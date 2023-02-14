4 yıllık bölümler arasında yer alan Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAYISAL 14+1 / 15 369,7165 144.536 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAYISAL 14+1 / 15 302,2414 286.657 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAYISAL 14+1 / 15 301,7797 288.075 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 14+1 / 15 300,2537 292.788

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.