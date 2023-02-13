4 yıllık bölümler arasında yer alan Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|16+0 / 16
|550,0749
|156
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|547,1643
|315
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|45+0 / 45
|546,6008
|350
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|105+3 / 108
|541,1336
|878
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|110+3 / 113
|539,2270
|1.179
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|538,4097
|1.326
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|536,8893
|1.578
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|35+0 / 35
|535,3627
|1.879
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|531,0210
|2.851
|Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Fransızca) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|529,9613
|3.131
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|105+3 / 108
|528,3576
|3.576
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|528,3292
|3.591
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|524,0162
|5.056
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|521,3475
|6.131
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+0 / 80
|521,2383
|6.177
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|520,9785
|6.275
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|75+2 / 77
|519,3226
|7.006
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|13+0 / 13
|516,5455
|8.205
|Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 11
|515,6726
|8.619
|İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|513,6643
|9.617
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|513,3932
|9.748
|Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|513,0271
|9.926
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|512,3615
|10.276
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|510,2930
|11.357
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|75+2 / 77
|509,5501
|11.746
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|507,8665
|12.716
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|507,6481
|12.833
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|105+3 / 108
|505,7598
|13.889
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|502,6551
|15.816
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|499,5756
|17.820
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|499,0486
|18.195
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|29+0 / 29
|498,9374
|18.256
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+0 / 40
|495,9900
|20.149
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|495,8046
|20.267
|Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|493,9786
|21.514
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|492,9763
|22.186
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|492,5250
|22.484
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|491,9940
|22.863
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|491,9643
|22.882
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|491,5687
|23.186
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|56+2 / 58
|491,4561
|23.273
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|13+0 / 13
|489,2124
|24.857
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|488,8883
|25.072
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|13+0 / 13
|488,7624
|25.166
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|16+0 / 16
|487,8855
|25.837
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|487,3369
|26.213
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|13+0 / 13
|486,7340
|26.643
|Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|93+0 / 93
|485,7202
|27.405
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|485,5272
|27.534
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|75+2 / 77
|484,1927
|28.567
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|481,4302
|30.649
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|38+0 / 38
|480,2868
|31.540
|Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|479,9432
|31.804
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|478,3781
|33.002
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|478,3434
|33.033
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|16+0 / 16
|477,5623
|33.665
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|476,8557
|34.195
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|64+2 / 66
|475,6910
|35.121
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|474,0684
|36.415
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|473,4122
|36.929
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|471,8484
|38.162
|Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 11
|471,4988
|38.443
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|471,4213
|38.519
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|14+0 / 14
|470,7028
|39.095
|Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|75+2 / 77
|469,4266
|40.125
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|85+3 / 88
|468,1982
|41.166
|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|65+2 / 67
|468,0740
|41.281
|Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|467,4729
|41.824
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|467,1835
|42.048
|Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|467,0052
|42.177
|Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|466,1667
|42.869
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|465,8833
|43.123
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|465,3971
|43.553
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|71+0 / 71
|465,3271
|43.599
|Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|465,1539
|43.727
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|464,7963
|43.992
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 11
|464,5370
|44.192
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|463,9844
|44.663
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|463,7988
|44.818
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|462,9466
|45.508
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|462,7591
|45.636
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|461,1016
|47.063
|Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|85+3 / 88
|460,7464
|47.353
|Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|460,6471
|47.457
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|75+2 / 77
|459,8582
|48.119
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|14+0 / 14
|458,8850
|48.937
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|457,7497
|49.889
|Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|457,6958
|49.934
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|457,3591
|50.208
|Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|457,3111
|50.249
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|75+2 / 77
|456,6528
|50.800
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|456,3949
|51.020
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|66+0 / 66
|454,9160
|52.287
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+0 / 30
|454,1972
|52.897
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|453,8292
|53.203
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|452,8553
|54.091
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|451,3079
|55.435
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|450,2461
