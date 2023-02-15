4 yıllık bölümler arasında yer alan Matematik Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Matematik bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Matematik bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Matematik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Matematik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 4+0 / 4 542,9198 660 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Matematik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 518,1653 7.501 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Matematik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 65+2 / 67 518,0731 7.549 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Matematik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 486,1972 27.046 Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Matematik (Örgün) (Fransızca) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 480,3631 31.480 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Matematik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 468,5414 40.872 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Matematik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 468,4083 40.992 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Matematik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 441,4220 64.292 Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Matematik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 429,1243 75.693 Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Matematik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 427,3950 77.389 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Matematik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 424,5618 80.177 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 419,6066 85.092 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 415,9170 88.831 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Matematik (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 397,7651 108.640 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 394,5487 112.356 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 392,5358 114.723 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Matematik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 379,9291 130.401 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 110+3 / 113 377,9239 133.085 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Matematik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 374,4609 137.917 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Matematik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 368,7779 145.938 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 366,8359 148.797 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Matematik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 360,9243 157.664 Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Matematik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 360,2429 158.726 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 359,7340 159.518 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Matematik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 359,4761 159.946 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 358,2708 161.875 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Matematik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 355,8408 165.923 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Matematik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 349,9965 175.956 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Matematik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 349,7609 176.373 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet) Matematik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 343,8523 187.257 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Matematik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 343,1429 188.519 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 342,3451 189.963 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 335,6182 203.447 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 333,1899 208.504 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet) Matematik (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 328,9051 217.798 Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 327,6494 220.615 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 325,1596 226.220 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Matematik (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 323,1551 230.915 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Matematik (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 321,0826 235.913 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 316,5886 247.065 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 309,7529 265.059 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 307,9354 270.158 İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Matematik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 306,8484 273.256 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 306,7830 273.433 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 306,2145 274.996 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 305,0312 278.559 Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 304,6927 279.491 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 303,2270 283.747 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 301,4283 289.201 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 298,6504 297.734 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 297,1829 302.369 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 296,7547 303.785 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 295,8899 306.629 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 295,2762 308.594 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 294,8782 309.958 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 294,5164 311.146 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 293,3021 315.165 Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 292,4042 318.198 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 291,8482 320.062 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Matematik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 65+2 / 67 291,7185 320.520 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 290,7440 323.910 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Matematik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 19+0 / 19 290,5922 324.463 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 290,5764 324.517 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 289,8111 327.266 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 289,6902 327.684 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 288,5905 331.612 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 288,1387 333.163 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 287,9063 333.979 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 287,4745 335.565 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 287,2014 336.581 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 287,1214 336.883 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 287,1167 336.902 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 286,5305 338.961 Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 286,5034 339.066 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 285,8732 341.293 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 284,6119 345.965 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Matematik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 284,5583 346.194 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 284,1276 347.793 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 283,6799 349.434 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 283,1758 351.430 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Matematik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 30+0 / 30 280,2164 362.976 Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 278,7672 368.945 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 278,6915 369.273 Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 278,5798 369.723 Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 277,9179 372.436 Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 277,7537 373.157 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 277,7001 373.360 Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 276,8485 376.874 Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 276,3064 379.174 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Matematik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 275,4562 382.834 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 275,1530 384.093 Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 274,7167 386.009 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 274,6353 386.389 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 273,0571 393.418 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Matematik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 272,8814 394.229 Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 272,8542 394.366 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 272,6751 395.155 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 272,4593 396.127 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 35+1 / 36 271,8568 398.818 Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 271,6462 399.862 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 271,5663 400.236 Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Matematik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 17 271,4877 400.596 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 271,0723 402.499 Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 270,9877 402.901 Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 270,7292 404.112 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 270,6502 404.466 Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 270,2377 406.443 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) Matematik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 35+1 / 36 268,9653 412.524 Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 268,8829 412.893 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Matematik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 17 267,3125 420.538 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Matematik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 265,0374 431.950 Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 264,6739 433.780 Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 262,0757 447.375 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 2 261,8332 448.706 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 260,9260 453.740 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Matematik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 255,3377 486.291 Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 254,4938 491.673 Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) Matematik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 252,4830 504.526 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Matematik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 249,1032 527.317 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Matematik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 247,8129 536.576 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Matematik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 1 Dolmadı Dolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.