4 yıllık bölümler arasında yer alan Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

Haberin Devamı

(4 Yıllık) Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 16+0 / 16 550,0749 156 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 547,1643 315 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 45+0 / 45 546,6008 350 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 105+3 / 108 541,1336 878 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 110+3 / 113 539,2270 1.179 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 538,4097 1.326 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 536,8893 1.578 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 35+0 / 35 535,3627 1.879 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 531,0210 2.851 Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Fransızca) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 529,9613 3.131 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 105+3 / 108 528,3576 3.576 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 528,3292 3.591 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 524,0162 5.056 Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 521,3475 6.131 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 80+0 / 80 521,2383 6.177 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 520,9785 6.275 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 75+2 / 77 519,3226 7.006 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 13+0 / 13 516,5455 8.205 Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 515,6726 8.619 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 513,6643 9.617 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 513,3932 9.748 Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 513,0271 9.926 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 512,3615 10.276 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 510,2930 11.357 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 75+2 / 77 509,5501 11.746 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 507,8665 12.716 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 507,6481 12.833 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 105+3 / 108 505,7598 13.889 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 502,6551 15.816 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 499,5756 17.820 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 499,0486 18.195 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 29+0 / 29 498,9374 18.256 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 40+0 / 40 495,9900 20.149 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 495,8046 20.267 Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 493,9786 21.514 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 492,9763 22.186 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 492,5250 22.484 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 491,9940 22.863 Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 491,9643 22.882 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 491,5687 23.186 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 56+2 / 58 491,4561 23.273 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 13+0 / 13 489,2124 24.857 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 488,8883 25.072 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 13+0 / 13 488,7624 25.166 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 16+0 / 16 487,8855 25.837 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 487,3369 26.213 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 13+0 / 13 486,7340 26.643 Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 93+0 / 93 485,7202 27.405 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 485,5272 27.534 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 75+2 / 77 484,1927 28.567 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 481,4302 30.649 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 38+0 / 38 480,2868 31.540 Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 479,9432 31.804 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 478,3781 33.002 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 478,3434 33.033 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 16+0 / 16 477,5623 33.665 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 476,8557 34.195 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 64+2 / 66 475,6910 35.121 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 474,0684 36.415 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 473,4122 36.929 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 471,8484 38.162 Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 471,4988 38.443 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 471,4213 38.519 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 14+0 / 14 470,7028 39.095 Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 75+2 / 77 469,4266 40.125 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 85+3 / 88 468,1982 41.166 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 65+2 / 67 468,0740 41.281 Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 467,4729 41.824 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 467,1835 42.048 Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 467,0052 42.177 Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 466,1667 42.869 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 465,8833 43.123 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 465,3971 43.553 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 71+0 / 71 465,3271 43.599 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 465,1539 43.727 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 464,7963 43.992 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 464,5370 44.192 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 463,9844 44.663 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 463,7988 44.818 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 462,9466 45.508 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 462,7591 45.636 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 461,1016 47.063 Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 85+3 / 88 460,7464 47.353 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 460,6471 47.457 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 75+2 / 77 459,8582 48.119 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 14+0 / 14 458,8850 48.937 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 457,7497 49.889 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 457,6958 49.934 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 457,3591 50.208 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 457,3111 50.249 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 75+2 / 77 456,6528 50.800 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 456,3949 51.020 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 66+0 / 66 454,9160 52.287 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 30+0 / 30 454,1972 52.897 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 453,8292 53.203 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 452,8553 54.091 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 451,3079 55.435 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 450,2461 56.373 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 450,0319 56.556 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 449,8986 56.674 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 85+3 / 88 449,0465 57.421 İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 448,6647 57.761 İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 448,1657 58.228 İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 447,9684 58.404 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 445,6375 60.493 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 444,9387 61.089 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 65+2 / 67 444,8018 61.212 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 85+3 / 88 444,5690 61.406 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 444,5418 61.434 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 444,4897 61.488 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 443,2782 62.547 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 443,0294 62.781 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 442,9327 62.878 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 70+0 / 70 441,2046 64.487 Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 440,7358 64.926 Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 62+0 / 62 440,2114 65.433 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 48+2 / 50 439,8638 65.731 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 439,0327 66.455 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 14+0 / 14 438,2569 67.153 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 436,4169 68.862 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 436,4064 68.870 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 64+2 / 66 435,7260 69.468 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 75+2 / 77 433,2026 71.807 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 47+0 / 47 432,4469 72.502 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 59+0 / 59 431,7832 73.131 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 431,0580 73.871 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 40+0 / 40 430,7648 74.148 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 75+2 / 77 428,3273 76.467 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 40+0 / 40 426,1852 78.563 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 54+0 / 54 425,5471 79.216 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 424,9349 79.829 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 43+0 / 43 424,8631 79.900 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 95+3 / 98 424,8198 79.923 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 424,7992 79.940 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 424,0003 80.766 Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 423,1778 81.634 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 423,0367 81.768 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 422,0552 82.705 Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 420,4542 84.251 Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 419,8378 84.840 İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 419,3804 85.309 Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 419,1176 85.613 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 85+3 / 88 418,7745 85.958 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 418,6081 86.120 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 61+0 / 61 418,4241 86.315 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 416,5957 88.143 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 72+0 / 72 415,2027 89.568 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 414,5552 90.263 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 414,3964 90.455 Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 