|56.373
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|450,0319
|56.556
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|449,8986
|56.674
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|85+3 / 88
|449,0465
|57.421
|İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|448,6647
|57.761
|İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|448,1657
|58.228
|İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|447,9684
|58.404
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|445,6375
|60.493
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|444,9387
|61.089
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|65+2 / 67
|444,8018
|61.212
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|85+3 / 88
|444,5690
|61.406
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|444,5418
|61.434
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|444,4897
|61.488
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|443,2782
|62.547
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|443,0294
|62.781
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|442,9327
|62.878
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+0 / 70
|441,2046
|64.487
|Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|440,7358
|64.926
|Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|62+0 / 62
|440,2114
|65.433
|Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|48+2 / 50
|439,8638
|65.731
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|439,0327
|66.455
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|14+0 / 14
|438,2569
|67.153
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|436,4169
|68.862
|Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|436,4064
|68.870
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|64+2 / 66
|435,7260
|69.468
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|75+2 / 77
|433,2026
|71.807
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|47+0 / 47
|432,4469
|72.502
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|59+0 / 59
|431,7832
|73.131
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|431,0580
|73.871
|İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+0 / 40
|430,7648
|74.148
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|75+2 / 77
|428,3273
|76.467
|İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+0 / 40
|426,1852
|78.563
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|54+0 / 54
|425,5471
|79.216
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|424,9349
|79.829
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|43+0 / 43
|424,8631
|79.900
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|95+3 / 98
|424,8198
|79.923
|Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|424,7992
|79.940
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|424,0003
|80.766
|Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|423,1778
|81.634
|Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|423,0367
|81.768
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|422,0552
|82.705
|Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|420,4542
|84.251
|Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|419,8378
|84.840
|İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|419,3804
|85.309
|Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|419,1176
|85.613
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|85+3 / 88
|418,7745
|85.958
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|418,6081
|86.120
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|61+0 / 61
|418,4241
|86.315
|Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|416,5957
|88.143
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|72+0 / 72
|415,2027
|89.568
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|414,5552
|90.263
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|414,3964
|90.455
|Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|413,4686
|91.510
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|413,1422
|91.863
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|64+2 / 66
|412,7797
|92.218
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|412,2642
|92.803
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|409,6636
|95.548
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|409,6616
|95.554
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|409,0299
|96.200
|Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|408,7953
|96.474
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|75+2 / 77
|408,3070
|96.986
|Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|407,6690
|97.664
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|405,5739
|99.932
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|45+0 / 45
|404,9287
|100.615
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|58+0 / 58
|401,2963
|104.617
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|400,3752
|105.686
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|399,0820
|107.116
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|397,6702
|108.754
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|47+0 / 47
|396,5167
|110.091
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|13+0 / 13
|396,4299
|110.206
|Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|48+2 / 50
|395,8695
|110.819
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|395,1757
|111.602
|Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|393,9813
|113.031
|Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|393,9525
|113.069
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|59+0 / 59
|393,4592
|113.639
|Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|42+0 / 42
|392,8098
|114.360
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|392,6731
|114.542
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|14+0 / 14
|392,6484
|114.573
|Kayseri Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|392,4514
|114.796
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+0 / 50
|392,0513
|115.274
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|391,0841
|116.413
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|46+0 / 46
|389,7870
|117.986
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|14+0 / 14
|389,5606
|118.268
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|389,1971
|118.719
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|386,6014
|121.938
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|65+2 / 67
|385,0474
|123.895
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|65+2 / 67
|383,6215
|125.652
|Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|59+0 / 59
|383,2302
|126.121
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+0 / 80
|382,7460
|126.739
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|62+0 / 62
|381,0128
|128.997
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|378,6595
|132.084
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+0 / 30
|377,6683
|133.429
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|377,6505
|133.451
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|377,2647
|133.969
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|375,3552
|136.646
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|374,3704
|138.053
|Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|373,1866
|139.659
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|76+0 / 76
|373,0792
|139.801
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|18+0 / 18
|372,6015
|140.464
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|372,1554
