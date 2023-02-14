4 yıllık bölümler arasında yer alan Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Haberin Devamı

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 346,5243 182.194 Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 333,0768 208.737 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 291,1748 322.346 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 24+0 / 24 263,5285 439.618 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 257,9319 470.721 Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 38+0 / 38 238,5596 610.297

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.