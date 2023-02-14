4 yıllık bölümler arasında yer alan Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 519,5365 6.898 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 516,7702 8.127 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 488,6156 25.266 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 478,9142 32.598

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.