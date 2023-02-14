4 yıllık bölümler arasında yer alan Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Hayvansal Üretim ve Teknolojileri bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Hayvansal Üretim ve Teknolojileri bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Hayvansal Üretim ve Teknolojileri (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 238,2476 613.076 Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) Hayvansal Üretim ve Teknolojileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 204,9156 999.663 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) Hayvansal Üretim ve Teknolojileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 172,7357 1.383.482

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.