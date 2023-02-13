4 yıllık bölümler arasında yer alan Biyokimya Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Biyokimya bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Biyokimya bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Biyokimya Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Biyokimya (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 357,9575 162.397 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Biyokimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 330,9934 213.259 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Biyokimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 285,7547 341.726 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Biyokimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 270,3703 405.797 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Biyokimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 250,3697 518.575

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.