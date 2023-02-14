4 yıllık bölümler arasında yer alan Harita Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Harita Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Harita Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Harita Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Harita Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|348,8962
|177.870
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|Harita Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Harita Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
|Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Harita Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 6
|Dolmadı
|Dolmadı
|Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)
|Harita Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Harita Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 9
|Dolmadı
|Dolmadı
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Harita Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 22
|Dolmadı
|Dolmadı
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Harita Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 5
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Harita Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 16
|Dolmadı
|Dolmadı
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Harita Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Harita Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 16
|Dolmadı
|Dolmadı
|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Harita Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 42
|Dolmadı
|Dolmadı
|Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Harita Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 42
|Dolmadı
|Dolmadı
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Harita Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / ---
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|Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)
|Harita Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / ---
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NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.