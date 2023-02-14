4 yıllık bölümler arasında yer alan Harita Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Harita Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Harita Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Harita Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Harita Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 348,8962 177.870 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Harita Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 1 Dolmadı Dolmadı Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Harita Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 4 Dolmadı Dolmadı Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet) Harita Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 6 Dolmadı Dolmadı Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Harita Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 2 Dolmadı Dolmadı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Harita Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 9 Dolmadı Dolmadı Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Harita Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 22 Dolmadı Dolmadı Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Harita Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 5 Dolmadı Dolmadı Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Harita Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 16 Dolmadı Dolmadı Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Harita Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 4 Dolmadı Dolmadı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Harita Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 16 Dolmadı Dolmadı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Harita Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 42 Dolmadı Dolmadı Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Harita Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 42 Dolmadı Dolmadı Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Harita Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / --- --- --- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) Harita Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / --- --- ---

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