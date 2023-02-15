4 yıllık bölümler arasında yer alan Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet) Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 407,3380 98.032 Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 372,8467 140.115 Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 358,4559 161.608 Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 357,8376 162.584 Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 1 Dolmadı Dolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.