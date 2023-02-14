(4 Yıllık) İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52457,939049.727
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52456,517550.928
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62452,309254.599
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72446,371359.843
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41441,647064.092
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62440,633865.030
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52439,920765.675
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6438,607366.832
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5438,355167.071
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41437,525467.807
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62437,168268.151
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62436,980368.328
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72435,440869.738
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41434,482670.592
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52432,419572.529
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52431,286973.651
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62429,894774.947
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52429,793275.045
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL4+0 / 4429,628175.194
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52429,538075.285
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41428,399876.391
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41428,192176.595
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52427,980276.800
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41424,287380.480
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL4+0 / 4423,942280.823
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62423,765081.011
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41423,200081.612
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8421,890282.906
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62421,233083.538
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52419,923884.737
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41419,848984.822
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41418,973585.738
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41418,329186.418
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41417,793486.958
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52417,745587.010
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52415,896088.858
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52415,868988.881
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41414,559490.255
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8413,903091.023
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41413,762291.186
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52413,617591.338
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7412,904592.098
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52410,957794.183
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8409,772595.437
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52409,578795.642
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52409,315595.924
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52409,199396.037
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52408,585396.710
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52407,320998.048
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52407,179498.215
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7407,131698.267
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41406,432499.053
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62406,042599.461
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52404,9945100.554
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6404,4301101.166
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52403,9642101.684
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52403,3853102.306
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52401,3803104.527
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52401,3239104.589
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52401,1728104.729
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52399,8126106.289
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41398,7165107.520
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41397,5151108.924
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52397,5080108.934
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41396,6158109.979
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52396,3023110.338
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52395,8507110.843
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52394,6701112.189
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52393,8492113.174
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52393,5439113.548
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52392,0342115.292
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52387,9786120.193
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41387,5048120.792
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41387,2170121.151
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52387,1015121.296
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41386,3777122.207
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52385,8686122.835
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52385,8603122.849
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52383,5251125.763
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52383,2433126.104
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52382,0979127.549
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52378,8351131.827
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8377,1691134.085
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52376,8344134.566
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL23+0 / 23376,7291134.712
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52376,5701134.938
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52374,9846137.187
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8372,8616140.088
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7369,9453144.189
Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52366,2651149.654
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL42+0 / 42362,2493155.690
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL42+0 / 42352,6507171.215
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / 2347,1335181.102
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL42+0 / 42331,4088212.326
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34330,4468214.382
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / 2327,4748221.027
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL19+0 / 3DolmadıDolmadı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25317,5581244.559
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25316,8436246.416
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL24+0 / 1DolmadıDolmadı
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL36+0 / 36307,4946271.375
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL43+0 / 43303,4757283.003
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL43+0 / 17DolmadıDolmadı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / 1DolmadıDolmadı
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL40+0 / 31DolmadıDolmadı
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 19DolmadıDolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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