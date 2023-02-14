4 yıllık bölümler arasında yer alan Fizik Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Fizik Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Fizik Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Fizik Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Fizik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 477,8529 33.422 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Fizik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 381,2862 128.652 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Fizik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 360,8025 157.858 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Fizik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 313,7120 254.288 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Fizik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 6 Dolmadı Dolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.