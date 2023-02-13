4 yıllık bölümler arasında yer alan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Bilgisayar Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Bilgisayar Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAYISAL 14+1 / 15 421,9264 82.867 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 389,0835 118.868 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAYISAL 12+1 / 13 360,4695 158.385 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAYISAL 16+1 / 17 342,1759 190.287 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAYISAL 12+1 / 13 319,8123 239.004 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 16+1 / 17 318,3062 242.737

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.