4 yıllık bölümler arasında yer alan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

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Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 363,2319 154.215 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 334,6104 205.543 Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 300,8093 291.060 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 291,4559 321.370 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 291,4523 321.382 Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 287,0961 336.966 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 24+0 / 24 273,8267 390.047 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 51+0 / 51 260,9881 453.394 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 259,4651 461.920 Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 42 234,7443 644.898

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.