413,4686 91.510 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 413,1422 91.863 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 64+2 / 66 412,7797 92.218 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 412,2642 92.803 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 409,6636 95.548 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 409,6616 95.554 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 409,0299 96.200 Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 408,7953 96.474 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 75+2 / 77 408,3070 96.986 Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 407,6690 97.664 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 405,5739 99.932 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 45+0 / 45 404,9287 100.615 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 58+0 / 58 401,2963 104.617 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 400,3752 105.686 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 399,0820 107.116 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 397,6702 108.754 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 47+0 / 47 396,5167 110.091 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 13+0 / 13 396,4299 110.206 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 48+2 / 50 395,8695 110.819 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 395,1757 111.602 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 393,9813 113.031 Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 393,9525 113.069 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 59+0 / 59 393,4592 113.639 Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 42 392,8098 114.360 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 392,6731 114.542 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 14+0 / 14 392,6484 114.573 Kayseri Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 392,4514 114.796 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 50+0 / 50 392,0513 115.274 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 391,0841 116.413 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 46+0 / 46 389,7870 117.986 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 14+0 / 14 389,5606 118.268 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 389,1971 118.719 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 386,6014 121.938 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 65+2 / 67 385,0474 123.895 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 65+2 / 67 383,6215 125.652 Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 59+0 / 59 383,2302 126.121 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 80+0 / 80 382,7460 126.739 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 62+0 / 62 381,0128 128.997 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 378,6595 132.084 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 30+0 / 30 377,6683 133.429 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 377,6505 133.451 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 377,2647 133.969 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 375,3552 136.646 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 374,3704 138.053 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 373,1866 139.659 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 76+0 / 76 373,0792 139.801 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 18+0 / 18 372,6015 140.464 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 372,1554 141.068 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 372,0847 141.160 Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 370,3274 143.676 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 65+2 / 67 368,7053 146.041 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 79+0 / 79 367,4380 147.935 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 367,2953 148.124 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 366,4578 149.371 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 365,1349 151.354 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 365,1012 151.404 İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 363,8752 153.242 Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 71+0 / 71 363,3339 154.072 Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 362,1978 155.768 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 359,6778 159.616 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 42 359,3585 160.142 Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 42 357,8286 162.602 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 65+2 / 67 357,2830 163.530 Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 43+0 / 43 354,6016 168.041 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 51+0 / 51 354,4900 168.224 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 354,0577 168.987 Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 353,7676 169.505 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 353,7237 169.576 Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 353,2465 170.410 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 60+0 / 60 353,2217 170.445 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 85+3 / 88 349,7047 176.474 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 346,8497 181.604 Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 346,7939 181.707 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 30+0 / 30 346,3898 182.430 Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 345,8506 183.421 Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 345,6494 183.810 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 42 345,1411 184.752 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 75+2 / 77 344,9996 185.016 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 344,8891 185.238 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 46+0 / 46 343,7137 187.488 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 343,5548 187.791 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 343,3333 188.174 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 65+2 / 67 343,1675 188.466 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 342,1616 190.317 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 50+0 / 50 341,2691 192.053 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 340,9802 192.599 Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 340,3711 193.775 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 339,9138 194.700 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 339,4648 195.631 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 42 338,8854 196.755 Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 338,2840 197.957 İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 336,8871 200.880 Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 335,5851 203.514 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 331,8074 211.478 Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 75+2 / 77 331,5599 212.008 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 41+0 / 41 331,2049 212.808 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 85+0 / 85 331,0845 213.065 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 51+0 / 51 330,8935 213.476 Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 14+0 / 14 329,5773 216.285 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 65+2 / 67 329,0367 217.523 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 327,3435 221.337 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 327,1827 221.699 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 327,1423 221.788 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 29+0 / 29 325,7325 224.906 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 4+0 / 4 325,5104 225.388 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 325,0805 226.384 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 60+0 / 60 324,4830 227.854 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 323,7569 229.529 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 322,8079 231.784 Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 322,1223 233.410 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 321,8153 234.149 Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 321,3377 235.292 Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 319,6194 239.491 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 42 319,4066 240.045 Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 318,0409 243.389 İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 42 317,1129 245.733 Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 316,8836 246.303 İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 39+0 / 39 316,4689 247.357 İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 315,6748 249.334 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 315,5126 249.723 Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 315,4974 249.767 Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 313,2013 255.675 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 37+0 / 37 313,0678 256.022 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 14+0 / 14 312,9668 256.272 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 68+0 / 68 309,9684 264.446 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 309,6466 265.372 Kıbrıs Batı Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 2 308,2246 269.365 Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 306,7383 273.557 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 305,8038 276.236 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 4 Dolmadı Dolmadı Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 303,5108 282.892 Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 302,5447 285.761 Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 301,5621 288.763 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 301,2163 289.867 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 6 Dolmadı Dolmadı Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 2 Dolmadı Dolmadı Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 3 Dolmadı Dolmadı Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 9 Dolmadı Dolmadı Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 12 Dolmadı Dolmadı Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 5 Dolmadı Dolmadı Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 298,7220 297.499 Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 12 Dolmadı Dolmadı Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 2 Dolmadı Dolmadı Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 298,2490 299.052 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) (Yurtdışı) Bilgisayar Mühendisliği (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 150+0 / 130 Dolmadı Dolmadı Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 31 Dolmadı Dolmadı Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / --- --- --- Kıbrıs Batı Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Bilgisayar Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / --- --- ---

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.