4 yıllık bölümler arasında yer alan İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|457,9390
|49.727
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|456,5175
|50.928
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|452,3092
|54.599
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|446,3713
|59.843
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|441,6470
|64.092
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|440,6338
|65.030
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|439,9207
|65.675
|Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|438,6073
|66.832
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|438,3551
|67.071
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|437,5254
|67.807
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|437,1682
|68.151
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|436,9803
|68.328
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|435,4408
|69.738
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|434,4826
|70.592
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|432,4195
|72.529
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|431,2869
|73.651
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|429,8947
|74.947
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|429,7932
|75.045
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|4+0 / 4
|429,6281
|75.194
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|429,5380
|75.285
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|428,3998
|76.391
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|428,1921
|76.595
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|427,9802
|76.800
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|424,2873
|80.480
|Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|4+0 / 4
|423,9422
|80.823
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|423,7650
|81.011
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|423,2000
|81.612
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|421,8902
|82.906
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|421,2330
|83.538
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|419,9238
|84.737
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|419,8489
|84.822
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|418,9735
|85.738
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|418,3291
|86.418
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|417,7934
|86.958
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|417,7455
|87.010
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|415,8960
|88.858
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|415,8689
|88.881
|İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|414,5594
|90.255
|Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|413,9030
|91.023
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|413,7622
|91.186
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|413,6175
|91.338
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|412,9045
|92.098
|Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|410,9577
|94.183
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|409,7725
|95.437
|Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|409,5787
|95.642
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|409,3155
|95.924
|Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|409,1993
|96.037
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|408,5853
|96.710
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|407,3209
|98.048
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|407,1794
|98.215
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|407,1316
|98.267
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|406,4324
|99.053
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|406,0425
|99.461
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|404,9945
|100.554
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|404,4301
|101.166
|Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|403,9642
|101.684
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|403,3853
|102.306
|Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|401,3803
|104.527
|Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|401,3239
|104.589
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|401,1728
|104.729
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|399,8126
|106.289
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|398,7165
|107.520
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|397,5151
|108.924
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|397,5080
|108.934
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|396,6158
|109.979
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|396,3023
|110.338
|Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|395,8507
|110.843
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|394,6701
|112.189
|Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|393,8492
|113.174
|Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|393,5439
|113.548
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|392,0342
|115.292
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|387,9786
|120.193
|Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|387,5048
|120.792
|Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|387,2170
|121.151
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|387,1015
|121.296
|Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|386,3777
|122.207
|Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|385,8686
|122.835
|Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|385,8603
|122.849
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|383,5251
|125.763
|Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|383,2433
|126.104
|Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|382,0979
|127.549
|Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|378,8351
|131.827
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|377,1691
|134.085
|Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|376,8344
|134.566
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|23+0 / 23
|376,7291
|134.712
|Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|376,5701
|134.938
|Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|374,9846
|137.187
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|372,8616
|140.088
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|369,9453
|144.189
|Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|366,2651
|149.654
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|42+0 / 42
|362,2493
|155.690
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|42+0 / 42
|352,6507
|171.215
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / 2
|347,1335
|181.102
|Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|42+0 / 42
|331,4088
|212.326
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 34
|330,4468
|214.382
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / 2
|327,4748
|221.027
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|19+0 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|317,5581
|244.559
|Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|316,8436
|246.416
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|24+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|36+0 / 36
|307,4946
|271.375
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|43+0 / 43
|303,4757
|283.003
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|43+0 / 17
|Dolmadı
|Dolmadı
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+0 / 31
|Dolmadı
|Dolmadı
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 19
|Dolmadı
|Dolmadı
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.