4 yıllık bölümler arasında yer alan İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 457,9390 49.727 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 456,5175 50.928 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 452,3092 54.599 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 446,3713 59.843 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 441,6470 64.092 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 440,6338 65.030 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 439,9207 65.675 Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 438,6073 66.832 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 438,3551 67.071 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 437,5254 67.807 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 437,1682 68.151 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 436,9803 68.328 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 435,4408 69.738 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 434,4826 70.592 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 432,4195 72.529 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 431,2869 73.651 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 429,8947 74.947 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 429,7932 75.045 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 4+0 / 4 429,6281 75.194 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 429,5380 75.285 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 428,3998 76.391 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 428,1921 76.595 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 427,9802 76.800 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 424,2873 80.480 Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 4+0 / 4 423,9422 80.823 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 423,7650 81.011 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 423,2000 81.612 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 421,8902 82.906 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 421,2330 83.538 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 419,9238 84.737 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 419,8489 84.822 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 418,9735 85.738 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 418,3291 86.418 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 417,7934 86.958 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 417,7455 87.010 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 415,8960 88.858 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 415,8689 88.881 İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 414,5594 90.255 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 413,9030 91.023 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 413,7622 91.186 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 413,6175 91.338 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 412,9045 92.098 Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 410,9577 94.183 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 409,7725 95.437 Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 409,5787 95.642 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 409,3155 95.924 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 409,1993 96.037 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 408,5853 96.710 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 407,3209 98.048 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 407,1794 98.215 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 407,1316 98.267 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 406,4324 99.053 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 406,0425 99.461 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 404,9945 100.554 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 404,4301 101.166 Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 403,9642 101.684 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 403,3853 102.306 Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 401,3803 104.527 Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 401,3239 104.589 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 401,1728 104.729 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 399,8126 106.289 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 398,7165 107.520 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 397,5151 108.924 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 397,5080 108.934 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 396,6158 109.979 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 396,3023 110.338 Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 395,8507 110.843 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 394,6701 112.189 Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 393,8492 113.174 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 393,5439 113.548 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 392,0342 115.292 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 387,9786 120.193 Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 387,5048 120.792 Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 387,2170 121.151 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 387,1015 121.296 Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 386,3777 122.207 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 385,8686 122.835 Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 385,8603 122.849 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 383,5251 125.763 Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 383,2433 126.104 Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 382,0979 127.549 Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 378,8351 131.827 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 377,1691 134.085 Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 376,8344 134.566 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 23+0 / 23 376,7291 134.712 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 376,5701 134.938 Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 374,9846 137.187 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 372,8616 140.088 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 369,9453 144.189 Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 366,2651 149.654 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 42 362,2493 155.690 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 42 352,6507 171.215 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 2 347,1335 181.102 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 42 331,4088 212.326 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 330,4468 214.382 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 2 327,4748 221.027 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 19+0 / 3 Dolmadı Dolmadı Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 317,5581 244.559 Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 316,8436 246.416 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 24+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 36+0 / 36 307,4946 271.375 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 43+0 / 43 303,4757 283.003 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 43+0 / 17 Dolmadı Dolmadı Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 40+0 / 31 Dolmadı Dolmadı Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 19 Dolmadı Dolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.