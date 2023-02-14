4 yıllık bölümler arasında yer alan Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 85+3 / 88 524,1677 5.000 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 497,3960 19.247 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 468,8654 40.619 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 467,5626 41.761 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 458,1420 49.541 Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 458,0335 49.644 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 444,7222 61.273 Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 430,6657 74.247 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 426,5345 78.185 Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet) Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 367,4419 147.928 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 13+0 / 13 366,9319 148.657 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 37+0 / 37 360,6204 158.157 Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 340,0970 194.331 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 42 337,0801 200.470 İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 323,9322 229.148 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 308,3280 269.078 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 4 Dolmadı Dolmadı Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 15 Dolmadı Dolmadı Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 40+0 / 28 Dolmadı Dolmadı İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 11 Dolmadı Dolmadı Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet) Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / --- --- ---

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.