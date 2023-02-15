4 yıllık bölümler arasında yer alan Mühendislik Programları Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Mühendislik Programları bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Mühendislik Programları bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Mühendislik Programları Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Mühendislik Programları (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 37+0 / 37 492,9853 22.181 Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Mühendislik Programları (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 19+0 / 19 446,9502 59.352 Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Mühendislik Programları (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 170+0 / 170 407,7859 97.546 Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Mühendislik Programları (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 38+0 / 38 390,8840 116.690 Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Mühendislik Programları (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 97+0 / 97 335,1870 204.349 Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Mühendislik Programları (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 319,5043 239.807

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.