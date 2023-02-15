(4 Yıllık) Mimarlık Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Mimarlık bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Mimarlık Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Mimarlık Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Mimarlık bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Mimarlık bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Mimarlık Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10506,904413.251
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62485,788227.349
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL115+3 / 118477,988933.310
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8473,110237.138
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103469,751739.874
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10465,082343.774
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72460,672047.436
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12458,974548.864
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11458,889448.935
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10449,669156.886
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9448,462057.939
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11447,550958.762
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL130+4 / 134441,453164.251
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7440,776364.887
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11439,883265.711
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL120+3 / 123435,179669.968
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8435,169669.974
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12434,534170.544
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6432,990671.995
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11432,313772.641
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10427,228777.578
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7427,212877.591
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82425,823878.929
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7423,820280.956
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9423,728681.043
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL115+3 / 118419,187185.523
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103418,059186.668
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5414,790790.007
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6413,315791.680
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5413,245791.746
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9411,961493.113
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL115+3 / 118407,883097.456
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6407,503897.852
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL4+0 / 4406,412799.076
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7405,753199.759
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6402,0302103.784
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8401,2712104.638
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5399,8326106.271
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL49+0 / 49399,5240106.575
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3398,0235108.338
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6396,3026110.337
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL110+3 / 113395,8748110.814
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82394,9703111.814
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8393,3759113.744
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3393,2071113.948
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL110+3 / 113388,2612119.811
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15385,5309123.271
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93385,2781123.597
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25384,8995124.063
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL115+3 / 118381,7355128.055
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103381,3973128.525
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5379,3525131.103
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10378,2649132.626
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15377,4673133.688
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10376,6890134.772
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5376,0951135.612
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8374,1796138.340
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3372,1487141.083
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103368,1373146.905
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8367,7074147.533
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL30+0 / 30366,9770148.591
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15366,7772148.888
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL56+0 / 56366,6781149.034
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82365,0442151.487
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93364,3951152.437
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 1DolmadıDolmadı
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL58+0 / 58363,3857153.997
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı)Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / 1DolmadıDolmadı
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15359,5920159.750
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10359,1734160.465
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72358,1730162.040
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15356,2608165.222
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12356,2487165.247
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82354,4042168.360
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10353,9528169.189
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82353,4112170.142
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL115+3 / 118352,9497170.881
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82351,9135172.676
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93350,8606174.452
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3349,8206176.257
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7349,2893177.216
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82347,6448180.187
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL56+0 / 56346,8461181.610
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL38+0 / 38345,0478184.937
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL42+0 / 42342,0148190.625
Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL110+3 / 113340,1196194.284
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL19+0 / 19337,8243198.911
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL46+0 / 46337,7421199.065
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / 2DolmadıDolmadı
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12336,0473202.580
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62335,7048203.259
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL65+0 / 65335,0348204.680
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 1DolmadıDolmadı
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / 1DolmadıDolmadı
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 3DolmadıDolmadı
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL110+3 / 113332,6543209.648
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15331,4906212.144
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 3DolmadıDolmadı
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10330,7933213.672
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5330,7594213.741
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12330,2157214.913
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 1DolmadıDolmadı
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL40+0 / 40329,1419217.282
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10328,5792218.501
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12327,3496221.319
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72327,2203221.630
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL54+0 / 54326,7783222.555
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1326,4487223.285
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82326,4442223.292
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103326,4402223.304
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82326,4050223.380
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20326,0633224.164
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 2DolmadıDolmadı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5325,7171224.939
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93325,6071225.168
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93324,4457227.946
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 3DolmadıDolmadı
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3324,2075228.507
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41323,9817229.032
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL14+0 / 4DolmadıDolmadı
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 1DolmadıDolmadı
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8323,0706231.141
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 4DolmadıDolmadı
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL30+0 / 4DolmadıDolmadı
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL110+3 / 113321,6392234.567
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 3DolmadıDolmadı
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 7DolmadıDolmadı
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL42+0 / 37DolmadıDolmadı
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / 1DolmadıDolmadı
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 2DolmadıDolmadı
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL29+0 / 29320,1460238.221
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 1DolmadıDolmadı
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 3DolmadıDolmadı
Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62319,2136240.533
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82318,8865241.302
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL21+0 / 3DolmadıDolmadı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 8DolmadıDolmadı
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 1DolmadıDolmadı
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL18+0 / 2DolmadıDolmadı
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL21+0 / 7DolmadıDolmadı
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 14DolmadıDolmadı
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 16DolmadıDolmadı
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 6DolmadıDolmadı
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 4DolmadıDolmadı
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / 1DolmadıDolmadı
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 6DolmadıDolmadı
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 15DolmadıDolmadı
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103317,2197245.461
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 2DolmadıDolmadı
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 13DolmadıDolmadı
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3316,8287246.444
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL22+0 / 10DolmadıDolmadı
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34316,5650247.126
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 20DolmadıDolmadı
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 8DolmadıDolmadı
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / 2DolmadıDolmadı
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 2DolmadıDolmadı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 6DolmadıDolmadı
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL30+0 / 27DolmadıDolmadı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 12DolmadıDolmadı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 10DolmadıDolmadı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 9DolmadıDolmadı
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL115+3 / 52DolmadıDolmadı
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL45+0 / 45316,0529248.417
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 7DolmadıDolmadı
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 8DolmadıDolmadı
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL22+0 / 4DolmadıDolmadı
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 15DolmadıDolmadı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 7DolmadıDolmadı
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 9DolmadıDolmadı
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL43+0 / 29DolmadıDolmadı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 18DolmadıDolmadı
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 32DolmadıDolmadı
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 28DolmadıDolmadı
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL38+0 / 16DolmadıDolmadı
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL51+0 / 47DolmadıDolmadı
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 73DolmadıDolmadı
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 2DolmadıDolmadı
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL50+0 / 36DolmadıDolmadı
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / ---------
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Mimarlık (Örgün) (İngilizce)(Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / ---------
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / ---------
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / ---------
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / ---------
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / ---------
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / ---------
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / ---------
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / ---------
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / ---------
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / ---------
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / ---------
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / ---------
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / ---------
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / ---------
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / ---------
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / ---------
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / ---------
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / ---------
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / ---------
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / ---------
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)Mimarlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / ---------
Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / ---------
Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / ---------
Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / ---------
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Balkan Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / ---------
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)Mimarlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / ---------
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / ---------
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)Mimarlık (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / ---------
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / ---------
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / ---------
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / ---------
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı)Mimarlık (Örgün) (%75 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / ---------
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı)Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / ---------
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / ---------
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / ---------

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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