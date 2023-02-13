4 yıllık bölümler arasında yer alan Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 4+0 / 4 486,5119 26.799 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 4+0 / 4 445,4572 60.663 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet) Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 424,2626 80.505 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 418,4546 86.278 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 388,6482 119.388 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 48+2 / 50 361,5517 156.737 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 2 359,3761 160.118 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 354,1801 168.754 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 23+0 / 23 341,9294 190.796 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 14+0 / 14 339,3798 195.789 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 326,3346 223.548 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 4+0 / 4 312,4725 257.597 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 18+0 / 18 311,8099 259.427 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 311,1168 261.328 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 2 308,2041 269.426 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 304,3294 280.586 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 302,5209 285.826 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 8 Dolmadı Dolmadı Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet) Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 11 Dolmadı Dolmadı Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 9 Dolmadı Dolmadı Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 11 Dolmadı Dolmadı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 298,5944 297.914 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 27 Dolmadı Dolmadı Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / --- --- --- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / --- --- --- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / --- --- --- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / --- --- ---

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.