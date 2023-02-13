4 yıllık bölümler arasında yer alan Biyoloji Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Biyoloji bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Biyoloji bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Biyoloji Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|475,3931
|35.360
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|413,1238
|91.878
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|371,0823
|142.546
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|334,5079
|205.785
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|332,0722
|210.957
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|328,6692
|218.309
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|316,2877
|247.816
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|305,5359
|277.023
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|120+3 / 123
|302,2906
|286.513
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|300,3689
|292.422
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|291,8699
|319.977
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|55+2 / 57
|289,8486
|327.135
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|288,7546
|331.021
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|287,8395
|334.215
|Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|287,5233
|335.370
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|286,9074
|337.627
|Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|284,8338
|345.124
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|283,6805
|349.429
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|283,4182
|350.513
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|283,0065
|352.093
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|282,0325
|355.812
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|281,3509
|358.466
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|280,5827
|361.537
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|280,0361
|363.736
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|279,5890
|365.613
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|279,0408
|367.862
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|273,6064
|390.966
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|272,2885
|396.923
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|272,2655
|397.037
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|272,1248
|397.646
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|271,8753
|398.743
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|271,6736
|399.742
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|45+2 / 47
|271,0700
|402.511
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / 2
|269,4045
|410.423
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|268,5412
|414.548
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|267,8916
|417.694
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|267,2626
|420.835
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|266,9641
|422.304
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|265,9336
|427.446
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|265,6308
|428.967
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|263,7758
|438.378
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|261,8724
|448.485
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|260,5640
|455.794
|Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|260,4096
|456.631
|Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|260,2638
|457.432
|Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|257,9079
|470.867
|Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|257,4928
|473.244
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|257,2981
|474.410
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|256,7322
|477.755
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|256,4742
|479.278
|Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|255,9355
|482.609
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|255,1517
|487.466
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|254,9938
|488.423
|Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|254,7680
|489.829
|Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|254,2925
|492.957
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|253,7218
|496.580
|Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|253,5724
|497.548
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|253,2851
|499.304
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|249,7766
|522.582
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / 2
|245,2153
|555.904
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)
|Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|245,1238
|556.625
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.