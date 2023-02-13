(4 Yıllık) Diş Hekimliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Diş Hekimliği bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Diş Hekimliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Diş Hekimliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Diş Hekimliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Diş Hekimliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Diş Hekimliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9523,86665.121
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (5 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31510,811411.101
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL160+4 / 164502,395015.994
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL14+0 / 14499,090018.161
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL150+4 / 154495,446220.486
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL160+4 / 164494,739520.960
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12494,649521.023
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL140+4 / 144493,281821.968
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15493,081022.119
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (5 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31491,397423.309
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12490,945123.586
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10490,695623.755
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (5 Yıllık)SAYISAL140+4 / 144490,178024.140
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (5 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62489,607724.579
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL140+4 / 144489,198424.864
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10488,389425.448
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11487,850025.859
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL110+3 / 113487,588026.038
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72487,430726.136
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93485,756127.379
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11485,365627.674
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8485,271027.749
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6484,368628.427
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103484,354428.443
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82483,522329.064
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5483,469629.094
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9483,095329.383
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103482,689329.661
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15482,371529.896
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72482,185330.036
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103482,095330.100
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (Ankara) (5 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82481,957130.210
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15481,630230.487
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL110+3 / 113481,496130.597
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (5 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52481,161530.841
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8480,905431.048
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9480,717531.189
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL120+3 / 123480,586531.301
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72480,457931.407
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL75+2 / 77480,322331.511
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL120+3 / 123479,513032.132
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10479,458832.178
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6479,230732.350
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6479,184132.391
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9479,171532.402
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103478,769532.698
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL14+0 / 14478,730732.731
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL85+3 / 88478,460532.954
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9478,377233.003
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82478,244833.105
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12478,228233.121
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10478,088133.230
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72477,861233.413
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72477,720833.532
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL120+3 / 123477,417733.762
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62476,858134.192
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12476,813934.229
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103476,784834.259
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103476,443434.532
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL120+3 / 123476,014734.870
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103475,476235.286
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12475,393235.359
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103475,179135.547
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103475,159035.568
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6475,051435.656
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL85+3 / 88474,997135.702
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9474,965335.720
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10474,819535.829
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103474,751835.899
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82474,512036.080
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL2+0 / 2474,350036.195
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12474,123536.356
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL85+3 / 88474,092636.395
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82473,753936.660
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10473,293237.020
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11473,018637.215
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL150+4 / 154472,944637.281
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12472,546337.578
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6471,960538.066
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6471,948438.073
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10471,932538.085
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103471,594638.370
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93471,593238.374
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6471,561538.395
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6471,369438.560
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12471,265138.645
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL110+3 / 113471,201538.692
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103471,141238.745
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31470,746239.062
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Diş Hekimliği (Örgün) (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10470,607739.172
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72470,370639.353
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93470,085339.590
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103469,741439.886
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8469,554640.031
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103469,447940.106
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12469,155440.381
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93469,070740.444
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72468,527040.889
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72468,223141.148
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72468,173041.190
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82468,025941.324
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103467,755941.576
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82467,755241.578
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL4+0 / 4467,548441.768
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82467,281141.974
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72466,882742.262
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72466,626942.466
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72466,536042.545
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL65+2 / 67466,317842.738
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52466,164242.873
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL30+0 / 30465,996443.012
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL60+0 / 60465,932543.075
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62465,843643.157
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62465,782643.211
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) (5 Yıllık)SAYISAL2+1 / 3465,291543.621
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5465,001543.835
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL14+0 / 14464,787844.003
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Diş Hekimliği (Örgün) (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (5 Yıllık)SAYISAL10+1 / 11463,660144.928
Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8463,540245.027
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc)Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8463,176045.320
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL2+0 / 2462,977345.481
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12462,833845.585
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Diş Hekimliği (Örgün) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11462,663745.719
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11461,735146.479
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL83+0 / 83460,249347.775
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34459,403748.497
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL4+0 / 4458,970648.869
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Diş Hekimliği (Örgün) (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10457,672049.952
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL60+0 / 60457,226050.336
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL14+0 / 14456,747150.724
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL66+0 / 66456,272751.147
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL49+0 / 49455,928051.427
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL40+0 / 40454,215152.887
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL16+0 / 16453,432653.576
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL42+0 / 42453,003053.967
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34452,497354.436
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25452,336554.576
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL68+0 / 68451,022955.679
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25451,012055.686
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL66+0 / 66449,634856.908
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL18+0 / 18449,383757.131
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) (Yurtdışı)Diş Hekimliği (Örgün) (5 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15449,232457.262
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12449,181957.307
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20448,237758.161
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15444,400761.565
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL85+0 / 85443,162562.668
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL68+0 / 68442,484463.308
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL68+0 / 68442,322063.457
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34441,117564.571
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL51+0 / 51440,343065.319
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL21+0 / 21439,638965.925
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL51+0 / 51438,062867.326
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL51+0 / 51436,347668.932
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL68+0 / 68434,974770.146
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34434,813470.306
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Diş Hekimliği (Örgün) (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10434,651870.426
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL54+0 / 54433,665071.384
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL59+0 / 59433,394471.637
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL85+0 / 85431,171973.754
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL42+0 / 42430,701674.205
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34430,526274.363
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL50+0 / 50429,276975.553
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Diş Hekimliği (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL76+0 / 76429,050075.769
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL68+0 / 68428,293676.500
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc)Diş Hekimliği (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL42+0 / 42426,918077.854
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL59+0 / 37DolmadıDolmadı
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL60+0 / 33DolmadıDolmadı
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL8+0 / 7DolmadıDolmadı
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL5+0 / 4DolmadıDolmadı
Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Diş Hekimliği (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL42+0 / 5DolmadıDolmadı
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL31+0 / 5DolmadıDolmadı
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL34+0 / 7DolmadıDolmadı
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL34+0 / 6DolmadıDolmadı
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL39+0 / 17DolmadıDolmadı
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Diş Hekimliği (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL61+0 / 21DolmadıDolmadı
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL68+0 / 68424,904479.864
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık)SAYISAL59+0 / 11DolmadıDolmadı
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL67+0 / 54DolmadıDolmadı
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL30+0 / 17DolmadıDolmadı
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL34+0 / 10DolmadıDolmadı
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL68+0 / 56DolmadıDolmadı
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf)Diş Hekimliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)SAYISAL3+0 / ---------

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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