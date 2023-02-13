(4 Yıllık) Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL4+0 / 4486,511926.799
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL4+0 / 4445,457260.663
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet)Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41424,262680.505
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3418,454686.278
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41388,6482119.388
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL48+2 / 50361,5517156.737
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / 2359,3761160.118
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41354,1801168.754
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL23+0 / 23341,9294190.796
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL14+0 / 14339,3798195.789
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52326,3346223.548
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL4+0 / 4312,4725257.597
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL18+0 / 18311,8099259.427
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20311,1168261.328
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / 2308,2041269.426
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1304,3294280.586
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31302,5209285.826
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 8DolmadıDolmadı
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet)Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL25+1 / 11DolmadıDolmadı
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 9DolmadıDolmadı
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 11DolmadıDolmadı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41298,5944297.914
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 27DolmadıDolmadı
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / ---------
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / ---------
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / ---------
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Enerji Sistemleri Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / ---------

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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