4 yıllık bölümler arasında yer alan Bahçe Bitkileri Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Bahçe Bitkileri bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Bahçe Bitkileri bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Bahçe Bitkileri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|308,1860
|269.473
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|305,5836
|276.886
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|45+2 / 47
|288,6540
|331.401
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|288,4212
|332.196
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|35+1 / 36
|282,0068
|355.905
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|278,4508
|370.258
|Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|276,9868
|376.279
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|265,1251
|431.514
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|35+1 / 36
|264,3634
|435.364
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|263,4192
|440.216
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|262,2425
|446.476
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|260,0480
|458.637
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|257,3345
|474.207
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|257,1480
|475.295
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|256,0750
|481.764
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|254,4665
|491.815
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|253,1016
|500.485
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|252,4885
|504.489
|Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|251,9748
|507.879
|Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|251,7744
|509.202
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|250,8695
|515.146
|Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|250,7874
|515.695
|Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|246,8149
|543.977
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|244,3593
|562.540
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|243,9458
|565.638
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|239,2194
|604.568
|Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|238,9146
|607.227
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|236,9525
|624.539
|Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|236,5951
|627.776
|Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|235,1788
|640.853
|Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|234,8197
|644.189
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|228,9279
|703.133
|Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|226,6996
|727.206
|Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|224,5499
|751.360
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Bahçe Bitkileri (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|207,0015
|971.375
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Bahçe Bitkileri (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 8
|Dolmadı
|Dolmadı
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / ---
|---
|---
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.