301,9114 287.664 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 300,8515 290.925 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 21+0 / 12 Dolmadı Dolmadı İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 3 Dolmadı Dolmadı İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 299,8329 294.022 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 299,1839 296.072 Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 299,1220 296.253 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 17 Dolmadı Dolmadı Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 26 Dolmadı Dolmadı Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 15 Dolmadı Dolmadı Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 298,7144 297.518 Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 11 Dolmadı Dolmadı Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 36+0 / 14 Dolmadı Dolmadı İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 45 Dolmadı Dolmadı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 9 Dolmadı Dolmadı Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) (Yurtdışı) Endüstri Mühendisliği (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 80+0 / 18 Dolmadı Dolmadı Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 71+0 / 20 Dolmadı Dolmadı Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 19 Dolmadı Dolmadı Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 22+0 / 20 Dolmadı Dolmadı Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 68+0 / 32 Dolmadı Dolmadı Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / --- --- --- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Endüstri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / --- --- ---

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