4 yıllık bölümler arasında yer alan Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|516,8205
|8.101
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|459,6539
|48.298
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|66+0 / 66
|453,6671
|53.366
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|447,5593
|58.756
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|378,3930
|132.443
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|369,3074
|145.140
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|48+0 / 48
|308,6441
|268.202
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|38+0 / 38
|277,8654
|372.666
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|276,2035
|379.604
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|272,6320
|395.351
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|265,4702
|429.761
|Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|246,6284
|545.381
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|223,4016
|764.471
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.