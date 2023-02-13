(4 Yıllık) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Bilgisayar Mühendisliği bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Bilgisayar Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Bilgisayar Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SAYISAL14+1 / 15421,926482.867
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21389,0835118.868
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SAYISAL12+1 / 13360,4695158.385
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SAYISAL16+1 / 17342,1759190.287
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)SAYISAL12+1 / 13319,8123239.004
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL16+1 / 17318,3062242.737

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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