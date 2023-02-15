(4 Yıllık) Matematik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Matematik bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Matematik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Matematik Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Matematik bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Matematik bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Matematik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Matematik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL4+0 / 4542,9198660
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Matematik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20518,16537.501
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Matematik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL65+2 / 67518,07317.549
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Matematik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82486,197227.046
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Matematik (Örgün) (Fransızca) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31480,363131.480
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Matematik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8468,541440.872
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Matematik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5468,408340.992
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Matematik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3441,422064.292
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Matematik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11429,124375.693
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Matematik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3427,395077.389
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Matematik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10424,561880.177
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82419,606685.092
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103415,917088.831
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Matematik (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10397,7651108.640
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82394,5487112.356
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62392,5358114.723
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Matematik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62379,9291130.401
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL110+3 / 113377,9239133.085
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Matematik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11374,4609137.917
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Matematik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3368,7779145.938
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103366,8359148.797
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Matematik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5360,9243157.664
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Matematik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52360,2429158.726
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93359,7340159.518
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Matematik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5359,4761159.946
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72358,2708161.875
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Matematik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5355,8408165.923
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Matematik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72349,9965175.956
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Matematik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6349,7609176.373
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet)Matematik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62343,8523187.257
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Matematik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52343,1429188.519
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52342,3451189.963
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62335,6182203.447
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72333,1899208.504
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet)Matematik (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1328,9051217.798
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82327,6494220.615
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62325,1596226.220
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Matematik (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82323,1551230.915
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Matematik (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52321,0826235.913
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62316,5886247.065
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72309,7529265.059
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62307,9354270.158
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Matematik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52306,8484273.256
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62306,7830273.433
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72306,2145274.996
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62305,0312278.559
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62304,6927279.491
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62303,2270283.747
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62301,4283289.201
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72298,6504297.734
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62297,1829302.369
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62296,7547303.785
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52295,8899306.629
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82295,2762308.594
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62294,8782309.958
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72294,5164311.146
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82293,3021315.165
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31292,4042318.198
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41291,8482320.062
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Matematik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL65+2 / 67291,7185320.520
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62290,7440323.910
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Matematik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL19+0 / 19290,5922324.463
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62290,5764324.517
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31289,8111327.266
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52289,6902327.684
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31288,5905331.612
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31288,1387333.163
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62287,9063333.979
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52287,4745335.565
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62287,2014336.581
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52287,1214336.883
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31287,1167336.902
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52286,5305338.961
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41286,5034339.066
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62285,8732341.293
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52284,6119345.965
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Matematik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10284,5583346.194
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52284,1276347.793
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62283,6799349.434
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41283,1758351.430
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Matematik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL30+0 / 30280,2164362.976
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41278,7672368.945
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52278,6915369.273
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41278,5798369.723
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52277,9179372.436
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21277,7537373.157
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41277,7001373.360
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31276,8485376.874
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31276,3064379.174
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Matematik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25275,4562382.834
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52275,1530384.093
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31274,7167386.009
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41274,6353386.389
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41273,0571393.418
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Matematik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25272,8814394.229
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31272,8542394.366
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52272,6751395.155
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31272,4593396.127
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL35+1 / 36271,8568398.818
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52271,6462399.862
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21271,5663400.236
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Matematik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / 17271,4877400.596
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41271,0723402.499
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31270,9877402.901
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL25+1 / 26270,7292404.112
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52270,6502404.466
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21270,2377406.443
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)Matematik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL35+1 / 36268,9653412.524
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41268,8829412.893
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Matematik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / 17267,3125420.538
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Matematik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12265,0374431.950
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31264,6739433.780
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31262,0757447.375
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / 2261,8332448.706
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31260,9260453.740
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Matematik (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34255,3377486.291
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31254,4938491.673
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)Matematik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41252,4830504.526
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Matematik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25249,1032527.317
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Matematik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10247,8129536.576
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Matematik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 1DolmadıDolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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