4 yıllık bölümler arasında yer alan Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|4+0 / 4
|486,5119
|26.799
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|4+0 / 4
|445,4572
|60.663
|İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|424,2626
|80.505
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|418,4546
|86.278
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|388,6482
|119.388
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|48+2 / 50
|361,5517
|156.737
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / 2
|359,3761
|160.118
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|354,1801
|168.754
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|23+0 / 23
|341,9294
|190.796
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|14+0 / 14
|339,3798
|195.789
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|326,3346
|223.548
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|4+0 / 4
|312,4725
|257.597
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|18+0 / 18
|311,8099
|259.427
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|311,1168
|261.328
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / 2
|308,2041
|269.426
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|304,3294
|280.586
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|302,5209
|285.826
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 8
|Dolmadı
|Dolmadı
|Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 11
|Dolmadı
|Dolmadı
|Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 9
|Dolmadı
|Dolmadı
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 11
|Dolmadı
|Dolmadı
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|298,5944
|297.914
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 27
|Dolmadı
|Dolmadı
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / ---
|---
|---
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / ---
|---
|---
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / ---
|---
|---
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / ---
|---
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NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.