4 yıllık bölümler arasında yer alan Mimarlık Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Mimarlık bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Mimarlık bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Mimarlık Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 506,9044 13.251 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 485,7882 27.349 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 115+3 / 118 477,9889 33.310 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 473,1102 37.138 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 469,7517 39.874 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 465,0823 43.774 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 460,6720 47.436 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 458,9745 48.864 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 458,8894 48.935 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 449,6691 56.886 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 448,4620 57.939 Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 447,5509 58.762 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 130+4 / 134 441,4531 64.251 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 440,7763 64.887 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 439,8832 65.711 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 120+3 / 123 435,1796 69.968 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 435,1696 69.974 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 434,5341 70.544 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 432,9906 71.995 Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 432,3137 72.641 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 427,2287 77.578 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 427,2128 77.591 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 425,8238 78.929 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 423,8202 80.956 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 423,7286 81.043 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 115+3 / 118 419,1871 85.523 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 418,0591 86.668 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 414,7907 90.007 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 413,3157 91.680 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 413,2457 91.746 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 411,9614 93.113 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 115+3 / 118 407,8830 97.456 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 407,5038 97.852 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 4+0 / 4 406,4127 99.076 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 405,7531 99.759 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 402,0302 103.784 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 401,2712 104.638 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 399,8326 106.271 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 49+0 / 49 399,5240 106.575 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 398,0235 108.338 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 396,3026 110.337 Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 110+3 / 113 395,8748 110.814 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 394,9703 111.814 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 393,3759 113.744 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 393,2071 113.948 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 110+3 / 113 388,2612 119.811 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 385,5309 123.271 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 385,2781 123.597 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 384,8995 124.063 Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 115+3 / 118 381,7355 128.055 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 381,3973 128.525 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 379,3525 131.103 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 378,2649 132.626 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 377,4673 133.688 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 376,6890 134.772 Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 376,0951 135.612 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 374,1796 138.340 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 372,1487 141.083 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 368,1373 146.905 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 367,7074 147.533 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 30+0 / 30 366,9770 148.591 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 366,7772 148.888 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 56+0 / 56 366,6781 149.034 İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 365,0442 151.487 Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 364,3951 152.437 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 58+0 / 58 363,3857 153.997 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı) Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 1 Dolmadı Dolmadı İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 359,5920 159.750 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 359,1734 160.465 Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 358,1730 162.040 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 356,2608 165.222 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 356,2487 165.247 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 354,4042 168.360 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 353,9528 169.189 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 353,4112 170.142 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 115+3 / 118 352,9497 170.881 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 351,9135 172.676 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 350,8606 174.452 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 349,8206 176.257 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 349,2893 177.216 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 347,6448 180.187 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 56+0 / 56 346,8461 181.610 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 38+0 / 38 345,0478 184.937 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 42 342,0148 190.625 Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 110+3 / 113 340,1196 194.284 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 19+0 / 19 337,8243 198.911 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 46+0 / 46 337,7421 199.065 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 2 Dolmadı Dolmadı Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 336,0473 202.580 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 335,7048 203.259 Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 65+0 / 65 335,0348 204.680 Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 3 Dolmadı Dolmadı Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 110+3 / 113 332,6543 209.648 İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 331,4906 212.144 Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 3 Dolmadı Dolmadı İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 330,7933 213.672 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 330,7594 213.741 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 330,2157 214.913 İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 40+0 / 40 329,1419 217.282 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 328,5792 218.501 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 327,3496 221.319 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 327,2203 221.630 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 54+0 / 54 326,7783 222.555 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 326,4487 223.285 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 326,4442 223.292 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 326,4402 223.304 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 326,4050 223.380 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 326,0633 224.164 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 2 Dolmadı Dolmadı İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 325,7171 224.939 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 325,6071 225.168 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 324,4457 227.946 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 3 Dolmadı Dolmadı Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 324,2075 228.507 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 323,9817 229.032 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 14+0 / 4 Dolmadı Dolmadı Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 1 Dolmadı Dolmadı Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 323,0706 231.141 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 4 Dolmadı Dolmadı Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 30+0 / 4 Dolmadı Dolmadı Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 110+3 / 113 321,6392 234.567 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 3 Dolmadı Dolmadı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 7 Dolmadı Dolmadı Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 37 Dolmadı Dolmadı Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 2 Dolmadı Dolmadı Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 29+0 / 29 320,1460 238.221 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 3 Dolmadı Dolmadı Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 319,2136 240.533 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 318,8865 241.302 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 21+0 / 3 Dolmadı Dolmadı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 8 Dolmadı Dolmadı İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 1 Dolmadı Dolmadı İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 18+0 / 2 Dolmadı Dolmadı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 21+0 / 7 Dolmadı Dolmadı Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 14 Dolmadı Dolmadı Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 16 Dolmadı Dolmadı Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 6 Dolmadı Dolmadı Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 4 Dolmadı Dolmadı İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 6 Dolmadı Dolmadı İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 15 Dolmadı Dolmadı Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 317,2197 245.461 Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 2 Dolmadı Dolmadı İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 13 Dolmadı Dolmadı Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 316,8287 246.444 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 22+0 / 10 Dolmadı Dolmadı Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 316,5650 247.126 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 20 Dolmadı Dolmadı Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 8 Dolmadı Dolmadı İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 2 Dolmadı Dolmadı Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 2 Dolmadı Dolmadı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 6 Dolmadı Dolmadı Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 30+0 / 27 Dolmadı Dolmadı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 12 Dolmadı Dolmadı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 10 Dolmadı Dolmadı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 9 Dolmadı Dolmadı Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 115+3 / 52 Dolmadı Dolmadı Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 45+0 / 45 316,0529 248.417 Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 7 Dolmadı Dolmadı İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 8 Dolmadı Dolmadı Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 22+0 / 4 Dolmadı Dolmadı İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 15 Dolmadı Dolmadı Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 7 Dolmadı Dolmadı İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 9 Dolmadı Dolmadı İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 43+0 / 29 Dolmadı Dolmadı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 18 Dolmadı Dolmadı Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 32 Dolmadı Dolmadı İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 28 Dolmadı Dolmadı İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 38+0 / 16 Dolmadı Dolmadı İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 51+0 / 47 Dolmadı Dolmadı Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 73 Dolmadı Dolmadı Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 2 Dolmadı Dolmadı Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 50+0 / 36 Dolmadı Dolmadı Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / --- --- --- Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Mimarlık (Örgün) (İngilizce)(Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / --- --- --- Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / --- --- --- Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / --- --- --- Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / --- --- --- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / --- --- --- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / --- --- --- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / --- --- --- Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / --- --- --- Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / --- --- --- İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / --- --- --- İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / --- --- --- İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / --- --- --- Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / --- --- --- Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / --- --- --- Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / --- --- --- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / --- --- --- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / --- --- --- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / --- --- --- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / --- --- --- Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / --- --- --- Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) Mimarlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / --- --- --- Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / --- --- --- Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / --- --- --- Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / --- --- --- Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Balkan Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / --- --- --- Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) Mimarlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / --- --- --- Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / --- --- --- Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) Mimarlık (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / --- --- --- Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / --- --- --- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / --- --- --- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / --- --- --- Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı) Mimarlık (Örgün) (%75 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / --- --- --- Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı) Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / --- --- --- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / --- --- --- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / --- --- ---

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