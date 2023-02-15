4 yıllık bölümler arasında yer alan Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

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Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 501,5985 16.496 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 449,1850 57.302 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 29+0 / 29 411,5820 93.531 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 378,2059 132.708 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 331,8268 211.431

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.