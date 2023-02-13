4 yıllık bölümler arasında yer alan Elektrik Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Elektrik Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Elektrik Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Elektrik Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Elektrik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 512,5808 10.180 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Elektrik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 95+3 / 98 502,5856 15.860 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Elektrik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 130+4 / 134 462,0791 46.178 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Elektrik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 383,7065 125.546 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Elektrik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 354,1127 168.878 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Elektrik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 35 Dolmadı Dolmadı Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Elektrik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 25 Dolmadı Dolmadı Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Elektrik Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / --- --- ---

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.