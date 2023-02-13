4 yıllık bölümler arasında yer alan Biyoloji Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Biyoloji bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Biyoloji bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Biyoloji Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 475,3931 35.360 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 413,1238 91.878 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 371,0823 142.546 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 334,5079 205.785 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 332,0722 210.957 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 328,6692 218.309 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 316,2877 247.816 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 305,5359 277.023 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 120+3 / 123 302,2906 286.513 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 300,3689 292.422 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 291,8699 319.977 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 55+2 / 57 289,8486 327.135 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 288,7546 331.021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 287,8395 334.215 Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 287,5233 335.370 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 286,9074 337.627 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 284,8338 345.124 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 283,6805 349.429 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 283,4182 350.513 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 283,0065 352.093 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 282,0325 355.812 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 281,3509 358.466 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 280,5827 361.537 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 280,0361 363.736 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 279,5890 365.613 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 279,0408 367.862 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 273,6064 390.966 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 272,2885 396.923 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 272,2655 397.037 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 272,1248 397.646 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 271,8753 398.743 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 271,6736 399.742 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 45+2 / 47 271,0700 402.511 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 2 269,4045 410.423 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 268,5412 414.548 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 267,8916 417.694 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 267,2626 420.835 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 266,9641 422.304 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 265,9336 427.446 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 265,6308 428.967 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 263,7758 438.378 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 261,8724 448.485 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 260,5640 455.794 Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 260,4096 456.631 Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 260,2638 457.432 Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 257,9079 470.867 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 257,4928 473.244 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 257,2981 474.410 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 256,7322 477.755 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 256,4742 479.278 Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 255,9355 482.609 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 255,1517 487.466 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 254,9938 488.423 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 254,7680 489.829 Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 254,2925 492.957 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 253,7218 496.580 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 253,5724 497.548 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 253,2851 499.304 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 249,7766 522.582 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 2 245,2153 555.904 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 245,1238 556.625

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.