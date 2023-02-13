4 yıllık bölümler arasında yer alan Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|443,9512
|61.947
|Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|428,8315
|75.972
|Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|412,4117
|92.626
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 17
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|56+2 / 58
|405,7702
|99.739
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|400,6463
|105.347
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|48+2 / 50
|377,5771
|133.553
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|42+0 / 42
|346,3211
|182.559
|Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|38+0 / 38
|314,0811
|253.314
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|48+2 / 50
|313,9268
|253.726
|Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|312,7609
|256.810
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 9
|Dolmadı
|Dolmadı
|Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|43+0 / 21
|Dolmadı
|Dolmadı
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / ---
|---
|---
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / ---
|---
|---
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / ---
|---
|---
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / ---
|---
|---
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / ---
|---
|---
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.