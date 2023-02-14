4 yıllık bölümler arasında yer alan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|363,2319
|154.215
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|334,6104
|205.543
|Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|300,8093
|291.060
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|291,4559
|321.370
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|291,4523
|321.382
|Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|287,0961
|336.966
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|24+0 / 24
|273,8267
|390.047
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|51+0 / 51
|260,9881
|453.394
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|259,4651
|461.920
|Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|42+0 / 42
|234,7443
|644.898
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.