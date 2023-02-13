4 yıllık bölümler arasında yer alan Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 443,9512 61.947 Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 428,8315 75.972 Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 412,4117 92.626 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 17 Dolmadı Dolmadı Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 56+2 / 58 405,7702 99.739 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 400,6463 105.347 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 48+2 / 50 377,5771 133.553 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 42 346,3211 182.559 Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 38+0 / 38 314,0811 253.314 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 48+2 / 50 313,9268 253.726 Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 312,7609 256.810 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 9 Dolmadı Dolmadı Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 43+0 / 21 Dolmadı Dolmadı Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / --- --- --- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / --- --- --- Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / --- --- --- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / --- --- --- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / --- --- ---

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.