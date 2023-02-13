4 yıllık bölümler arasında yer alan Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

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Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 465,8673 43.135 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 75+2 / 77 442,3280 63.451 Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 16+0 / 16 430,4929 74.389 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 418,2733 86.463 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 414,1506 90.743 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 394,0232 112.984 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 375,9177 135.852 Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 355,4319 166.636 İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 343,2610 188.302 Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 71+0 / 71 342,0871 190.479 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 337,6345 199.291 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 30+0 / 30 331,9458 211.206 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 327,4167 221.164 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 15+1 / 16 325,0626 226.428 Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 303,6007 282.652 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 8 Dolmadı Dolmadı İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 301,6945 288.343 Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 301,3032 289.595 Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / --- --- ---

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.