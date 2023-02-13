(4 Yıllık) Biyoloji Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Biyoloji bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Biyoloji Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Biyoloji Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Biyoloji bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Biyoloji bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Biyoloji Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62475,393135.360
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31413,123891.878
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103371,0823142.546
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103334,5079205.785
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93332,0722210.957
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62328,6692218.309
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62316,2877247.816
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41305,5359277.023
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL120+3 / 123302,2906286.513
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31300,3689292.422
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52291,8699319.977
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL55+2 / 57289,8486327.135
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL25+1 / 26288,7546331.021
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31287,8395334.215
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62287,5233335.370
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21286,9074337.627
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31284,8338345.124
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31283,6805349.429
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52283,4182350.513
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL25+1 / 26283,0065352.093
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31282,0325355.812
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31281,3509358.466
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52280,5827361.537
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31280,0361363.736
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31279,5890365.613
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21279,0408367.862
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21273,6064390.966
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31272,2885396.923
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL25+1 / 26272,2655397.037
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31272,1248397.646
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31271,8753398.743
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52271,6736399.742
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL45+2 / 47271,0700402.511
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / 2269,4045410.423
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21268,5412414.548
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21267,8916417.694
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21267,2626420.835
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL25+1 / 26266,9641422.304
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21265,9336427.446
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL25+1 / 26265,6308428.967
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL25+1 / 26263,7758438.378
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL25+1 / 26261,8724448.485
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31260,5640455.794
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21260,4096456.631
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21260,2638457.432
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21257,9079470.867
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21257,4928473.244
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21257,2981474.410
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21256,7322477.755
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21256,4742479.278
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21255,9355482.609
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31255,1517487.466
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31254,9938488.423
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21254,7680489.829
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21254,2925492.957
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21253,7218496.580
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21253,5724497.548
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31253,2851499.304
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL25+1 / 26249,7766522.582
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / 2245,2153555.904
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21245,1238556.625

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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