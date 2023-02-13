4 yıllık bölümler arasında yer alan Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

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Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 516,8205 8.101 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 459,6539 48.298 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 66+0 / 66 453,6671 53.366 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 447,5593 58.756 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 378,3930 132.443 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 369,3074 145.140 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 48+0 / 48 308,6441 268.202 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 38+0 / 38 277,8654 372.666 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 276,2035 379.604 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 272,6320 395.351 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 265,4702 429.761 Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 246,6284 545.381 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 223,4016 764.471

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.