(4 Yıllık) Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL16+0 / 16550,0749156
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93547,1643315
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL45+0 / 45546,6008350
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL105+3 / 108541,1336878
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL110+3 / 113539,22701.179
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10538,40971.326
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15536,88931.578
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL35+0 / 35535,36271.879
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15531,02102.851
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Fransızca) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31529,96133.131
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL105+3 / 108528,35763.576
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15528,32923.591
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103524,01625.056
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52521,34756.131
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL80+0 / 80521,23836.177
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25520,97856.275
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL75+2 / 77519,32267.006
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL13+0 / 13516,54558.205
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11515,67268.619
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93513,66439.617
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10513,39329.748
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93513,02719.926
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12512,361510.276
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12510,293011.357
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL75+2 / 77509,550111.746
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10507,866512.716
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12507,648112.833
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL105+3 / 108505,759813.889
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93502,655115.816
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10499,575617.820
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12499,048618.195
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL29+0 / 29498,937418.256
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL40+0 / 40495,990020.149
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93495,804620.267
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93493,978621.514
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10492,976322.186
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7492,525022.484
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93491,994022.863
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10491,964322.882
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8491,568723.186
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL56+2 / 58491,456123.273
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL13+0 / 13489,212424.857
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10488,888325.072
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL13+0 / 13488,762425.166
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL16+0 / 16487,885525.837
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82487,336926.213
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL13+0 / 13486,734026.643
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL93+0 / 93485,720227.405
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82485,527227.534
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL75+2 / 77484,192728.567
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9481,430230.649
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL38+0 / 38480,286831.540
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8479,943231.804
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9478,378133.002
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93478,343433.033
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL16+0 / 16477,562333.665
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10476,855734.195
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL64+2 / 66475,691035.121
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8474,068436.415
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7473,412236.929
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93471,848438.162
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11471,498838.443
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20471,421338.519
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL14+0 / 14470,702839.095
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL75+2 / 77469,426640.125
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL85+3 / 88468,198241.166
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL65+2 / 67468,074041.281
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8467,472941.824
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15467,183542.048
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9467,005242.177
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15466,166742.869
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72465,883343.123
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103465,397143.553
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL71+0 / 71465,327143.599
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8465,153943.727
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72464,796343.992
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11464,537044.192
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82463,984444.663
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1463,798844.818
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12462,946645.508
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10462,759145.636
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9461,101647.063
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL85+3 / 88460,746447.353
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8460,647147.457
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL75+2 / 77459,858248.119
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL14+0 / 14458,885048.937
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6457,749749.889
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8457,695849.934
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20457,359150.208
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9457,311150.249
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL75+2 / 77456,652850.800
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12456,394951.020
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL66+0 / 66454,916052.287
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL30+0 / 30454,197252.897
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93453,829253.203
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9452,855354.091
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93451,307955.435
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93450,246156.373
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72450,031956.556
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10449,898656.674
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL85+3 / 88449,046557.421
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8448,664757.761
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72448,165758.228
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6447,968458.404
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82445,637560.493
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8444,938761.089
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL65+2 / 67444,801861.212
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL85+3 / 88444,569061.406
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15444,541861.434
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9444,489761.488
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6443,278262.547
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10443,029462.781
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82442,932762.878
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL70+0 / 70441,204664.487
Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93440,735864.926
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL62+0 / 62440,211465.433
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL48+2 / 50439,863865.731
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6439,032766.455
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL14+0 / 14438,256967.153
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72436,416968.862
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82436,406468.870
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL64+2 / 66435,726069.468
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL75+2 / 77433,202671.807
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL47+0 / 47432,446972.502
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL59+0 / 59431,783273.131
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82431,058073.871
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL40+0 / 40430,764874.148
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL75+2 / 77428,327376.467
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL40+0 / 40426,185278.563
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL54+0 / 54425,547179.216
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72424,934979.829
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL43+0 / 43424,863179.900
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL95+3 / 98424,819879.923
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72424,799279.940
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62424,000380.766
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82423,177881.634
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5423,036781.768
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5422,055282.705
Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL25+1 / 26420,454284.251
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72419,837884.840
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15419,380485.309
Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82419,117685.613
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL85+3 / 88418,774585.958
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82418,608186.120
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL61+0 / 61418,424186.315
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62416,595788.143
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL72+0 / 72415,202789.568
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93414,555290.263
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20414,396490.455
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3413,468691.510
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3413,142291.863
