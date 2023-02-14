4 yıllık bölümler arasında yer alan Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|85+3 / 88
|524,1677
|5.000
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|497,3960
|19.247
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|468,8654
|40.619
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|467,5626
|41.761
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|458,1420
|49.541
|Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|458,0335
|49.644
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|444,7222
|61.273
|Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|430,6657
|74.247
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|426,5345
|78.185
|Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|367,4419
|147.928
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|13+0 / 13
|366,9319
|148.657
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|37+0 / 37
|360,6204
|158.157
|Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|340,0970
|194.331
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|42+0 / 42
|337,0801
|200.470
|İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|323,9322
|229.148
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|308,3280
|269.078
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
|Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 15
|Dolmadı
|Dolmadı
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+0 / 28
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 11
|Dolmadı
|Dolmadı
|Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / ---
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NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.