4 yıllık bölümler arasında yer alan Mimarlık Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Mimarlık bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Mimarlık bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Mimarlık Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|506,9044
|13.251
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|485,7882
|27.349
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|115+3 / 118
|477,9889
|33.310
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|473,1102
|37.138
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|469,7517
|39.874
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|465,0823
|43.774
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|460,6720
|47.436
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|458,9745
|48.864
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 11
|458,8894
|48.935
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|449,6691
|56.886
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|448,4620
|57.939
|Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 11
|447,5509
|58.762
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|130+4 / 134
|441,4531
|64.251
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|440,7763
|64.887
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 11
|439,8832
|65.711
|Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|120+3 / 123
|435,1796
|69.968
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|435,1696
|69.974
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|434,5341
|70.544
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|432,9906
|71.995
|Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 11
|432,3137
|72.641
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|427,2287
|77.578
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|427,2128
|77.591
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|425,8238
|78.929
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|423,8202
|80.956
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|423,7286
|81.043
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|115+3 / 118
|419,1871
|85.523
|İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|418,0591
|86.668
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|414,7907
|90.007
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|413,3157
|91.680
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|413,2457
|91.746
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|411,9614
|93.113
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|115+3 / 118
|407,8830
|97.456
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|407,5038
|97.852
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|4+0 / 4
|406,4127
|99.076
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|405,7531
|99.759
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|402,0302
|103.784
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|401,2712
|104.638
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|399,8326
|106.271
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|49+0 / 49
|399,5240
|106.575
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|398,0235
|108.338
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|396,3026
|110.337
|Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|110+3 / 113
|395,8748
|110.814
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|394,9703
|111.814
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|393,3759
|113.744
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|393,2071
|113.948
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|110+3 / 113
|388,2612
|119.811
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|385,5309
|123.271
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|385,2781
|123.597
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|384,8995
|124.063
|Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|115+3 / 118
|381,7355
|128.055
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|381,3973
|128.525
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|379,3525
|131.103
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|378,2649
|132.626
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|377,4673
|133.688
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|376,6890
|134.772
|Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|376,0951
|135.612
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|374,1796
|138.340
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|372,1487
|141.083
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|368,1373
|146.905
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|367,7074
|147.533
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+0 / 30
|366,9770
|148.591
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|366,7772
|148.888
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|56+0 / 56
|366,6781
|149.034
|İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|365,0442
|151.487
|Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|364,3951
|152.437
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|58+0 / 58
|363,3857
|153.997
|Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı)
|Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|359,5920
|159.750
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|359,1734
|160.465
|Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|358,1730
|162.040
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|356,2608
|165.222
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|356,2487
|165.247
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|354,4042
|168.360
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|353,9528
|169.189
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|353,4112
|170.142
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|115+3 / 118
|352,9497
|170.881
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|351,9135
|172.676
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|350,8606
|174.452
|Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|349,8206
|176.257
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|349,2893
|177.216
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|347,6448
|180.187
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|56+0 / 56
|346,8461
|181.610
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|38+0 / 38
|345,0478
|184.937
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|42+0 / 42
|342,0148
|190.625
|Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|110+3 / 113
|340,1196
|194.284
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|19+0 / 19
|337,8243
|198.911
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|46+0 / 46
|337,7421
|199.065
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|336,0473
|202.580
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|335,7048
|203.259
|Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|65+0 / 65
|335,0348
|204.680
|Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|110+3 / 113
|332,6543
|209.648
|İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|331,4906
|212.144
|Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|330,7933
|213.672
|Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|330,7594
|213.741
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|330,2157
|214.913
|İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+0 / 40
|329,1419
|217.282
|Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|328,5792
|218.501
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|327,3496
|221.319
|Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|327,2203
|221.630
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|54+0 / 54
|326,7783
|222.555
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|326,4487
|223.285
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|326,4442
|223.292
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|326,4402
|223.304
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|326,4050
|223.380
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|326,0633
|224.164
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|325,7171
|224.939
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|325,6071
|225.168
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|324,4457
|227.946
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|324,2075
|228.507
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|323,9817
|229.032
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|14+0 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
|Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|323,0706
|231.141
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+0 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|110+3 / 113
|321,6392
|234.567
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 7
|Dolmadı
|Dolmadı
|Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|42+0 / 37
|Dolmadı
|Dolmadı
|Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|29+0 / 29
|320,1460
|238.221
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|319,2136
|240.533
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|318,8865
|241.302
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|21+0 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 8
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|18+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|21+0 / 7
|Dolmadı
|Dolmadı
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 14
|Dolmadı
|Dolmadı
|Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 16
|Dolmadı
|Dolmadı
|Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 6
|Dolmadı
|Dolmadı
|Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 6
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 15
|Dolmadı
|Dolmadı
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|317,2197
|245.461
|Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 13
|Dolmadı
|Dolmadı
|Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|316,8287
|246.444
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|22+0 / 10
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 34
|316,5650
|247.126
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 20
|Dolmadı
|Dolmadı
|Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 8
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 6
|Dolmadı
|Dolmadı
|Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+0 / 27
|Dolmadı
|Dolmadı
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 12
|Dolmadı
|Dolmadı
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 10
|Dolmadı
|Dolmadı
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 9
|Dolmadı
|Dolmadı
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|115+3 / 52
|Dolmadı
|Dolmadı
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|45+0 / 45
|316,0529
|248.417
|Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 7
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 8
|Dolmadı
|Dolmadı
|Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|22+0 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 15
|Dolmadı
|Dolmadı
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 7
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 9
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|43+0 / 29
|Dolmadı
|Dolmadı
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 18
|Dolmadı
|Dolmadı
|Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 32
|Dolmadı
|Dolmadı
|İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 28
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|38+0 / 16
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|51+0 / 47
|Dolmadı
|Dolmadı
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 73
|Dolmadı
|Dolmadı
|Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+0 / 36
|Dolmadı
|Dolmadı
|Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / ---
|---
|---
|Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce)(Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / ---
|---
|---
|Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / ---
|---
|---
|Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / ---
|---
|---
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / ---
|---
|---
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / ---
|---
|---
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / ---
|---
|---
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / ---
|---
|---
|Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / ---
|---
|---
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / ---
|---
|---
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / ---
|---
|---
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / ---
|---
|---
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / ---
|---
|---
|Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / ---
|---
|---
|Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / ---
|---
|---
|Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / ---
|---
|---
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / ---
|---
|---
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / ---
|---
|---
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / ---
|---
|---
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / ---
|---
|---
|Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / ---
|---
|---
|Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)
|Mimarlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / ---
|---
|---
|Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / ---
|---
|---
|Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / ---
|---
|---
|Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / ---
|---
|---
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Balkan Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / ---
|---
|---
|Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)
|Mimarlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / ---
|---
|---
|Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)
|Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / ---
|---
|---
|Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)
|Mimarlık (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / ---
|---
|---
|Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / ---
|---
|---
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / ---
|---
|---
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / ---
|---
|---
|Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı)
|Mimarlık (Örgün) (%75 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / ---
|---
|---
|Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı)
|Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / ---
|---
|---
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / ---
|---
|---
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / ---
|---
|---
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.