|141.068
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|372,0847
|141.160
|Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|370,3274
|143.676
|Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|65+2 / 67
|368,7053
|146.041
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|79+0 / 79
|367,4380
|147.935
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|367,2953
|148.124
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|366,4578
|149.371
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|365,1349
|151.354
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|365,1012
|151.404
|İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|363,8752
|153.242
|Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|71+0 / 71
|363,3339
|154.072
|Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|362,1978
|155.768
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|359,6778
|159.616
|Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|42+0 / 42
|359,3585
|160.142
|Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|42+0 / 42
|357,8286
|162.602
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|65+2 / 67
|357,2830
|163.530
|Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|43+0 / 43
|354,6016
|168.041
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|51+0 / 51
|354,4900
|168.224
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|354,0577
|168.987
|Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|353,7676
|169.505
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|353,7237
|169.576
|Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|353,2465
|170.410
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+0 / 60
|353,2217
|170.445
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|85+3 / 88
|349,7047
|176.474
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|346,8497
|181.604
|Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|346,7939
|181.707
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+0 / 30
|346,3898
|182.430
|Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|345,8506
|183.421
|Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|345,6494
|183.810
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|42+0 / 42
|345,1411
|184.752
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|75+2 / 77
|344,9996
|185.016
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|344,8891
|185.238
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|46+0 / 46
|343,7137
|187.488
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|343,5548
|187.791
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|343,3333
|188.174
|Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|65+2 / 67
|343,1675
|188.466
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|342,1616
|190.317
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+0 / 50
|341,2691
|192.053
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|340,9802
|192.599
|Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|340,3711
|193.775
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|339,9138
|194.700
|Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|339,4648
|195.631
|Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|42+0 / 42
|338,8854
|196.755
|Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|338,2840
|197.957
|İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|336,8871
|200.880
|Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|335,5851
|203.514
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 34
|331,8074
|211.478
|Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|75+2 / 77
|331,5599
|212.008
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|41+0 / 41
|331,2049
|212.808
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|85+0 / 85
|331,0845
|213.065
|Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|51+0 / 51
|330,8935
|213.476
|Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|14+0 / 14
|329,5773
|216.285
|Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|65+2 / 67
|329,0367
|217.523
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 34
|327,3435
|221.337
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|327,1827
|221.699
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|327,1423
|221.788
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|29+0 / 29
|325,7325
|224.906
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|4+0 / 4
|325,5104
|225.388
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|325,0805
|226.384
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+0 / 60
|324,4830
|227.854
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|323,7569
|229.529
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 34
|322,8079
|231.784
|Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|322,1223
|233.410
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|321,8153
|234.149
|Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|321,3377
|235.292
|Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|319,6194
|239.491
|Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|42+0 / 42
|319,4066
|240.045
|Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|318,0409
|243.389
|İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|42+0 / 42
|317,1129
|245.733
|Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|316,8836
|246.303
|İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|39+0 / 39
|316,4689
|247.357
|İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|315,6748
|249.334
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|315,5126
|249.723
|Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|315,4974
|249.767
|Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|313,2013
|255.675
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|37+0 / 37
|313,0678
|256.022
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|14+0 / 14
|312,9668
|256.272
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|68+0 / 68
|309,9684
|264.446
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|309,6466
|265.372
|Kıbrıs Batı Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / 2
|308,2246
|269.365
|Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|306,7383
|273.557
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|305,8038
|276.236
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|303,5108
|282.892
|Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|302,5447
|285.761
|Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|301,5621
|288.763
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|301,2163
|289.867
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 6
|Dolmadı
|Dolmadı
|Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 9
|Dolmadı
|Dolmadı
|Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 12
|Dolmadı
|Dolmadı
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 5
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|298,7220
|297.499
|Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 12
|Dolmadı
|Dolmadı
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|298,2490
|299.052
|Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) (Yurtdışı)
|Bilgisayar Mühendisliği (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|150+0 / 130
|Dolmadı
|Dolmadı
|Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 31
|Dolmadı
|Dolmadı
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / ---
|---
|---
|Kıbrıs Batı Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / ---
|---
|---
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