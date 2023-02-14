4 yıllık bölümler arasında yer alan İşletme Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İşletme Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İşletme Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) İşletme Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İşletme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 110+3 / 113 514,3425 9.285 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 14+0 / 14 498,8114 18.332 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 27+0 / 27 416,5000 88.255 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 55+0 / 55 359,2791 160.277 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) İşletme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 1 Dolmadı Dolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.