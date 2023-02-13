4 yıllık bölümler arasında yer alan Bahçe Bitkileri Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Bahçe Bitkileri bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Bahçe Bitkileri bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Bahçe Bitkileri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 308,1860 269.473 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 305,5836 276.886 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 45+2 / 47 288,6540 331.401 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 288,4212 332.196 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 35+1 / 36 282,0068 355.905 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 278,4508 370.258 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 276,9868 376.279 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 265,1251 431.514 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 35+1 / 36 264,3634 435.364 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 263,4192 440.216 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 262,2425 446.476 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 260,0480 458.637 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 257,3345 474.207 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 257,1480 475.295 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 256,0750 481.764 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 254,4665 491.815 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 253,1016 500.485 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 252,4885 504.489 Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 251,9748 507.879 Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 251,7744 509.202 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 250,8695 515.146 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 250,7874 515.695 Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 246,8149 543.977 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 244,3593 562.540 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 243,9458 565.638 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 239,2194 604.568 Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 238,9146 607.227 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 236,9525 624.539 Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 236,5951 627.776 Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 235,1788 640.853 Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 234,8197 644.189 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 228,9279 703.133 Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet) Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 226,6996 727.206 Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) Bahçe Bitkileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 224,5499 751.360 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Bahçe Bitkileri (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 207,0015 971.375 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Bahçe Bitkileri (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 8 Dolmadı Dolmadı Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Bahçe Bitkileri (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / --- --- ---

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.