(4 Yıllık) Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL85+3 / 88524,16775.000
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6497,396019.247
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62468,865440.619
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7467,562641.761
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8458,142049.541
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6458,033549.644
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6444,722261.273
Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52430,665774.247
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41426,534578.185
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet)Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62367,4419147.928
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL13+0 / 13366,9319148.657
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL37+0 / 37360,6204158.157
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet)Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41340,0970194.331
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL42+0 / 42337,0801200.470
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41323,9322229.148
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12308,3280269.078
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 4DolmadıDolmadı
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 15DolmadıDolmadı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL40+0 / 28DolmadıDolmadı
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 11DolmadıDolmadı
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet)Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / ---------

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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