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL64+2 / 66412,779792.218
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72412,264292.803
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72409,663695.548
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72409,661695.554
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72409,029996.200
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1408,795396.474
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL75+2 / 77408,307096.986
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10407,669097.664
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82405,573999.932
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL45+0 / 45404,9287100.615
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL58+0 / 58401,2963104.617
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72400,3752105.686
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10399,0820107.116
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72397,6702108.754
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL47+0 / 47396,5167110.091
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL13+0 / 13396,4299110.206
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL48+2 / 50395,8695110.819
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15395,1757111.602
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72393,9813113.031
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41393,9525113.069
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL59+0 / 59393,4592113.639
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL42+0 / 42392,8098114.360
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93392,6731114.542
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL14+0 / 14392,6484114.573
Kayseri Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62392,4514114.796
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL50+0 / 50392,0513115.274
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62391,0841116.413
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL46+0 / 46389,7870117.986
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL14+0 / 14389,5606118.268
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82389,1971118.719
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5386,6014121.938
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL65+2 / 67385,0474123.895
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL65+2 / 67383,6215125.652
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL59+0 / 59383,2302126.121
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL80+0 / 80382,7460126.739
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL62+0 / 62381,0128128.997
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72378,6595132.084
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL30+0 / 30377,6683133.429
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62377,6505133.451
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93377,2647133.969
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72375,3552136.646
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10374,3704138.053
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41373,1866139.659
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL76+0 / 76373,0792139.801
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL18+0 / 18372,6015140.464
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72372,1554141.068
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62372,0847141.160
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62370,3274143.676
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL65+2 / 67368,7053146.041
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL79+0 / 79367,4380147.935
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62367,2953148.124
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10366,4578149.371
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20365,1349151.354
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72365,1012151.404
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82363,8752153.242
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL71+0 / 71363,3339154.072
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82362,1978155.768
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52359,6778159.616
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL42+0 / 42359,3585160.142
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL42+0 / 42357,8286162.602
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL65+2 / 67357,2830163.530
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL43+0 / 43354,6016168.041
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL51+0 / 51354,4900168.224
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62354,0577168.987
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62353,7676169.505
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72353,7237169.576
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72353,2465170.410
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL60+0 / 60353,2217170.445
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL85+3 / 88349,7047176.474
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62346,8497181.604
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52346,7939181.707
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL30+0 / 30346,3898182.430
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62345,8506183.421
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5345,6494183.810
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL42+0 / 42345,1411184.752
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL75+2 / 77344,9996185.016
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10344,8891185.238
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL46+0 / 46343,7137187.488
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62343,5548187.791
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62343,3333188.174
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL65+2 / 67343,1675188.466
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10342,1616190.317
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL50+0 / 50341,2691192.053
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52340,9802192.599
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8340,3711193.775
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1339,9138194.700
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62339,4648195.631
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL42+0 / 42338,8854196.755
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62338,2840197.957
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82336,8871200.880
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62335,5851203.514
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34331,8074211.478
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL75+2 / 77331,5599212.008
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL41+0 / 41331,2049212.808
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL85+0 / 85331,0845213.065
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL51+0 / 51330,8935213.476
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL14+0 / 14329,5773216.285
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL65+2 / 67329,0367217.523
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34327,3435221.337
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72327,1827221.699
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10327,1423221.788
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL29+0 / 29325,7325224.906
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL4+0 / 4325,5104225.388
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15325,0805226.384
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL60+0 / 60324,4830227.854
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20323,7569229.529
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34322,8079231.784
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82322,1223233.410
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10321,8153234.149
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL25+1 / 26321,3377235.292
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41319,6194239.491
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL42+0 / 42319,4066240.045
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15318,0409243.389
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL42+0 / 42317,1129245.733
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10316,8836246.303
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL39+0 / 39316,4689247.357
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15315,6748249.334
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10315,5126249.723
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31315,4974249.767
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41313,2013255.675
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL37+0 / 37313,0678256.022
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL14+0 / 14312,9668256.272
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL68+0 / 68309,9684264.446
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15309,6466265.372
Kıbrıs Batı Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / 2308,2246269.365
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52306,7383273.557
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1305,8038276.236
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 4DolmadıDolmadı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5303,5108282.892
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31302,5447285.761
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31301,5621288.763
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25301,2163289.867
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 6DolmadıDolmadı
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 2DolmadıDolmadı
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 1DolmadıDolmadı
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 3DolmadıDolmadı
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 9DolmadıDolmadı
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / 12DolmadıDolmadı
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 5DolmadıDolmadı
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25298,7220297.499
Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 12DolmadıDolmadı
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 2DolmadıDolmadı
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31298,2490299.052
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) (Yurtdışı)Bilgisayar Mühendisliği (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL150+0 / 130DolmadıDolmadı
Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 31DolmadıDolmadı
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / ---------
Kıbrıs Batı Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / ---------

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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