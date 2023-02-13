4 yıllık bölümler arasında yer alan Diş Hekimliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Diş Hekimliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Diş Hekimliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Diş Hekimliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 523,8666 5.121 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (5 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 510,8114 11.101 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 160+4 / 164 502,3950 15.994 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 14+0 / 14 499,0900 18.161 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 150+4 / 154 495,4462 20.486 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 160+4 / 164 494,7395 20.960 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 494,6495 21.023 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 140+4 / 144 493,2818 21.968 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 493,0810 22.119 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (5 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 491,3974 23.309 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 490,9451 23.586 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 490,6956 23.755 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (5 Yıllık) SAYISAL 140+4 / 144 490,1780 24.140 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (5 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 489,6077 24.579 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 140+4 / 144 489,1984 24.864 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 488,3894 25.448 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 487,8500 25.859 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 110+3 / 113 487,5880 26.038 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 487,4307 26.136 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 485,7561 27.379 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 485,3656 27.674 Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 485,2710 27.749 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 484,3686 28.427 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 484,3544 28.443 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 483,5223 29.064 Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 483,4696 29.094 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 483,0953 29.383 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 482,6893 29.661 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 482,3715 29.896 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 482,1853 30.036 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 482,0953 30.100 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (Ankara) (5 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 481,9571 30.210 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 481,6302 30.487 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 110+3 / 113 481,4961 30.597 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (5 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 481,1615 30.841 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 480,9054 31.048 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 480,7175 31.189 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 120+3 / 123 480,5865 31.301 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 480,4579 31.407 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 75+2 / 77 480,3223 31.511 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 120+3 / 123 479,5130 32.132 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 479,4588 32.178 İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 479,2307 32.350 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 479,1841 32.391 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 479,1715 32.402 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 478,7695 32.698 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 14+0 / 14 478,7307 32.731 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 85+3 / 88 478,4605 32.954 Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 478,3772 33.003 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 478,2448 33.105 İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 478,2282 33.121 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 478,0881 33.230 İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 477,8612 33.413 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 477,7208 33.532 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 120+3 / 123 477,4177 33.762 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 476,8581 34.192 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 476,8139 34.229 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 476,7848 34.259 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 476,4434 34.532 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 120+3 / 123 476,0147 34.870 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 475,4762 35.286 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 475,3932 35.359 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 475,1791 35.547 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 475,1590 35.568 İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 475,0514 35.656 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 85+3 / 88 474,9971 35.702 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 474,9653 35.720 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 474,8195 35.829 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 474,7518 35.899 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 474,5120 36.080 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 2 474,3500 36.195 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 474,1235 36.356 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 85+3 / 88 474,0926 36.395 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 473,7539 36.660 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 473,2932 37.020 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 473,0186 37.215 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 150+4 / 154 472,9446 37.281 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 472,5463 37.578 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 471,9605 38.066 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 471,9484 38.073 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 471,9325 38.085 Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 471,5946 38.370 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 471,5932 38.374 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 471,5615 38.395 İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 471,3694 38.560 İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 471,2651 38.645 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 110+3 / 113 471,2015 38.692 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 471,1412 38.745 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 470,7462 39.062 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Diş Hekimliği (Örgün) (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 470,6077 39.172 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 470,3706 39.353 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 470,0853 39.590 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 469,7414 39.886 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 469,5546 40.031 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 469,4479 40.106 Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 469,1554 40.381 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 469,0707 40.444 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 468,5270 40.889 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 468,2231 41.148 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 468,1730 41.190 Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 468,0259 41.324 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 467,7559 41.576 Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 467,7552 41.578 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 4+0 / 4 467,5484 41.768 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 467,2811 41.974 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 466,8827 42.262 Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 466,6269 42.466 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 466,5360 42.545 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 65+2 / 67 466,3178 42.738 Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 466,1642 42.873 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 30+0 / 30 465,9964 43.012 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 60+0 / 60 465,9325 43.075 Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 465,8436 43.157 Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 465,7826 43.211 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) SAYISAL 2+1 / 3 465,2915 43.621 Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 465,0015 43.835 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 14+0 / 14 464,7878 44.003 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği (Örgün) (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) SAYISAL 10+1 / 11 463,6601 44.928 Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 463,5402 45.027 Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc) Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 463,1760 45.320 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 2 462,9773 45.481 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 462,8338 45.585 Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 462,6637 45.719 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 461,7351 46.479 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 83+0 / 83 460,2493 47.775 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 459,4037 48.497 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 4+0 / 4 458,9706 48.869 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Diş Hekimliği (Örgün) (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 457,6720 49.952 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 60+0 / 60 457,2260 50.336 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 14+0 / 14 456,7471 50.724 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 66+0 / 66 456,2727 51.147 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 49+0 / 49 455,9280 51.427 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 40+0 / 40 454,2151 52.887 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 16+0 / 16 453,4326 53.576 Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 42 453,0030 53.967 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 452,4973 54.436 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 452,3365 54.576 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 68+0 / 68 451,0229 55.679 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 451,0120 55.686 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 66+0 / 66 449,6348 56.908 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 18+0 / 18 449,3837 57.131 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) (Yurtdışı) Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 449,2324 57.262 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 449,1819 57.307 Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 448,2377 58.161 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 444,4007 61.565 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 85+0 / 85 443,1625 62.668 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 68+0 / 68 442,4844 63.308 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 68+0 / 68 442,3220 63.457 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 441,1175 64.571 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 51+0 / 51 440,3430 65.319 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 21+0 / 21 439,6389 65.925 Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 51+0 / 51 438,0628 67.326 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 51+0 / 51 436,3476 68.932 Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 68+0 / 68 434,9747 70.146 İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 434,8134 70.306 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Diş Hekimliği (Örgün) (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 434,6518 70.426 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 54+0 / 54 433,6650 71.384 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 59+0 / 59 433,3944 71.637 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 85+0 / 85 431,1719 73.754 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 42 430,7016 74.205 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 430,5262 74.363 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 50+0 / 50 429,2769 75.553 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Diş Hekimliği (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 76+0 / 76 429,0500 75.769 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 68+0 / 68 428,2936 76.500 Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc) Diş Hekimliği (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 42 426,9180 77.854 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 59+0 / 37 Dolmadı Dolmadı İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 60+0 / 33 Dolmadı Dolmadı İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 7 Dolmadı Dolmadı Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 4 Dolmadı Dolmadı Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Diş Hekimliği (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 5 Dolmadı Dolmadı Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 31+0 / 5 Dolmadı Dolmadı İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 7 Dolmadı Dolmadı İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 6 Dolmadı Dolmadı İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 39+0 / 17 Dolmadı Dolmadı Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Diş Hekimliği (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 61+0 / 21 Dolmadı Dolmadı İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 68+0 / 68 424,9044 79.864 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAYISAL 59+0 / 11 Dolmadı Dolmadı İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 67+0 / 54 Dolmadı Dolmadı Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 30+0 / 17 Dolmadı Dolmadı Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 10 Dolmadı Dolmadı İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 68+0 / 56 Dolmadı Dolmadı Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAYISAL 3+0 / --- --- ---

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