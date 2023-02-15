4 yıllık bölümler arasında yer alan Matematik Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Matematik bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Matematik bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Matematik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Matematik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|4+0 / 4
|542,9198
|660
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Matematik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|518,1653
|7.501
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|65+2 / 67
|518,0731
|7.549
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|486,1972
|27.046
|Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (Fransızca) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|480,3631
|31.480
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Matematik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|468,5414
|40.872
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Matematik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|468,4083
|40.992
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Matematik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|441,4220
|64.292
|Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Matematik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 11
|429,1243
|75.693
|Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Matematik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|427,3950
|77.389
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Matematik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|424,5618
|80.177
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|419,6066
|85.092
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|415,9170
|88.831
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Matematik (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|397,7651
|108.640
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|394,5487
|112.356
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|392,5358
|114.723
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|379,9291
|130.401
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|110+3 / 113
|377,9239
|133.085
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Matematik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 11
|374,4609
|137.917
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Matematik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|368,7779
|145.938
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|366,8359
|148.797
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Matematik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|360,9243
|157.664
|Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|360,2429
|158.726
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|359,7340
|159.518
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Matematik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|359,4761
|159.946
|Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|358,2708
|161.875
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Matematik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|355,8408
|165.923
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|349,9965
|175.956
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Matematik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|349,7609
|176.373
|İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|343,8523
|187.257
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|343,1429
|188.519
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|342,3451
|189.963
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|335,6182
|203.447
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|333,1899
|208.504
|İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|328,9051
|217.798
|Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|327,6494
|220.615
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|325,1596
|226.220
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Matematik (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|323,1551
|230.915
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Matematik (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|321,0826
|235.913
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|316,5886
|247.065
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|309,7529
|265.059
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|307,9354
|270.158
|İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|306,8484
|273.256
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|306,7830
|273.433
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|306,2145
|274.996
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|305,0312
|278.559
|Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|304,6927
|279.491
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|303,2270
|283.747
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|301,4283
|289.201
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|298,6504
|297.734
|Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|297,1829
|302.369
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|296,7547
|303.785
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|295,8899
|306.629
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|295,2762
|308.594
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|294,8782
|309.958
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|294,5164
|311.146
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|293,3021
|315.165
|Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|292,4042
|318.198
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|291,8482
|320.062
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|65+2 / 67
|291,7185
|320.520
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|290,7440
|323.910
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Matematik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|19+0 / 19
|290,5922
|324.463
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|290,5764
|324.517
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|289,8111
|327.266
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|289,6902
|327.684
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|288,5905
|331.612
|Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|288,1387
|333.163
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|287,9063
|333.979
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|287,4745
|335.565
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|287,2014
|336.581
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|287,1214
|336.883
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|287,1167
|336.902
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|286,5305
|338.961
|Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|286,5034
|339.066
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|285,8732
|341.293
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|284,6119
|345.965
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Matematik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|284,5583
|346.194
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|284,1276
|347.793
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|283,6799
|349.434
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|283,1758
|351.430
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Matematik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+0 / 30
|280,2164
|362.976
|Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|278,7672
|368.945
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|278,6915
|369.273
|Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|278,5798
|369.723
|Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|277,9179
|372.436
|Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|277,7537
|373.157
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|277,7001
|373.360
|Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|276,8485
|376.874
|Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|276,3064
|379.174
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Matematik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|275,4562
|382.834
|Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|275,1530
|384.093
|Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|274,7167
|386.009
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|274,6353
|386.389
|Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|273,0571
|393.418
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Matematik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|272,8814
|394.229
|Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|272,8542
|394.366
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|272,6751
|395.155
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|272,4593
|396.127
|Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|35+1 / 36
|271,8568
|398.818
|Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|271,6462
|399.862
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|271,5663
|400.236
|Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Matematik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 17
|271,4877
|400.596
|Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|271,0723
|402.499
|Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|270,9877
|402.901
|Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|270,7292
|404.112
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|270,6502
|404.466
|Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|270,2377
|406.443
|Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|35+1 / 36
|268,9653
|412.524
|Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|268,8829
|412.893
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Matematik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 17
|267,3125
|420.538
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Matematik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|265,0374
|431.950
|Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|264,6739
|433.780
|Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|262,0757
|447.375
|Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / 2
|261,8332
|448.706
|Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|260,9260
|453.740
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Matematik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 34
|255,3377
|486.291
|Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|254,4938
|491.673
|Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)
|Matematik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|252,4830
|504.526
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Matematik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|249,1032
|527.317
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Matematik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|247,8129
|536.576
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Matematik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.